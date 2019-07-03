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 Политика Украины, Общество
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Все про:акция (1931) майдан (3907) Медведчук (897) цензура (1135) ZIK (3)

 Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную

Выпускающий редактор телеканала ZIK Игорь Крымов показал в эфире трансляцию с акции на Майдане Независимости против регистрации блогера Анатолия Шария и экс-главы Администрации президента Виктора Януковича - Андрея Клюева кандидатами в народные депутаты, несмотря на запрет руководства канала.

Об этом он сообщил "Детектор медиа", информирует Цензор.НЕТ.

Игорь Крымов отметил, что шеф-редактор Дарья Гордийко проверила и предварительно согласовала вечерний эфир, просмотрев так называемый "рандаун". По его словам, в нем не было информации о протесте.

"Однако приглашенные в студию народные депутаты и политологи сами начали об этом говорить. В нашем служебном чате, где мы с ведущими общаемся, я тоже начал подбрасывать информацию, что сейчас на Майдане Независимости собираются люди. Начали это и ведущие обсуждать, разумеется, начали это подхватывать гости. Понимая, что информация имеет общественно важное значение. Собственно даже превентивное - это и есть освещение избирательного процесса в стране, предвыборной гонки. Я решил дать, не согласовывая с руководством, информацию в виде титра о том, что на Майдане собираются люди. Благодаря трансляции другого вещателя, а именно: "Громадське ТВ", я еще и в поле окно вывел стрим с Майдана Независимости", - сказал Крымов.

Читайте также: Экс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому, СБУ и Нацсовету ТРВ из-за "ползучей интервенции России в украинское медиапространство"

Трансляция продолжалась около трех минут, "пока шеф-редактор Дарья Гордийко не увидела это в эфире и не добежала до аппаратно-студийного блока (откуда происходит выпуск программы)". По словам Крымова, Гордийко отметила, что в рабочем чате уже писала, что эту информацию не надо давать, она запретила освещать это событие в эфире, поэтому трансляция была прекращена.

Впоследствии она сообщила Крымову, что вместо него 3 июля эфир будет выпускать новый редактор.

14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.

Источник: https://censor.net.ua/n3135451
 
   
 Топ комментарии
 
ненавидящие Украину зебилы пустили во власть вазелина и его друга - медведчука.
Не зря ж офисы слуг урода и медведчука в ОДНОМ помещении, а расейский пропагандист шувалов - ближайших друг вазелина:
26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
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Гордийко отметила, что в рабочем чате уже писала, что эту информацию не надо давать, она запретила освещать это событие в эфире, поэтому трансляция была прекращена.

...
Вичерпно. Це все, що треба знати про бавовняні сепарські мас-медіа.
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Клиника шоколадного мозга сектант для таких упоротых ка Вы повторяю Петя сиропчик Выпестовал и поднял этого Мертвечука именно он помогал всеми силами скупать Сми потому что первая партия где он начал свою полит деятельность была именно партия Мертвечука и он по натуре латентный ватник и барыга где его личные интересы выше всех остальных и ради этого он готов на все а Вы ему подпеваете дуя в заднеприводное отверстие
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Зря пустили бешенную бабу в аппаратную.
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ненавидящие Украину зебилы пустили во власть вазелина и его друга - медведчука.
Не зря ж офисы слуг урода и медведчука в ОДНОМ помещении, а расейский пропагандист шувалов - ближайших друг вазелина:
26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
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одно утешает Зелю "уволят" "7,62 мм" " никаких тебе Указов и прочей тягомотины... Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную - Цензор.НЕТ 2988
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Клиника шоколадного мозга сектант для таких упоротых ка Вы повторяю Петя сиропчик Выпестовал и поднял этого Мертвечука именно он помогал всеми силами скупать Сми потому что первая партия где он начал свою полит деятельность была именно партия Мертвечука и он по натуре латентный ватник и барыга где его личные интересы выше всех остальных и ради этого он готов на все а Вы ему подпеваете дуя в заднеприводное отверстие
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клиника зебильных моСхов в том, что они пытаются отмазывать вазелина от фактов). Принадлежность этих зебилов проросийскому ольгино/лахти подтверждается тем, что кацап НЕ может не упоминать в своих коментах различные и ВАЖНЫЕ для него ОТВЕРСТИЯ с тыльной стороны Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної - Цензор.НЕТ 5141
Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної - Цензор.НЕТ 1989
Партии Зеленского и Медведчука зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете

Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа «За життя» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67.
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один пример и сколько манипуляции а скупка СМИ торговля сжиженным газом Мертвечука при пете бревно но Вы его не видите перевертывание фактов а кстати но нейм где флаг потерял шоколадный патриот
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в чем проблема, зебилы? вазелин давно в кресле - ТРЕБУЙТЕ от него , слабо?))
помнится, вазелин обещал "всё порешать", но пока что за 2 месяца только шаурму на селфи жрал и истерил, когда фуйлу НЕ удалось оформить Крым - расейским..
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на батончик рошен просроченный ты уже заработал клиника у тебя на лице и на лицо а в голове шоколадный наполнитель насри на ближнего
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вау, у зебила началась истерика. Еще бы - зебилы подавились правдой, и начали визжать медочками расейских ватников..
Ну а какой кацап без СКРЕПНОГО слов "насри"? Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної - Цензор.НЕТ 6542
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Вот тебе второй пример - запрет на трансляцию антизебильного митинга от мертвечуков.
Єто кроме того что риторика слуг урода и мертвечуков совпадает на 99%.
Одна зекоманда.
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Медведчука и Зеленского никогда и ничего не связывало, потому называть их друзьями - чистая ложь.

Напротив - Медведчука и Порошенко связывает многое - в частности - впервые народным депутатом Украины Порошенко стал именно от партии Медведчука, более того Медведчук лично дал Порошенко место в президиуме своей партии СДПУ (о).
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ну-ну, зебилы отмазывают вазелина вопреки фактам)) напрасно..
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Закошмарити трейдерів дизпалива,давши команду Демчині из СБУ,аби кум пуйла Мертвечук взяв під контроль 40% ринку України-одне з 504-х досягнень твого Потроха.
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бедняжко.. в чем проблема, вазелин сел на "кошмар" и пользуется "досягненнями" Пороха.. иначе почему до сих пор не "разкошмарил" трейдеров-барыг?))
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Факты я привел. Ты же транслируешь предвыборную ложь.
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факты я привел, а ты, с упорством зебилами и пеной у рта, продолжаешь транслировать фейки и бред г+г)) Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної - Цензор.НЕТ 2034
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Фейки? Ты еще будешь отрицать общеизвестные факты - что Порошенко впервые стал ******** от СДПУ (о) Медведчука? Или что Порошенко заседал в президиуме партии СДПУ (о) Медведчука?
Почитай хотя бы официальную биографию своего нанимателя-олигарха, бот с не украинским IP.
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в каком году "заседал", не подскажешь? а сейчас - какой год, зебил?) Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної - Цензор.НЕТ 7466
Факт простой - вазелин СЕЙЧАС покрывает мертвейчука и вместе с мертвейчукрм используют одного и того же технолога на выборах - шувалова.
Более того, слуга урода и метрвейчуки в ОДНОМ кабинете сидят)
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Yuri OverLord,Tierre а ви справді вважаєте що є різниця між медведчуком,порохом,бойком,коломойським(зеленським)?!

ви ведете спір ні про шо - всім цим персонажам Україна до дупи, а поза "ефіром" вони все норм собі "порешают", а ви вчепились один в одного...(((
прикро що всякі бариги й клоуни сварять між собою українців, а ті ведуться на жити по-новому й кінці епохи бідності....(
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проблема в том, что 73% зебилам насрать не только на Украину, но и на самих себя) вот и вся суть...
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я думаю Ви прекрасно зрозуміли що я мав на увазі)
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все дороги ведут в ад.. Но у каждого он - персональный.
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Пе-бил, твоего Мертвердчука покрывал все годы своего правления именно его старинный соратник Порошок. Именно с воцарением Порошка Мертведчук выполз из забытия и начал скупать телеканалы, а также получил в собственное пользование в Украине трбу по перекачке нефтепродуктов из Рашки. И это факты.
А вот твой фейковброс про "вместе с мертвейчукрм используют одного и того же технолога на выборах - шувалова." - не более чем досужие домыслы и черный пиар.
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зебил, еще раз - в чем проблема, ТРЕБУЙ от вазелина!))
Но суть в том, что ты считаешь вазелина ПУСТЫМ местом, шестеркой.. и поэтому, по Фрейду, орешь о Порохе - считая его силой Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної - Цензор.НЕТ 7121
А теперь ФАКТЫ от ЦИК, в отличии от твоих давно протухших фейков:

Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа «За життя» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
https://just-mykolaiv.gov.ua/zmist/13-upravlinnia-derzhavnoi-reiestratsii-normatyvno-pravovykh-aktiv-pravovoi-roboty-ta-pravovoi-osvity/katehorii/615-gromadski-formuvannya-zareestrovani-golovnim-teritorialnim-upravlinnyam-yustitsiji-u-mikolajivskij-oblasti
пожалуйся им, зебил, на "досужий вымысел" Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної - Цензор.НЕТ 7121
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Ну не рвите пуканы ху йлотроли. Ну не получится переложить провали хряка-мародеоа на ЗЕ. Мертвечук друг и бизнес партнер хряка, именно хряка Порошенко. Сперва хряк пустил его в бизнес, продал ему крупнейшую дизельную трубу-продуктопровод на Западной, позволив ему завозить российское топливо в Украину через Донбасс (потом прикрыли блокадой) и через Беларусь. А теперь Мертвечук лезет во власть, т.к. надежды на хряка у ху йла больше нет и он попер всей своей пяток колонной в виде жОпоблока, ПЕСа и т.д.
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зебил, давно уже ваши методички протухли. ДЕ-ФАКТО - вазелин и мертвейчук - ДРУЗЬЯ, с одинаковыми интересами и политтехнологами). Более того, имеющие одного из хозяев - в кремле)
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"Ну не получится переложить провали хряка-мародеоа на ЗЕ"
А и перекладывать не надо. Зюзя уже так провалил все что можно за месяц , что куда там всем предыдущим презам
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Бегать нужно быстрее, а на работу приходить в бутсах.
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В бутсах по твердій підлозі?... Але хотів би глянути як Гордійко з розгону в них навернеться Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную - Цензор.НЕТ 480
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Вообще все каналы закрыть, не нужны они.
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Та чого вже, педаль в асфільт - заборонити мас-медіа, відрубати інтернет, більше одного не збиратися, плебс має лише знати, що десь нагорі є сонцесяйний ЕЛБАСЫ.
Урядові накази - через матюгальники на стовпах, газети та політзаняття.
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Враг - захватывакт информационое поле.Зачем нам враги ?
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В Украине и так нет ни одного канала свободного. Все под олигархами. От того и люди чумовые.
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Мертвечук ТВ 1, Мертвечук ТВ 2, Мертвечук ТВ 3.......вот что делают нефтедоллары Путлера с Медиапространством Украины. И говорят что Инте уже...на очереди 5-ый и ПрямоКривой.......
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Реванш тривае. Недаром Аваковы и Парубии так боятся возвращающихся рыгов. Никому не хочется на нары за госпереворот. Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную - Цензор.НЕТ 9604
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очередной кацап запостил расейскую пропаганду о "госперевороте" Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную - Цензор.НЕТ 292
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Да ладно, давайте называть вещи своими именами.
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словами расейской пропаганды?) ну-ну, не скромничай, кацап)
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Да, давайте називати речі своїми іменами. Переворот зробив у 2010 Янукович, коли без голосування у Верховній Раді відмінив у незаконний спосіб діючу редакцію Конституції України 2004 року і повернувся до старої редакції 1996 року, яка дала йому більші повноваження та скасувала парламентсько-президентську форму правління.
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Большевики тоже всем рассказывали какой царь плохой и что кулаки все украли.
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Москалику, от чого ти свого прапора стидаєшся? Чо ти тут ховаєшся під бандерівським стягом???
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Прапор мой. А рты всем вы все равно не заткнете.
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Да, канешна, може ще розкажеш нам тут, що підлога країни не підтримала "переворот" і що тепер у неї через це страшні борошна та зубожіння?))
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Дивлячись, що тобі кортить у Тайожний Сполучник - не зарікайся. Чи у тебе немає подання, як там з волею слова на расєї? Хтось із ФСБ зробить один бавовна долонею по столу - і заткнуть миттєво. А санкцію на це дасть такий, як Портнов, у якого неначе вселилися парфуми Берії та Єжова. Вони цацкатись не будуть, очевидно ж. І будеш сидіти, мовчати в ганчірочку - побоюючись в клітину влучити за необережне слово. От чесно: хочеш такого?
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За 5 лет пора бы уже сменить методички про "тайожний саюс". Старые совковые пропагандоны.
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судя по нику, ты номерной "21й миша" с ольгино?)
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Гордийко отметила, что в рабочем чате уже писала, что эту информацию не надо давать, она запретила освещать это событие в эфире, поэтому трансляция была прекращена.

