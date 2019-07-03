 Правоохранители задержат Клюева как только он пересечет границу Украины, - МВД

"Если он пересечет границу, он сразу будет задержан нашими правоохранительными органами", - сказал советник министра внутренних дел – глава координационного штаба МВД Ивана Стойко на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В Украине Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.
23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
Видео, записано Студией "Квартал 95" 13-го февраля 2017-го года в день рождения Игоря Коломойского. Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии поздравлял именинника и в шуточной форме просил вернуть хотя бы часть огромного долга канала "1+1" перед Кварталом.https://www.youtube.com/watch?v=D3klIRH9TXQ&t=103s
.
12 хв. ·
Завтра продовження суддівської контрреволюції.
Конституційний суд спробує визнати неконституційними закони про декомунізацію та про люстрацію.
Збір обурених громадян біля Конституційного суду (Жилянська, 14) завтра о 10.00.
--
будьласка, розмістіть цю інформацію на своїх сторінках у соцмережах
непрікосновенность
Об этом он не подумал или сознательно притупляет бдительность граждан.
После избрания Клюева его просто так нельзя будет задержать, нужно будет решение Рады о снятии неприкосновенности.
А в новой Раде на это голосов не наберется.
Это выглядит как "откат".
Это выглядит как Клубокзмей.....
Это выглядит как ..... тут надо условного "сларина", но Запад не даст.
Я скажу шо будет. Все и так видят - это выглядит как колония.
Причем самая "отдающая", но и самая обобранная.
Клюевы не пройдут(разглаживает флажок сср и рашки тряпку тоже)
Ребят, это реально будет раздел ..... скажем так "какой-то страны". я не знаю какой именно.... Но, самка собачки, я хочу стереть(истереть) кеды, отсюда у*бывая.
Болото будут, ребят. южная Корея это не то, у нас ее не будет. никогда
правохоронители мля.
Тысячи людей сталкиваются с проблемами с документами из за этой гниды и его кремлевских хозяев,а ему взяли и оформили регистрацию без документа.
И не видят ничего что кроме " свинарчуков" а появилась намного более страшная угроза для Украинской державы продажные антиукраинские суды и ЦВК и надо срочно жёстко взяться и за эту сепаратистскую заразу ...если конечно они не замаскированные под националистов украинские патриоты. ....