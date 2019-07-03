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Все про:падение (179) расследование (2544) самолет (2232) ГБР (397)

 ГБР начало расследовать падение учебного самолета Л-39 в Харьковской области

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства падения самолета Л-39 в Харьковской области во время учебно-тренировочных полетов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В ГБР сообщают, что во время выполнения курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета, в самолете Л-39 сработал датчик "пожар". Курсант успел катапультироваться. Он не пострадал.

"Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного Кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба упал учебно-тренировочный самолет Л-39

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Источник: https://censor.net.ua/n3135456
 
 
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дивно... , стосовно літака, від портнова ніяких анонсованих перевірок і погроз не надходило, напевно імпровізована самостійна ініціатива ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГБР начало расследовать падение учебного самолета Л-39 в Харьковской области
 
 
 
 
 
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