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 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (874) МВД (7882) Стойко (27)

 Правоохранители задержат Клюева как только он пересечет границу Украины, - МВД

В Министерстве внутренних дел Украины подчеркивают, что правоохранители задержат экс-главу администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева как только он пересечет украинскую границу.

"Если он пересечет границу, он сразу будет задержан нашими правоохранительными органами", - сказал советник министра внутренних дел – глава координационного штаба МВД Ивана Стойко на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Украине Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.

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23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Источник: https://censor.net.ua/n3135450
 
 
 Топ комментарии
 
Правоохранители задержат Клюева как только он пересечет границу Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 4161Дмитро Корчинський

12 хв. ·

Завтра продовження суддівської контрреволюції.
Конституційний суд спробує визнати неконституційними закони про декомунізацію та про люстрацію.
Збір обурених громадян біля Конституційного суду (Жилянська, 14) завтра о 10.00.

--
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Советник Стойко такой советник...
Об этом он не подумал или сознательно притупляет бдительность граждан.
После избрания Клюева его просто так нельзя будет задержать, нужно будет решение Рады о снятии неприкосновенности.
А в новой Раде на это голосов не наберется.
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Да не хочу я смотреть кто кому отсасывает.) Я изначально говорила,что ни олигарх, ни ставленник олигарха не годятся во власти. Меня никто не послушал. Избирают олигархов как буйнопомешанные каждые выборы. И не надоело? Скоро будут без трусов бегать и все голосуют за бандоолигархов.
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Задержан и после проверки документов сразу отпущен
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Задержать нужно Смоковича, за то, что зарегистрировал и протягивает бандита в Раду. Сам наверное получил взятку хорошую и предал Украину и народ. Вот его и нужно судить.
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Привет порохобот, ты тут как тут на работе.Шоколадом платят или уже одна соя?
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Команда Зеленского отсасывает Коломойскому в прямом эфире
Видео, записано Студией "Квартал 95" 13-го февраля 2017-го года в день рождения Игоря Коломойского. Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии поздравлял именинника и в шуточной форме просил вернуть хотя бы часть огромного долга канала "1+1" перед Кварталом.https://www.youtube.com/watch?v=D3klIRH9TXQ&t=103s
.
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Да не хочу я смотреть кто кому отсасывает.) Я изначально говорила,что ни олигарх, ни ставленник олигарха не годятся во власти. Меня никто не послушал. Избирают олигархов как буйнопомешанные каждые выборы. И не надоело? Скоро будут без трусов бегать и все голосуют за бандоолигархов.
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Як була ти тріплом, так тріплом і залишилась. Назавжди.
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Порохобот, ты как был" 5 копеек" в базарный день, так и останешься на всю жизнь.))
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НЕТ НЕ ВЫЙДЕТ ДАЖЕ В СЦЕНАРИИ ЕГО ТАКИ ВЫБРАЛИ В РАДУ..... НО ПОКА ОН НЕ ПРИНЕСЕТ ПРИСЯГУ НАРДЕПА В РАДЕ...А ТУДА ДОЕХАТЬ НАДО..... А КУКИШЬ ВМЕСТО РАДЫ0 БУДЕТ КАМЕРА В СИЗО.... ИЛИ ПРИСТРЕЛЯТ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ... ДУМАЮ КУЗЬМИН КЛЮЕВ И ШАРИЙ ЭТО ПРОВЕРКА СИТУАЦИИ НА ВШИВОСТЬ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ЕСЛИ НАМ ФИОЛЕТОВО ПРОМОЛЧИМ.... А НЕ МОЛЧИМ -ВОН НА МАЙДАНЕ ВРОДЕ КАК ТОЛПА СОБРАЛАСЬ........
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Несразу! а после вручения удостоверения кандидата в депутаты! Правоохранители задержат Клюева как только он пересечет границу Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 4402
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ЕЕЕЕ, как же так, зебилы он же классный и правильный чел, как Портнов!!!
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Правоохранители задержат Клюева как только он пересечет границу Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 4161Дмитро Корчинський

12 хв. ·

Завтра продовження суддівської контрреволюції.
Конституційний суд спробує визнати неконституційними закони про декомунізацію та про люстрацію.
Збір обурених громадян біля Конституційного суду (Жилянська, 14) завтра о 10.00.

--
будьласка, розмістіть цю інформацію на своїх сторінках у соцмережах
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так какого лешего нужно было оглашать план задержания и спугнуть упыря? нужно было его выманить в Украину и задержать , а после обменять на кого либо с наших .
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ага)і обміняв би його бєня на його ж "бабки")))
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а як стане депутатом?
непрікосновенность
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Советник Стойко такой советник...
Об этом он не подумал или сознательно притупляет бдительность граждан.
После избрания Клюева его просто так нельзя будет задержать, нужно будет решение Рады о снятии неприкосновенности.
А в новой Раде на это голосов не наберется.
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Ждите. Скорее в клетку посадят югика с аваковым разом. Для покращення
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аваківці його колись випустили, вони ж і впустять
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ну да, можно и так сначяало обменять его на его же бабки , а после по второму кругу на кого либо из наших пленных.
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б*же, да вы уже "арестовывали" награбленное и .....

Это выглядит как "откат".
Это выглядит как Клубокзмей.....
Это выглядит как ..... тут надо условного "сларина", но Запад не даст.
Я скажу шо будет. Все и так видят - это выглядит как колония.
Причем самая "отдающая", но и самая обобранная.
Клюевы не пройдут(разглаживает флажок сср и рашки тряпку тоже)

Ребят, это реально будет раздел ..... скажем так "какой-то страны". я не знаю какой именно.... Но, самка собачки, я хочу стереть(истереть) кеды, отсюда у*бывая.
Болото будут, ребят. южная Корея это не то, у нас ее не будет. никогда
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Ну Южной не будет никогда, а на Северную хоть надежда есть?
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Задержан и с почестями проведен к своей депутатской неприкосновенности
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Кому вы чешете. Не знаю, как кандидат, а если он просочится в Раду, то, как депутат, точно будет обладать депутатской неприкосновенностью. И разрешение на арест сможет дать все та же Рада.
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предупредили преступника заранее,
правохоронители мля.
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Насрать на то будет он задержан или нет.
Тысячи людей сталкиваются с проблемами с документами из за этой гниды и его кремлевских хозяев,а ему взяли и оформили регистрацию без документа.
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А чому його не заарештували коли він вносив заставу на вибори?
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так он пересечет только после выборов в Раду, когда получит депутатскую неприкосновенность. Рюкзаков нас за идиотов держит
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А где аваоковские опричники нац- титушки , а они и дальше продолжают маниакально преследовать свинарчуков "
И не видят ничего что кроме " свинарчуков" а появилась намного более страшная угроза для Украинской державы продажные антиукраинские суды и ЦВК и надо срочно жёстко взяться и за эту сепаратистскую заразу ...если конечно они не замаскированные под националистов украинские патриоты. ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители задержат Клюева как только он пересечет границу Украины, - МВД
 
 
 
 
 
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