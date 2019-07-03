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 Общество, Здоровье
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 Украинцы тратят на лекарства $73 на человека в год, – исследование

Жители Украины в 2018 году потратили на лекарства в среднем $73 на человека, тогда как в 2016 году этот показатель составлял $54.

Об этом говорится в инфографическом справочнике "Фармацевтика Украины 2019", подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической фирмы "Дарница", юридической фирмы Aequo и Торгово-промышленной палаты Украины.

В справочнике отмечается, что в странах Европы расходы на лекарства существенно выше, чем в Украине. В Эстонии этот показатель составляет $258, в Португалии – $279, в Швеции – $509, в Норвегии – $613, в Исландии – $764.

Авторы исследования обращают внимание, что 99% расходов на лекарственные средства в аптечном сегменте финансирует непосредственно население Украины. В то же время, странах Европы существенная часть расходов покрывается за счет медицинской страховки и государственных программ. Таким образом, факторами роста потребления лекарств в Украине могут стать государственное финансирование и развитие страхования.

"Рост потребления в ближайшие годы обеспечат не только растущие доходы украинцев. 99% препаратов граждане Украины покупают за собственные деньги. В то же время, в США и Евросоюзе большую часть расходов на лекарства покрывает страхование и государственные программы поддержки здравоохранения", - отмечает глава совета директоров "Дарница Груп" Дмитрий Шимкив.

"В Украине фармацевтика могла бы быть еще более заметной, если бы государство сделало ставку на индустрии с высокой добавленной стоимостью. Пока же есть факторы, сдерживающие рост отрасли, в частности, высокое налогообложение. Налоговая нагрузка на отрасль в пять раз больше, чем на добывающую промышленность, и в 18 раз больше, чем на сельское хозяйство", - прокомментировал генеральный директор компании Top Lead Станислав Шум.

Ранее сообщалось, что украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций.

Источник: https://censor.net.ua/n3135460
 
 
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Зеленський, ответь ТЕ... Почему ничего не делаете для улучшения ситуации https://www.youtube.com/watch?v=aq9pIkPo2MI&t=2s
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Хряк-мародер на столько все развалил, что не понятно с каой стороны подойти. Дай время человеку.
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Ошибочка, не на лекарства, а на препараты. Лекарств в наших аптеках практически нет, только препараты симптоматической медицины, которая ничего не лечит, а только устраняет симптомы.
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Дальше будут тратить еще больше. Когда станут мутировать от той жратвы,шо олигархи по дешевке завозят. Щас уже невозможно найти девку 16 -20 лет ,шоб у нее были ноги,а не окорочка )))
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Как ловко оперируют цифрами, не забывая сказать, что везде значительно больше тратят на лекарства, так и получают зарплаты соответственно значительно больше.
Статья ни о чем, очередная попытка доказать, что в Украине в целом все неплохо. Так с чего тогда народ уезжает тысячами за границу и далеко не все возвращаются.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинцы тратят на лекарства $73 на человека в год, – исследование
 
 
 
 
 
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