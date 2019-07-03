 Правоохранители задержат Клюева как только он пересечет границу Украины, - МВД

"Если он пересечет границу, он сразу будет задержан нашими правоохранительными органами", - сказал советник министра внутренних дел – глава координационного штаба МВД Ивана Стойко на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Украине Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.

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23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.