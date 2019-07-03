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 Политика Украины
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Все про:Крым (21590) Донбасс (18848) Климкин (2248)

 "Я боюсь, что за нас начнут решать другие": Климкин назвал главные вызовы, стоящие перед Украиной

Кто будет разводить тему Донбасса и Крыма - тот сдает Крым.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в интервью "LIGA.net", сообщает Цензор.НЕТ.

"В целом я бы очертил три главных вызова, от решения которых зависит наше существование. Первое - это российская агрессия и оккупация (Крым и Донбасс); энергетическая безопасность (все составляющие - не только транзит российского газа); экономическая стабильность страны (слабая Украина никому не нужна)", - сказал он.

Глава МИД назвал эти вызовы главными, "от решения которых зависит наше существование".

"Я вижу очень большие угрозы перед Украиной. Я очень боюсь, глядя на происходящее. Я боюсь, что наши партнеры перестанут доверять украинским политикам решать украинские вызовы так, как это видит Украина. И что за нас начнут решать другие - в других столицах. Да, будут помогать по инерции - разумом, но не сердцем. Сейчас помогают и разумом, и сердцем", - сказал также Климкин.

Мы сейчас очень достали Россию. Достали на всех международных аренах. Достали во всех двусторонних контекстах. Достали в судах. Везде достали. Они сейчас больше всего мечтают о том, чтобы наша внешняя политика исчезла как явление вместе со всеми исками, Крымом и всем прочим. Это - их мечта.

Напомним, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к Российской Федерации об украинских пленных моряках.

По мнению главы МИД Украины, Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента Украины кто-то в нее попался.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135453
 
 
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щас зеля с иском к гаспрему порешает (простит), а там и до крыма недалеко
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Климкину не привыкать, за время его карьеры он был говорящей головой Порошонки и ни одного самостоятельно решения не принимал, а сейчас, когда его как отработку слили в сточную канаву, он думает,что "ПУП" земли и раздает советы как вести внешнюю политику.

ПыСы.Климкин потрать заработанное у пети бабло на логофета.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я боюсь, что за нас начнут решать другие": Климкин назвал главные вызовы, стоящие перед Украиной
 
 
 
 
 
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