EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Общество
  138  4
Все про:суд (22265) Вышинский (111)

 Сегодня состоится заседание суда по делу пропагандиста Вышинского

Подольский районный суд Киева сегодня, 3 июля, начнет судебное разбирательство обвинительного акта в отношении пропагандиста, руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Вышинского судят по подозрению в государственной измене.

Заседание состоится в 17:00.

Блогер Антон Ходза считает, что Вышинского попытаются вытянуть из-под ареста. Он призвал людей приходить в суд, чтобы этого не допустить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3135463
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
там симоньянша дуже просила зюзю посприяти визволенню страждальця
дивимось
 показать весь комментарий
 
Сейчас при Зе! суд творит чорти шо. Думаю этого пропогандиста оправдают!! Как суды сейчас отпускают финансирующих терористов сепаров под залог!!!
 показать весь комментарий
 
 
отпустят...
Зе-веяния реванша...
Зе-команда..

Сергій Мазур
56 хв. ·

Кирило Вишинський.
Керівник московської помийки "РІА Новини-Україна". У 2014 році працював в окупованому Криму та готував інформаційний ґрунт для "референдуму". За це отримав медальку "За повернення Криму". Згодом ще приліпив собі на груди ще одну - "За заслуги перед вітчизною" (російською, не нашою).
Потім Вишинський переїхав у Київ. Прямо у столиці зробив пропагандистську сепаратиську мережу, активно співпрацював з ресурсами ДНР та ЛНР. Все це закінчилось візитом СБУ та зміною місця проживання на СІЗО.

У результаті обшуку виявилось, що він ще й має паспорт РФ.
Сьогодні о 17:00 на Хорива, 21 у Вишинського буде суд по запобіжному. Через рішення Верховного суду його будуть намагатись відпустити на домашній арешт. Далі він втече в Росію. Все по стандарту.
Ви ж не хочете, щоб це відбулось?
Раджу прийти. Сам там буду. Ще обіцяли прийти ватнічкі різного сорту. У тому числі Портнов. Загалом буде цікаво.
Сегодня состоится заседание суда по делу пропагандиста Вышинского - Цензор.НЕТ 551
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня состоится заседание суда по делу пропагандиста Вышинского
 
 
 
 
 
 вверх