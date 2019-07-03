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Все про:Европарламент (1403) Сассоли (1)

 Главой Европарламента избран кандидат от социалистов итальянец Сассоли

Европейский парламент нового созыва избрал своим новым президентом представителя от группы прогрессивного альянса социалистов и демократов из Италии, журналиста Давида-Мариа Сассоли (David-Maria Sassoli).

Соответствующее голосование прошло в среду в Страсбурге в рамках первого пленарного заседания ЕП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сассоли был избран по результатам второго тура, в котором за него проголосовали 345 депутатов из необходимых 334.

Всего в голосовании приняло участие 704 депутата, 37 бюллетеней оказались недействительными.

За других кандидатов проголосовали: за Ска Келли – 119, за Сира Рего – 43 и за Яна Захрадила – 160 депутатов.

Результаты голосования огласил временно председательствующий Антонио Таяни, который был предыдущим президентом ЕП. Сразу же по оглашению результатов выборов Сассоли занял кресло президента и обратился к присутствующим с короткой речью.

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Сассоли (родился 30 мая 1956 в Фирензе) занимал должность вице-президента Европейского парламента предыдущего созыва (2014-2019 годы), был членом делегации Европейского парламента в парламентский Комитет стабилизации и ассоциации ЕС-Сербия.

В соответствии с информацией, размещенной на личном сайте Сассоли, свою карьеру он начал в качестве журналиста "с сотрудничества с небольшими газетами и информационными агентствами, после чего он перешел во французскую редакцию газеты Il Giorno, где в течение семи лет следил за основными политическими и новостными событиями. В 1992 году был принят на работу в RAI (государственная радио и телекомпания Италии). В 2006 году был назначен заместителем директора TG1 (государственный телевизионный новостной канал).

В 2009 году он был избран в Европейский парламент от Демократической партии и в 2014 года переизбран с последующим избранием вице-президентом, отвечающим за бюджетную и средиземноморскую политику.

Источник: https://censor.net.ua/n3135449
 
 
 Топ комментарии
 
Очередной друг )(уйла, наверное.
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Ліваки поперли. Час звати на поміч Сімонєнку і Вєтрєнку.
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ну шо зеленые будете скоро делать сассоли Главой Европарламента избран кандидат от социалистов итальянец Сассоли - Цензор.НЕТ 7165 ???
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журналістом він був, Сасолі---в Україні крутіше--шоу-мен
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Трындец, не хватало только социалиста, да еще из Италии.
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интересно сколько теробайт компромата на сасая у пуцына?
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Ліваки поперли. Час звати на поміч Сімонєнку і Вєтрєнку.
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потому что они не ощутили его на своих шкурах.., - хотят чего то нового попробовать...
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В Европах социалисты настоящие - не путать с совковыми.
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Ахаха. Может еще есть настоящие коммунисты?
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Покупает там итальянские макароны. Дешевле выходит чем в Италии.
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Он от Демократической партии в ЕП

Просто у Италии там коалиция социалисты и демократы

Но сам он от демократов
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Это вселяет оптимизм? (я просто мало знаю о приверженностях итальянских политиков)
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группы прогрессивного альянса социалистов и демократов

Комуняка-демократ... И трусы сняты, и крестик надет...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлавой Европарламента избран кандидат от социалистов итальянец Сассоли
 
 
 
 
 
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