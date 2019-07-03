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 Политика Украины, Фоторепортаж
  2009  39
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 "Силой заставили снять брендированную одежду, преследовали по улицам и угрожали расправой", - во Львове неизвестные напали на волонтеров партии "Голос". ФОТО

Неизвестные напали во Львове на волонтеров партии "Голос" (лидер Святослав Вакарчук), кроме того, причинили повреждения "Коворкингу змин" этой политической силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вчера около 20:00 часов возле остановки "Шувар" на Сыхове во Львове молодые люди в спортивных костюмах напали на волонтеров в футболках и кепках "Голоса": ругались и оскорбляли волонтеров, силой заставили их снять брендированную одежду, преследовали их по улицам и угрожали физической расправой", - говорится в заявлении.

"Наши оппоненты никак не могут успокоиться, что молодые и прогрессивные украинские силы набирают обороты. Однако нас не запугать, мы продолжаем наш путь к переменам", - говорит Наталья Пипа, кандидат по мажоритарному округу №115 от партии "Голос".

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А ночью на львовский "Коворкинг змин" партии "Голос" произошло нападение. "Испортили оформления нашего места встреч с волонтерами на ул. Печатной. Отодрали и обрисовали буквы из щита и сломали эмблему "Голоса". Также пытались отцепить баннер", - сказала Анна Филистин, координатор коворкинга во Львове.

Силой заставили снять брендированную одежду, преследовали по улицам и угрожали расправой, - во Львове неизвестные напали на волонтеров партии Голос 01

На камерах видеонаблюдения видно, как трое парней со снаряжением целенаправленно пришли разгромить место встречи волонтеров.

"Мы уверены, это грязная предвыборная провокация. Обычные черные методы, которыми уже 28 лет старая политика пытается расправиться со своими оппонентами. Это уже не первый выпад со стороны наших недругов", - сказала Елена Ведмидь, координатор сети коворкингов "Голоса".

Посольство США в Украине, в свою очередь, выразило обеспокоенность в связи с недавними нападениями на волонтеров, участвующих в предвыборной кампании в Верховную Раду.

"Кандидаты в депутаты и волонтеры заслуживают иметь возможность вести законную и мирную кампанию, не боясь нападения или преследования. Мы обеспокоены недавними известиями о нападениях и вандализме, направленных против различных людей и групп, которые участвуют в демократическом процессе Украины", - говорится в сообщении американского посольства.

Силой заставили снять брендированную одежду, преследовали по улицам и угрожали расправой, - во Львове неизвестные напали на волонтеров партии Голос 02

