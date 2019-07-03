 Молчание на тему Будапештских гарантий может запустить эффект домино и превратить проигрыш в ПАСЕ в системное поражение Украины, - Сенченко

Об этом с своем блоге написал лидер политической партии и общественного движения "Сила права", передает Цензор.НЕТ.

"Реакция СМИ на это событие переполнена однобокими оценками и откровенно манипулятивными заявлениями на тему причин произошедшего. И если с тем, что сытая Европа готова за счет Украины умиротворять агрессора, можно согласиться, то с заявлениями сторонников бывшего президента о том, что это стало провалом последнего месяца, – явно нет. Украинская дипломатия во главе с президентом Порошенко капитулировала перед агрессором ещё в сентябре 2014-го, подписав первое минское соглашение. Это стало прямым следствием преступного бездействия и неадекватных действий политического руководства страны в период массового вторжения регулярных войск РФ и последовавшей Иловайской трагедии. Достигнутый успех Путин закрепил в "Минских договорённостях" февраля 2015-го", - считает глава партии.

"Все последующие годы войны изобиловали ложью, манипуляциями, неоднократными попытками продавить через Верховную Раду кремлевский сценарий развала страны и пустыми рассказами о миротворцах. В действиях украинской власти не было главного – даже намека на стратегию победы, на осознание задач армии, дипломатии, разведки и других спецслужб. Экономические санкции против агрессора стали предметом торга и инструментом рэкета. Комплекс "меншовартості" нашей дипломатии, порождённый Петром Порошенко и круто замешанный на его личных бизнес интересах и непубличных договорённостях с врагами и "друзьями", привёл к фактическому отказу украинской стороны от Будапештских гарантий", - отметил Сенченко.

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"Подтверждением тому является факт не назначения в течение 15 месяцев, в разгар военных действий на Донбассе, посла Украины в Великобритании. И это в стране, которая дала нам гарантии безопасности и территориальной целостности и неоднократно выражала своё согласие на участие в консультациях по вопросу их реализации. Все годы войны с Россией украинская власть была пассивной в этом вопросе. Более того, Президент Украины Пётр Порошенко в своих многочисленных выступлениях, в том числе с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, демонстрировал пренебрежительное отношение к Будапештскому меморандуму и полученным нашей страной гарантиям. Установившееся всеобщее молчание на тему Будапештских гарантий и подтверждение "безальтернативности" "минских договоренностей", прозвучавшее в Париже, Берлине и Осаке, может запустить эффект домино и превратить одиночное проигрыш в ПАСЕ в системное поражение страны в войне за свою независимость", - убежден лидер партии "Сила права".

"Один на один с врагом мы не выстоим, но у нас есть ближние и дальние союзники – страны, которые отчетливо понимают, что их будущее напрямую зависит от того, вернет ли Украина захваченные агрессором территории и отстоит ли право самостоятельно определять свою судьбу. Реальная независимость и территориальная целостность Грузии и Молдовы, завершение Карабахского конфликта, безопасность и независимость Балтийских государств, Польши, Словакии, да и всего бывшего Восточного блока, напрямую зависят от победы Украины в этой войне. Наша задача – страны, стоящей на передовом рубеже, – выступить инициатором системных совместных действий и сплотить наших партнеров на основе общих интересов... В нашей независимости кроется надежда Беларуси, Казахстана и других бывших союзных республик, которые обрели формальную независимость 28 лет назад", - резюмировал Сенченко.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.