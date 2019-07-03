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 Политика Украины
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 Молчание на тему Будапештских гарантий может запустить эффект домино и превратить проигрыш в ПАСЕ в системное поражение Украины, - Сенченко

Украинская дипломатия потерпела крупное поражение – Парламентская ассамблея Совета Европы, вопреки демонстративному нарушению Российской Федерацией принципов этой международной организации, большинством голосов подтвердила полномочия российской делегации. Нефтегазовый рубль победил "принципы" Старой Европы.

Об этом с своем блоге написал лидер политической партии и общественного движения "Сила права", передает Цензор.НЕТ.

"Реакция СМИ на это событие переполнена однобокими оценками и откровенно манипулятивными заявлениями на тему причин произошедшего. И если с тем, что сытая Европа готова за счет Украины умиротворять агрессора, можно согласиться, то с заявлениями сторонников бывшего президента о том, что это стало провалом последнего месяца, – явно нет. Украинская дипломатия во главе с президентом Порошенко капитулировала перед агрессором ещё в сентябре 2014-го, подписав первое минское соглашение. Это стало прямым следствием преступного бездействия и неадекватных действий политического руководства страны в период массового вторжения регулярных войск РФ и последовавшей Иловайской трагедии. Достигнутый успех Путин закрепил в "Минских договорённостях" февраля 2015-го", - считает глава партии.

"Все последующие годы войны изобиловали ложью, манипуляциями, неоднократными попытками продавить через Верховную Раду кремлевский сценарий развала страны и пустыми рассказами о миротворцах. В действиях украинской власти не было главного – даже намека на стратегию победы, на осознание задач армии, дипломатии, разведки и других спецслужб. Экономические санкции против агрессора стали предметом торга и инструментом рэкета. Комплекс "меншовартості" нашей дипломатии, порождённый Петром Порошенко и круто замешанный на его личных бизнес интересах и непубличных договорённостях с врагами и "друзьями", привёл к фактическому отказу украинской стороны от Будапештских гарантий", - отметил Сенченко.

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"Подтверждением тому является факт не назначения в течение 15 месяцев, в разгар военных действий на Донбассе, посла Украины в Великобритании. И это в стране, которая дала нам гарантии безопасности и территориальной целостности и неоднократно выражала своё согласие на участие в консультациях по вопросу их реализации. Все годы войны с Россией украинская власть была пассивной в этом вопросе. Более того, Президент Украины Пётр Порошенко в своих многочисленных выступлениях, в том числе с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, демонстрировал пренебрежительное отношение к Будапештскому меморандуму и полученным нашей страной гарантиям. Установившееся всеобщее молчание на тему Будапештских гарантий и подтверждение "безальтернативности" "минских договоренностей", прозвучавшее в Париже, Берлине и Осаке, может запустить эффект домино и превратить одиночное проигрыш в ПАСЕ в системное поражение страны в войне за свою независимость", - убежден лидер партии "Сила права".

"Один на один с врагом мы не выстоим, но у нас есть ближние и дальние союзники – страны, которые отчетливо понимают, что их будущее напрямую зависит от того, вернет ли Украина захваченные агрессором территории и отстоит ли право самостоятельно определять свою судьбу. Реальная независимость и территориальная целостность Грузии и Молдовы, завершение Карабахского конфликта, безопасность и независимость Балтийских государств, Польши, Словакии, да и всего бывшего Восточного блока, напрямую зависят от победы Украины в этой войне. Наша задача – страны, стоящей на передовом рубеже, – выступить инициатором системных совместных действий и сплотить наших партнеров на основе общих интересов... В нашей независимости кроется надежда Беларуси, Казахстана и других бывших союзных республик, которые обрели формальную независимость 28 лет назад", - резюмировал Сенченко.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3135454
 