Источник: https://censor.net.ua/n3135455
 
 
 Топ комментарии
 
Волонтери "Голосу" збирались на каучінг в рамках коворкінгу змін для отримання спешл експіріенсу зі спічінгу з електоратом до дедлайну виборів та чейнджінгу мнеджмент-комьюніті в країні. Прийшли хейтери за задамажили вивіску. Волонтери голосу у розстроєних філінгс пішли до лофт-антикафе покуштувати крафтового пива. Зе енд
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Самі вішаши рекламу, сам її зривали, самі знімали на відіо, самі в мережу викладали. Все самі. Це панове називають "самостійностю". А потім їдуть заробляти гроші в Рашу
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Это серьёзно? Или "самострел" Пиар под Выборы...У нас "пострадавших" народ любит и сочувствует. вопрос! А кому это НАДО???
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Львів та область переважною більшістю - за Порошенка.
І хто ж ото виходить патріота Славка там так трощить?
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звідки мені знати ? це у вас ватяна сітка по всій Україні.
зізнайся, бебику, то твої зелені однодумці вчинили
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Были за Парашенку бо не було Вакарчука в кандидатах.
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Пиар ход, кому они нужны. Вакарчук в прямом эфире не смог даже назвать цену на комуналку...Какая Рада? Может пусть лучше посидит....знания подтянет, узнает как живут обычные люди в Украине...
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так я теж не назву і що ?
зате клюєв назве, азірів ... їх бажаєте ?
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А кто за тебя Ксения платит комунальные услуги? Твой администратор, Папик, любовник? Человек, который заявляет, что готов изменить Украину к лучшему, а сам даже представления не имеет как живет Украина...Да, Вакарчук жестко обосрался...
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1. Не твоя справа.
2.Славік хоче змінити принципи, а з цифрами розбиратимуться інші.
До того д він не зрадник і патріот.
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Кто платит за тебя, действительно не мое дело. Я спросил не ради ответа, а ради того, чтобы ты понимала, что люди платят...и кто-то платит за тебя. Но не всем людям так повезло, а это одна из главных проблем Украины. 2. Какие принципи может Славик поменять если он далек от дел простых украинцев? Что он может поменять? Пару песен новых напишет? Он далек от дел простых украинцев, но если тебе это можно простить, ты же не кричишь, что сможешь изменить к лучшему Украину, то ему это не простительно.
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А вы знаете все цены? Я ни одной не знаю! Стараюсь больше зарабатывать, а платит шото там жена. А вы думаете, что Зеля, например, знает? Или там Саакашвили...И вообще дурацкий и тупорылый наезд по этому поводу...
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До АП дошли слухи, что Вакарчук собирается проехать со співучєй гречкой по зоне проведения ООС. Хомчак лично обзванивал нескольких комбригов и просил не разрешать проведения концертов для личного состава в бригадах. Это о самостоятельности в принятии решений нынешнего НГШ и о его невмешательстве в политику
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атошникам мабуть сватами по мізках їздять ...
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тебе як і будь-якого мацкаля бентежить це слово ?
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не ужели это люля чоколадная постаралась?
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Нехай люди міркують, чи варто голосувати за політсилу, котра займається організацією постановочних "нападів" заради піару. Що доброго будуть робити подібні люди, коли прийдуть до влади.
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Постановочною тяжкою працею за добробут українського народу?
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Голос? Оставят Супрун, гей парады, продажа земли, тарифы не понижать....Это Вакарчук лично на дебатах с юлей на ТРК Украина говорил.
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- Славко, по якій ціні українцям ******** їх власний газ?

- Е... у... и... о... 100? 250? пук... ой. "Силой заставили снять брендированную одежду, преследовали по улицам и угрожали расправой", - во Львове неизвестные напали на волонтеров партии "Голос" - Цензор.НЕТ 7891
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Зі Славком все було зрозуміло, коли він на Львівському форумі почав ділити українців на субетноси. Те саме що проповідує Шарій, доречі.
"гей парады"

Мабуть перейняли засоби піару у ЛГБТ, ті також ******* влаштовувати фейкові побиття.
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та щоб тебе такі ж "постановники" поганяли
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Не треба хвилюватися: нікого не вбили, нікого не посадили. Змусили зняти лише бомжацький партійний шмот, котрий мабуть і повернули в той же день.
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а скільки "відпочиваючих" в курорті Трускавець..Моршин.Східниця?
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Волонтери "Голосу" збирались на каучінг в рамках коворкінгу змін для отримання спешл експіріенсу зі спічінгу з електоратом до дедлайну виборів та чейнджінгу мнеджмент-комьюніті в країні. Прийшли хейтери за задамажили вивіску. Волонтери голосу у розстроєних філінгс пішли до лофт-антикафе покуштувати крафтового пива. Зе енд
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Самі вішаши рекламу, сам її зривали, самі знімали на відіо, самі в мережу викладали. Все самі. Це панове називають "самостійностю". А потім їдуть заробляти гроші в Рашу
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Я не за "Голос".Я за Гриценко.Но разбой и титушкование-это недопустимо.Приходите в парламент,формируйте свои органы власти,и наводите порядок и верховенство права.Если вам это удастся,пусть то будет "Слуга народа",хоть "Голос"-я вам буду аплодировать.А на следующих выборах проголосую только за вас.
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Я что-то плохо не понял. Судя по комментам, это деяние,- нечто типа поджога Рейхстага? Всё- сами, своими ручрнками спроворили??? И есть аргументы??? Честно говоря, мне как-то не верится.
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нэт мозгов у волонтеров,
один только голос,

ну так в чем отличие от просто курицы-петуха??
с куриными мозгами??
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Граждане комментирующие! Вот вы сейчас опять пересретесь на ровном месте. Может лучше пусть полиция разберется?
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О,как зевафлики активизировальсь! Отмазки лепите,уроды?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Силой заставили снять брендированную одежду, преследовали по улицам и угрожали расправой", - во Львове неизвестные напали на волонтеров партии "Голос". ФОТО
 
 
 
 
 
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