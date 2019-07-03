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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (874) ЦИК (3160) Шарий Анатолий (6)

 Шесть членов ЦИК голосовали против регистрации Клюева кандидатом, - источник

Все шесть членов Центральной избирательной комиссии, которые были поданы от политсилы пятого президента Петра Порошенко ("БПП- Солидарность"), голосовали против регистрации экс-главы АП Януковича Андрея Клюева на досрочных выборах в Верховную Раду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Главкому" сообщил источник в ЦИК.

В частности, против голосовали Татьяна Слипачук, Олег Конопольский, Ольга Желтова, Светлана Кустова, Олег Диденко, Михаил Вербенский.

Клюева зарегистрировали кандидатом в депутаты 2 июля.

Ранее сообщалось также, что "Европейская Солидарность" требует, чтобы ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержат Клюева как только он пересечет границу Украины, - МВД

Напомним, что вечером 2 июля в Киеве на Майдане Независимости прошла акция после решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Анатолия Шария.

К акции протеста на Майдане присоединилась команда пятого президента Украины Петра Порошенко.

Сегодня также стало известно, что Генпрокуратура предоставила ЦИК исчерпывающую информацию о Клюеве, Кузьмине и Шарие.

Источник: https://censor.net.ua/n3135457
 
   
 Топ комментарии
 
У Зебилов все, что не помещается в их тупую голову - ересь, деза и зрада. Мысли должны короткими и прямыми, как команды дресировщиков.
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Чуваки Зе..., судьи от барыги-порошенко оказывается голосовали против беспредела....
Чем крыть будем...? Шесть членов ЦИК голосовали против регистрации Клюева кандидатом, - источник - Цензор.НЕТ 204
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Яка "зрада" для ЗЄлюків і ригоаналюків...
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А ведь ведающие знатоки ПРошлого Клюева,уверены, что Петя привел Клюева - во все опции,кроме того Клюев очень большие деньги выделял Юрию Луценко - вначале их совместной карьеры....!!!
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а встреча пороха с фирташём в Вене в 2014?...
боксёр-мер Киева, вообще оказалось - партия фирташа....
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Чувырло зеленое, открой зебеньки и посмотри как раследование бигуса и как все происходило. И никакиз договоренностей не было, чмо.
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и где сейчас этот хфирташ?)
а,вот, зелебеня здесь и мутят по взрослому,твари(
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Что насчет сходняка ЗЕ с Пинчуком, Ахметовым и Медведчуком прямо в Киеве?
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Они теперь не олигархи, их так называть уже нельзя, они теперь партнеры. Типа договорились Шесть членов ЦИК голосовали против регистрации Клюева кандидатом, - источник - Цензор.НЕТ 5362
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Пиар пороха...
как и с "гарняками" бойко в шахте...
ничего святого...
******** из ПР и бойко и порох...
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Яка "зрада" для ЗЄлюків і ригоаналюків...
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У Зебилов все, что не помещается в их тупую голову - ересь, деза и зрада. Мысли должны короткими и прямыми, как команды дресировщиков.
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Вот-вот, я об этом же и говорю. Короткими и прямыми. Так быстрее проходит между рефлексами Павлова.
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Все шесть членов Центральной избирательной комиссии, которые были поданы от политсилы пятого президента Петра Порошенко ("БПП- Солидарность"), голосовали против регистрации экс-главы АП Януковича Андрея Клюева на досрочных выборах в Верховную Раду.Источник: https://censor.net.ua/n3135457

как не хорошо получилось)))
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Ну так то ж конкуренція ..куму *ПЕСика * Мертвечуку !?
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А не подскажешь на каких каналах какого олигарха дружбан и доверенное лицо Зели Пальчевский ведет агитацию за родимого и его Слуг?
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Закошмарити трейдерів дизпалива,давши команду Демчині из СБУ,аби кум пуйла Мертвечук взяв під контроль 40% ринку України-одне з 504-х досягнень Потроха.
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Да нет, все 80%, и даже 100%. Правда-правда. Дубинский на плюсах рассказал. А он никогда не врет. Честно-честно.
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А теперь про Зелю и его назначения в СБУ.

Небольшая, но очень показательная история. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. Помним такого? После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеля уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко, заменив его на очередного недолюстрированного. Кто не знает - Доценко действительно был товарищем и другом Кати Гандзюк. Это во-первых. Во-вторых, он помогал ей в противодействии всей "рашоколонне ", которая сейчас в Херсонской области. Именно он действительно помогал ей противодействовать рашкам, которые имели враждебные намерения в отношении Украины. Вот така х*рня малята

Если кто забыл или пропустил.

Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики канала, а Зеля - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала. Кстати тогда Медведчук еще был в числе крупнейших акционеров Интера наряду с братьями Суркисами. Так что включайте мозг.
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Много текста. Не осилят. Им бы картинки.
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Чуваки Зе..., судьи от барыги-порошенко оказывается голосовали против беспредела....
Чем крыть будем...? Шесть членов ЦИК голосовали против регистрации Клюева кандидатом, - источник - Цензор.НЕТ 204
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какие судьи? Шесть членов ЦИК голосовали против регистрации Клюева кандидатом, - источник - Цензор.НЕТ 4146 тут надо вопросы тогда задавать томатному пастору, как так получилось
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Ну да, чтобы вам ответить - для этого надо логически связно мыслить. Для люмпенов-совков это верх невозможного.
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Пусть с членами СЦЫК,которые голосовали "за" разбирается ГПУ.Есть все основания для обвинения в нарушении закона и сотрудничество с лицами,ведущими антигосударственную деятельность.Как минимум.эти лица уже должны отстраниться от уже этих выборов.
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Шестерым - дать Героя. Остальным - отрезать яйца ))
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птенци пети...
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Тішся, Дмитрику. Ти ж цього хотів, ти ж за ЦЕ голосував, ти ЦЕ і вибрав.
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Так, так, Дмитрику, саме за ЦЕ! За Портнових, клюєвих, за ту всю херню в ПАСЕ, проти мовного закону, проти закону і порядку в країні... Ти і тобі подібні саме і вибрали, піляті.
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Помолися сек...на свого святого Петрика мо попустить !?
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Ідіоте, мова не про Петрика, мова взагалі про державу, але ж то до вас, дебілів, то ніяк не дійде. Крим злили, Донбас зливаєте, а там і все решта на черзі. І то лише за якийсь місяць. Тварюки ж ви 73%
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73%??? А ви що тут робите мерзото парнокопитна гнійорийна.Геть до вашого бариги офшорного сібалисі масного чобота лизати 4%сміття!
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а чего Шариков какой то немытый нечесаный ?
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от..жеж...було б тихо..проголосували б
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То есть, представители НФ, Батькивщины, Воли народа, Радикальной партии и Свободы проголосовали ЗА ?

Обновленный состав ЦИК.

"Больше всего представителей, шесть, от фракции Блока Петра Порошенко, трое - от Народного фронта. Возрождение, Батькивщина, Самопомич, Воля народа, Радикальная партия - по одному представителю.
Двое членов ЦИК - Екатерина Махницкая (квота Свободы) и Олег Диденко (УДАР) сохранили должности. Срок их полномочий заканчивается в 2021 году."
https://nv.ua/ukraine/politics/obnovlennyj-sostav-tsik-kto-sokhranit-dolzhnost-iz-predydushcheho-sostava-komissii-2495596.html
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Всего 16...большинство 9....значит кто то еще один мог голосовать против...
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Было бы правильно опубликовать протокол голосования.
Страна должна знать своих героев и хероев.
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та да, согласен, а то получится ещё как с обысками на кривом
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падлянка от жёлтого цензора- петиного глашатая....
учитывая то как работает модератор....
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А остальных купил багдана...у него большой антикоррупционный опыт работы в кабмине азирова....
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Вот и пипец зелебобного фейка про то, что ЦИК порошенковский.
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Это когда Петя денег не жалеет - порошенковский кагал голосует за зелень!??
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Это, когда ты с голосами в своей голове разговариваешь то все так, как ты фантазируешь.
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идиоту, который сидит в палате за решёткою, всегда кажется что снаружи "неправильный" мир...
потому что идиот живёт в идиотском мире и считае 23% - это *************...
все остальные человеки для идиота - неправильные...
хорошо что есть решётки для идиотев!!!
вот бы штепсель у них главврач забрал бы и....
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Гарно та влучно хтось дав назву *ПЕС *- дюки .Замість того ..щоб *крити * на ригівську наволоч поливають на Зе кловуна ..
Називається *разрив шаблона * !
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Ну так Зе! и регионалы едины и неделимы, ботва. Братья по разуму так сказать. Так то
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итак 9 против 7
так что фальсификации на выборах ВР неизбежны
слабо угадать в чью пользу ? ))))))))))
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Шесть членов ЦИК голосовали против регистрации Клюева кандидатом, - источник
RECPECT справжнім порохоботам)
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Так же, как и вальсирование Гройсмана и Авакова. Так же, как беготню Наема и Лещенко.
Просто ситуативные ...ляди.
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Вот и пипец зелебобного фейка про то, что ЦИК порошенковский.
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прохосрань надо не выть от безысходности и злобы а надо четко и правильно преподносить информацию . проще говоря говорить правду. а правда вот она . жрите и не подавитесь. цик была переизбрана 20 сентября 2018 года при пете. петя подал аж 14 кандидатур из возможных 13 и 14 ю отзывать не стал . а вот самое интересное состав цик увеличили до 17 человек нарушив конституцию и дав возможность порошенко иметь большинство . Сергей Лещенко. да и в цик нет ни одного кандидата от партии нового президента .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШесть членов ЦИК голосовали против регистрации Клюева кандидатом, - источник
 
 
 
 
 
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