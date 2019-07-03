 Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную

Об этом он сообщил "Детектор медиа", информирует Цензор.НЕТ.

Игорь Крымов отметил, что шеф-редактор Дарья Гордийко проверила и предварительно согласовала вечерний эфир, просмотрев так называемый "рандаун". По его словам, в нем не было информации о протесте.

"Однако приглашенные в студию народные депутаты и политологи сами начали об этом говорить. В нашем служебном чате, где мы с ведущими общаемся, я тоже начал подбрасывать информацию, что сейчас на Майдане Независимости собираются люди. Начали это и ведущие обсуждать, разумеется, начали это подхватывать гости. Понимая, что информация имеет общественно важное значение. Собственно даже превентивное - это и есть освещение избирательного процесса в стране, предвыборной гонки. Я решил дать, не согласовывая с руководством, информацию в виде титра о том, что на Майдане собираются люди. Благодаря трансляции другого вещателя, а именно: "Громадське ТВ", я еще и в поле окно вывел стрим с Майдана Независимости", - сказал Крымов.

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Трансляция продолжалась около трех минут, "пока шеф-редактор Дарья Гордийко не увидела это в эфире и не добежала до аппаратно-студийного блока (откуда происходит выпуск программы)". По словам Крымова, Гордийко отметила, что в рабочем чате уже писала, что эту информацию не надо давать, она запретила освещать это событие в эфире, поэтому трансляция была прекращена.

Впоследствии она сообщила Крымову, что вместо него 3 июля эфир будет выпускать новый редактор.

14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.