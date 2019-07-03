 Шесть членов ЦИК голосовали против регистрации Клюева кандидатом, - источник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Главкому" сообщил источник в ЦИК.
В частности, против голосовали Татьяна Слипачук, Олег Конопольский, Ольга Желтова, Светлана Кустова, Олег Диденко, Михаил Вербенский.
Клюева зарегистрировали кандидатом в депутаты 2 июля.
Ранее сообщалось также, что "Европейская Солидарность" требует, чтобы ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария.
Напомним, что вечером 2 июля в Киеве на Майдане Независимости прошла акция после решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Анатолия Шария.
К акции протеста на Майдане присоединилась команда пятого президента Украины Петра Порошенко.
Сегодня также стало известно, что Генпрокуратура предоставила ЦИК исчерпывающую информацию о Клюеве, Кузьмине и Шарие.
боксёр-мер Киева, вообще оказалось - партия фирташа....
а,вот, зелебеня здесь и мутят по взрослому,твари(
как и с "гарняками" бойко в шахте...
ничего святого...
******** из ПР и бойко и порох...
ХА-ХА-ХА.Можно подумать!!!
как не хорошо получилось)))
Небольшая, но очень показательная история. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. Помним такого? После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеля уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко, заменив его на очередного недолюстрированного. Кто не знает - Доценко действительно был товарищем и другом Кати Гандзюк. Это во-первых. Во-вторых, он помогал ей в противодействии всей "рашоколонне ", которая сейчас в Херсонской области. Именно он действительно помогал ей противодействовать рашкам, которые имели враждебные намерения в отношении Украины. Вот така х*рня малята
Если кто забыл или пропустил.
Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики канала, а Зеля - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала. Кстати тогда Медведчук еще был в числе крупнейших акционеров Интера наряду с братьями Суркисами. Так что включайте мозг.
Чем крыть будем...?
Обновленный состав ЦИК.
"Больше всего представителей, шесть, от фракции Блока Петра Порошенко, трое - от Народного фронта. Возрождение, Батькивщина, Самопомич, Воля народа, Радикальная партия - по одному представителю.
Двое членов ЦИК - Екатерина Махницкая (квота Свободы) и Олег Диденко (УДАР) сохранили должности. Срок их полномочий заканчивается в 2021 году."
https://nv.ua/ukraine/politics/obnovlennyj-sostav-tsik-kto-sokhranit-dolzhnost-iz-predydushcheho-sostava-komissii-2495596.html
Страна должна знать своих героев и хероев.
учитывая то как работает модератор....
потому что идиот живёт в идиотском мире и считае 23% - это *************...
все остальные человеки для идиота - неправильные...
хорошо что есть решётки для идиотев!!!
вот бы штепсель у них главврач забрал бы и....
Називається *разрив шаблона * !
так что фальсификации на выборах ВР неизбежны
слабо угадать в чью пользу ? ))))))))))
RECPECT справжнім порохоботам)
Просто ситуативные ...ляди.