...
Вичерпно. Це все, що треба знати про бавовняні сепарські мас-медіа.
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Як це інформацію не треба давати? А що треба давати на каналі новин?
Воєнний стан і націоналізація всіх телеканалів. Коли вже має бути цензура і пропаґанда, це має бути проукраїнська цензура і пропаґанда!
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Астанавітесь Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную - Цензор.НЕТ 654Ласкаво просимо до часів януковоща Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную - Цензор.НЕТ 654
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В Херсоне прощаются с погибшей при обстреле санитарного автомобиля на Донбассе, надо, чтобы в каждой семье Украины было такое горе, цинично, но справедливо.Может тогда народ поймет кто враг Украины.
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не надо такое говорить... и у нее кроме младшей сестры из семьи никого не было...
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пане Соболєв, не просити треба, а вимагати, і пропонувати реальні кроки для знищення сєпарських пропагандонських каналів.
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не так давно кричали проти Інтера---тепер по всіх каналах буде--міжебратья виступати
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чого б це ведмедчуківцю захищати зюзіних висуванців - прямо не знаю...
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ви маєте на увазі тимчасового президента?
вони у відрядженні, дивляться на Торонто
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В Україні всі президенти тимчасові. У нас не мордор.
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Краще не маніпулувати, а просто залишити "президента України".
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це з якого часу стало краще не маніпулювати?
з того, як усунули Порошенка?
це називається: давай спочатку твої, а потім кожен свої
ідіть на йух з такими пропозиціями, шановний зюзя
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"з того, як усунули Порошенка?"

Його ніхто не усував. Термін його повноваженнь закінчився, далі українці обрали нового президента.

З приводу "давай спочатку твої, а потім кожен свої" - це цілковита брехня, бо ніхто не називав Порошка "тимчасовим" чи "дуже тимчасовим", нешановна пепе.
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яка дивовижна правдивість зюзібота! дійсно, ніхто не називав Порошенко тимчасовим
ви називали його: барига, боров, свин, мародер, зрадник, соєвий, офшорний, лоліта і т.д. і т.п.
я назвав вашого клована (а він дійсно клован) тимчасовим (а він дійсно тимчасовий) і тим образив твої найніжніші почуття
так шо ще раз: пішов на йух
ще питання?
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Надо показывать как Мертвечук с Марченко по непонятному кино фестивалю ходят...и перемигиваются с Николь Кидман...прикупил себе билетики для пиара......Смешное...И кто клоун с клоунессой?!
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Очередная Дарка Чепак или Гандзя. Мразь продажная за 30 сребренников
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а під пиво?
до того ж, це момент домінування над усим, що символізує "рузьге мир"
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Хіба що в темряві. В цьому теж буде елемент символізму
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Вчера была никто,сегодня-олицетворение мрази наряду со своими хозяевами. Карьерный рост стремительный.
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все банально прохосрани на майдане так мало что канал медведчука не захотел позориться .
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Почему эту бабу Дарью Гордийко просто не выперли после этого поступка из студии на улицу?
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Кто? Владелец телеканала - Мертведчук и она транслирует его указания.
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Закошмарити трейдерів дизпалива,давши команду Демчині из СБУ,аби кум пуйла Мертвечук взяв під контроль 40% ринку України-одне з 504-х досягнень Потроха.
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Знайомтесь панове : медведчуківська журнашлюшка-кацапська підстилка- дешева прости Господи -Даринка Гордійко !
Пи Си І не звинувачуйте мене в неповазі до жінок : сьогодні в Херсоні ховають справжню жінку і бійця Іру Шевченко (вічна пам'ять)- а ця даринка-кусок лайна рашистського на підошві!
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А Гончаровой люлей отвалят? Помню когда начинался Майдан, эта рыговка "трудилась" на 112-ом. В разговоре зашла речь о количестве протестующих людей, а она усомнилась в том, что Майдан вышел миллион народу. Когда ее затюкали, Гончарова начала говорить, что для того, чтобы понять, может ли на Майдане поместиться миллион человек, ей нужен архитектор. Без архитектора эта дура не могла вести передачу.
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ну хз що змінилось у ЗІКу після зміни "власника", але принагідно хочу зауважити, що "некая" наташа влащенко ще до зміни власника "випускала" доволі неоднознічні перснои в ефір...чого вартує тільки інтерв'ю апологета режима хряка в роковини трагічних подій на майдані....
тому ЗІК просто кристалізувався (наочно) в те чим був завжди....
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Канал мудачука прерывает трансляцию антизебильного митинга.
А зебилы продолжают упорно "не видеть" содружества слуг урода с мертвечуком Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної - Цензор.НЕТ 7108
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Канал рыга-украинофоба Мертвердчука прерывает трансляцию митинга против рыга Клюева и украинофоба-Шмария.
И только пебилы пытаются опять сюда вставить Зеленского.
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по ситуации с каналом ZIK теперь становится понятно как работает канал 1+1
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ЗиК - канал Мертведчука, как и 112й и Ньюсван.
1+1 не имеет к ним абсолютно никакого отношения.

А вот в политику 5-го канала его владелец вмешивается иногда весьма грубо и с матами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную
 
 
 
 
 
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