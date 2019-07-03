 Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную

Об этом он сообщил "Детектор медиа", информирует Цензор.НЕТ.
Игорь Крымов отметил, что шеф-редактор Дарья Гордийко проверила и предварительно согласовала вечерний эфир, просмотрев так называемый "рандаун". По его словам, в нем не было информации о протесте.
"Однако приглашенные в студию народные депутаты и политологи сами начали об этом говорить. В нашем служебном чате, где мы с ведущими общаемся, я тоже начал подбрасывать информацию, что сейчас на Майдане Независимости собираются люди. Начали это и ведущие обсуждать, разумеется, начали это подхватывать гости. Понимая, что информация имеет общественно важное значение. Собственно даже превентивное - это и есть освещение избирательного процесса в стране, предвыборной гонки. Я решил дать, не согласовывая с руководством, информацию в виде титра о том, что на Майдане собираются люди. Благодаря трансляции другого вещателя, а именно: "Громадське ТВ", я еще и в поле окно вывел стрим с Майдана Независимости", - сказал Крымов.
Трансляция продолжалась около трех минут, "пока шеф-редактор Дарья Гордийко не увидела это в эфире и не добежала до аппаратно-студийного блока (откуда происходит выпуск программы)". По словам Крымова, Гордийко отметила, что в рабочем чате уже писала, что эту информацию не надо давать, она запретила освещать это событие в эфире, поэтому трансляция была прекращена.
Впоследствии она сообщила Крымову, что вместо него 3 июля эфир будет выпускать новый редактор.
14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".
Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).
Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.
Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.
В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.
Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.
Не зря ж офисы слуг урода и медведчука в ОДНОМ помещении, а расейский пропагандист шувалов - ближайших друг вазелина:
26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
Партии Зеленского и Медведчука зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете
Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа «За життя» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67.
помнится, вазелин обещал "всё порешать", но пока что за 2 месяца только шаурму на селфи жрал и истерил, когда фуйлу НЕ удалось оформить Крым - расейским..
Ну а какой кацап без СКРЕПНОГО слов "насри"?
Єто кроме того что риторика слуг урода и мертвечуков совпадает на 99%.
Одна зекоманда.
Напротив - Медведчука и Порошенко связывает многое - в частности - впервые народным депутатом Украины Порошенко стал именно от партии Медведчука, более того Медведчук лично дал Порошенко место в президиуме своей партии СДПУ (о).
Почитай хотя бы официальную биографию своего нанимателя-олигарха, бот с не украинским IP.
Факт простой - вазелин СЕЙЧАС покрывает мертвейчука и вместе с мертвейчукрм используют одного и того же технолога на выборах - шувалова.
Более того, слуга урода и метрвейчуки в ОДНОМ кабинете сидят)
ви ведете спір ні про шо - всім цим персонажам Україна до дупи, а поза "ефіром" вони все норм собі "порешают", а ви вчепились один в одного...(((
прикро що всякі бариги й клоуни сварять між собою українців, а ті ведуться на жити по-новому й кінці епохи бідності....(
А вот твой фейковброс про "вместе с мертвейчукрм используют одного и того же технолога на выборах - шувалова." - не более чем досужие домыслы и черный пиар.
Но суть в том, что ты считаешь вазелина ПУСТЫМ местом, шестеркой.. и поэтому, по Фрейду, орешь о Порохе - считая его силой
А теперь ФАКТЫ от ЦИК, в отличии от твоих давно протухших фейков:
Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа «За життя» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
https://just-mykolaiv.gov.ua/zmist/13-upravlinnia-derzhavnoi-reiestratsii-normatyvno-pravovykh-aktiv-pravovoi-roboty-ta-pravovoi-osvity/katehorii/615-gromadski-formuvannya-zareestrovani-golovnim-teritorialnim-upravlinnyam-yustitsiji-u-mikolajivskij-oblasti
пожалуйся им, зебил, на "досужий вымысел"
А и перекладывать не надо. Зюзя уже так провалил все что можно за месяц , что куда там всем предыдущим презам
Урядові накази - через матюгальники на стовпах, газети та політзаняття.
...
Вичерпно. Це все, що треба знати про бавовняні сепарські мас-медіа.
Воєнний стан і націоналізація всіх телеканалів. Коли вже має бути цензура і пропаґанда, це має бути проукраїнська цензура і пропаґанда!
поверніть закони від 16 січня
вони у відрядженні, дивляться на Торонто
дуже тимчасового президента
так краще?
з того, як усунули Порошенка?
це називається: давай спочатку твої, а потім кожен свої
ідіть на йух з такими пропозиціями, шановний зюзя
Його ніхто не усував. Термін його повноваженнь закінчився, далі українці обрали нового президента.
З приводу "давай спочатку твої, а потім кожен свої" - це цілковита брехня, бо ніхто не називав Порошка "тимчасовим" чи "дуже тимчасовим", нешановна пепе.
ви називали його: барига, боров, свин, мародер, зрадник, соєвий, офшорний, лоліта і т.д. і т.п.
я назвав вашого клована (а він дійсно клован) тимчасовим (а він дійсно тимчасовий) і тим образив твої найніжніші почуття
так шо ще раз: пішов на йух
ще питання?
до того ж, це момент домінування над усим, що символізує "рузьге мир"
Пи Си І не звинувачуйте мене в неповазі до жінок : сьогодні в Херсоні ховають справжню жінку і бійця Іру Шевченко (вічна пам'ять)- а ця даринка-кусок лайна рашистського на підошві!
тому ЗІК просто кристалізувався (наочно) в те чим був завжди....
А зебилы продолжают упорно "не видеть" содружества слуг урода с мертвечуком
И только пебилы пытаются опять сюда вставить Зеленского.
1+1 не имеет к ним абсолютно никакого отношения.
А вот в политику 5-го канала его владелец вмешивается иногда весьма грубо и с матами.