 
 Топ комментарии
 
Полный бред замешанный на лжи и предвыборной риторики. Честно говоря я о Сенченко лучше думал. Подписание первого Минского соглашения было абсолютно необходимо для Украины, потому что украинская армия потерпела тяжелое поражения, была тогда нереформированной, плохо обученной и плохо вооруженной. Украине надо было время ,чтобы воссоздать армию. Из этого факта и все остальные действия Порошенко и украинского руководства. Вот это и есть правда. Все остальное у Сенченко высасоно из пальца.
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ЗЕпустили вже меморандум..гра в доміно почалась--навіть "риби" не передбачається
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Ты имена называй ,кто это должен сделать! Не зедебил который отвечает за внешнию политику??
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Т.е. последние годы кто то хотел системного поражения Украины?
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Абсолютно все хотели...От Европы до Порошенка...Соглашения с терористами в Минску это по твоему не капитуляция Украины? Уже ясно одно - Россия враг, Европа шестерка, которая за нефть продаст нас Рашке с потрохами. Надеяться ни на кого не стоит. Если бы Европа сделала такое в 2014....Никакого движения в сторону ЕС и не было бы. Уже ясно одно - и не надо смотреть в сторону ЕС.
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ЗЕпустили вже меморандум..гра в доміно почалась--навіть "риби" не передбачається
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Нельзя сказать, что туфту чудик гонит. Много справедливого и разумного. Одна неувязочка: Справедливости нет! Потому- его постулаты- наивняк. И всё.
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а может нам сказать с серьезным лицом что мы пока собрали 7 типа "подарункив ЯО" по 10 киллотон и проверить РЕАКЦИЮ "БУДАПЕШСТКИХ ПРОСТИТУТОК".... на вшивость.. вообше чтобы восстановить статус кво ЯО в Украине в объеме 50% того что было уничтожена а нам хватит и 40% чтобы чувствовать себя комфортнов этом паскудном мирке.. надо от 200 млрд долларов США Британии россия и США плиз на выхзод с грошима... а чего нет денег вы там дали бюмажку какую которой Путин поддерпся не братва 200 млрд это только старт полны цикл восстаноления потянет на полтора триллиона... вот скажите мне почему за ТКОЕ НЕЛЬЯЗ ПОСАДИТЬ КРАВЧУКА И КУЧМУ у тюрьму..они же вступили в сговор и соверщшили Акт госизщмен вместо РЕАЛЬНОГО ЯО 3 В МИРЕ ПО МОЩНОСТИ принесли нам клапкти бумажки они что держат нас за кретинов.. я бы тот долг типа МВФ 45 млрд и вовсе списал бы в счет 200 млрд стоимости 50% потенциала ЯО.... Молчание на тему Будапештских гарантий может запустить эффект домино и превратить проигрыш в ПАСЕ в системное поражение Украины, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4732
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Пока в дело не войдут американцы с англичанами...Украина всегда будет в пролете.
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Ты имена называй ,кто это должен сделать! Не зедебил который отвечает за внешнию политику??
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Полный бред замешанный на лжи и предвыборной риторики. Честно говоря я о Сенченко лучше думал. Подписание первого Минского соглашения было абсолютно необходимо для Украины, потому что украинская армия потерпела тяжелое поражения, была тогда нереформированной, плохо обученной и плохо вооруженной. Украине надо было время ,чтобы воссоздать армию. Из этого факта и все остальные действия Порошенко и украинского руководства. Вот это и есть правда. Все остальное у Сенченко высасоно из пальца.
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В последнее время я стал замечать, что пошли нападки на Минские соглашения, а тут ещё Богдан подсунул "своё" видение разрешения ситуации с Лугандоном...
В одну дудку начали дуть с паРашей и лгут, лгут, лгут про Минские соглашения хотя Порошенко обыграл *****, согласившись на все пункты.
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Молчание /сидящая здесь тумбалалайка под германским флажком: говна 22.06.2019 21:08/ тумбалалайке в самый раз растолковать украинцам как и почему германская власть стала украинофобским говном-шайзе.И как она с этим говном-шайзе борется. /Меркель заявила о заинтересованности Германии в добрых отношениях с РФ/ Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ./ "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Растолковать, как она растолковывает с утра до ночи украинцам кто есть кто в Украине. А не прятаться, как обычно, под такими статьями.
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За отказ включения в переговорный процесс лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума,что требовали обязательства и ситуация,непосредственно Порошенко пётр Алексеевич должен нести уголовную ответственность.Никакие доводы и причастие представителей Германии и Франции в этом процессе не предусматривались и явились ЧАСТНОЙ инициативой Порошенко.Более того,кандидатура Л.Кучмы,назначенца на переговоры,не прошла нужной процедуры обсуждения в парламенте.
Запущенный с подачи Германии и Франции т.н. "минский процесс" был заведомо мёртворождённым и не решал проблем с освободжением ни оккупировнных территорий.ни обмен военнопленных,ни определял как агрессора-Россию оккупантом и военной стороной конфликта.Это была дипломатическо-правовая ловушка России и её друзей Меркель и Олланда,на что Порошенку уже указывали юристы и чиновники Украины.
Вся ответственность с украинской стороны дежит на Порошекно Петре Алексеевиче,НЕ ДАВШЕМ запуск процедуры ответсвенности Будапештского меморандума.Что можно признать как государственная измена должностным лицом.
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Минские соглашения дали передышку Украине, а всё остальное - трепонтня, т.к. никаких гарантий Будапештский меморандум не давал и ничего не возможно потребовать, никаких конкретных действий, а можно только надувать пузыри и испортить отношения с подписантами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМолчание на тему Будапештских гарантий может запустить эффект домино и превратить проигрыш в ПАСЕ в системное поражение Украины, - Сенченко
 
 
 
 
 
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