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 Политика Украины
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 В случае обнаружения неправдивых данных ЦИК может отменить регистрацию кандидата, - Смокович

ЦИК уполномочен в течение всего избирательного процесса проверять кандидатов и, в случае обнаружения неправдивых данных, может отменить их регистрацию.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал председатель Кассационного административного суда Михаил Смокович на брифинге.

Он сослался на статью 61 Закона Украины о выборах народных депутатов (пункт 8 часть 5 статьи 61).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Янукович не смог бы баллотироваться в Раду, поскольку общеизвестным является факт его непроживания в Украине, - Смокович

"Сейчас уже этап агитации. Но ЦИК и дальше проверяет кандидатов и если установит, что из тех более 4 тысяч, скажем 100 не жили в Украине на протяжении 5 последних лет, то может применить институт отмены регистрации", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3135447
 
 
 Топ комментарии
 
Соево-бобовые головы, как вы обьясните это:

В Верховном суде Украины заявляют, что не обязывали Центральную избирательную комиссию регистрировать кандидатами в депутаты экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом в среду, 3 июля, заявил глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович, сообщает Интерфакс-Украина.
Т.е. соевая ЦИК зарегистрировала тех против кого соя и протестовала вчера? В случае обнаружения неправдивых данных ЦИК может отменить регистрацию кандидата в любой момент, - Смокович - Цензор.НЕТ 152
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кто? ЦВК? так там большинство кадров от бпп
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Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили » благородный » шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как, образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
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будут бороться с неугодными? ну-ну. Смотри зеленский - закончишь как овощ!!!
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кто? ЦВК? так там большинство кадров от бпп
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Этот Смокович в своем уме? Ему данные Генпрокуратуры и МВД неправдивые? Сколько миллионов положил себе в карман за протягивания госизменника и бандита в Раду? Где Порошенко взял этого подонка? Почему его всунул в ЦИК? Сколько этот подонок Пэдре отстегнул? Кругом одни бандиты. Разогнать этот ЦИК нахрен нужно и посадить этого обезумевшего от бабла Смоковича.
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председатель Кассационного административного суда Михаил Смокович на брифинге. Источник: https://censor.net.ua/n3135447
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Да не хочу читать. Это бандит махровый высшего разряда.Такие "судьи" должны садиться на пожизненное.
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да, не читай, продолжай писать ахинею не разобравшись
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так это порохобот из цика сказал!!!!
причём тут зеленский....
ты на окна свои смотрел?
решётки видишь?
идиот...
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Какой порохобот???
Какой ЦИК?
Ты статью читал?
Ты вообще читать умеешь?
зебил...
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Зебил это не нарицательное, а вот 24% дебилов ПП это уже нечто.
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Скоро ЗЕ обскакает Яныка в служении Путину.
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А при чем здесь Зе Цик при ПЕте "обновили" пять лет не мог старый обновить а под конец напихали туда приблюдоприближенных особенно показательно это было при отфутболивании партии РНС
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щас президент кто? вот и ответ на ваш вопрос!!!
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И Кенеди он убил, и с Авроры пальнул....Ну у тебя порохорвотное Зе за всё отвечает. Угомонись.....
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ооо, наконецто Кирпичьов тебе сдал смену. приветствую!!!
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так оказывается ЗЕ и монастырь 14 века развалил а что за 1 месяц прихода к власти он уже диктатуру создал что приказывает ЦВК манипулирывать Ваша шоколадная клиническая логика меня просто не перестает удивлять
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час агітації...? чи час злочинців адаптації?
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Пєтя казав шо ніколи не збрехав.. Ось вже один в черзі на пєндєль.. ЦИК аууу!
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ЦИКистов как и ихнего боса пороха - нужно люстрировать...
на фонарях.....
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спитайте--Серьогу Підра***я...він спеціаліст--- В случае обнаружения неправдивых данных ЦИК может отменить регистрацию кандидата в любой момент, - Смокович - Цензор.НЕТ 5665
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Список данных, которые можно отнести к неправдивым в студию.
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Насчёт второго гражданства врут почти все (кроме Саакашвили)
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За него и надо голосовать, а не за певунов.
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По крайней мере, никто так на смог обуздать коррупцию, на просторах бывшего СНГ, как он. Это - факт!
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Соево-бобовые головы, как вы обьясните это:

В Верховном суде Украины заявляют, что не обязывали Центральную избирательную комиссию регистрировать кандидатами в депутаты экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом в среду, 3 июля, заявил глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович, сообщает Интерфакс-Украина.
Т.е. соевая ЦИК зарегистрировала тех против кого соя и протестовала вчера? В случае обнаружения неправдивых данных ЦИК может отменить регистрацию кандидата в любой момент, - Смокович - Цензор.НЕТ 152
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Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили » благородный » шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как, образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
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О как у кацарылых тролей опять о Порохе подгорает! Какое умозаключение настрочили кацарылые. Видно всю ночь всем институтом пропаганды параши под бояру придумывали.
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Просто надо выполнять ЗАКОН как он написан, а не как вам Беня с Зелей на ушко пошептали.
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А кто проверяет правдивость? Сейчас начнётся.........
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Нужно только сделать запрос по месту проживания Шария, он ведь там наверняка легализован, или запрос в погран службу на предмет дат пересечений границы Украины.
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Что ж не отменили *********?
Саакашвили, кричавший "Нет" русскому языку в Грузии, начал "впаривать" кремлевскую пропаганду украинцам
3 июля 2019

Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
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Жена у него кажется голландка. А то,что Ссска стал собачкой Путина стало известно еще 2 года назад,когда обнаружили записи, где он требовал у кремлевских кураторов деньги, естественно "на борьбу с бендеровцами".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае обнаружения неправдивых данных ЦИК может отменить регистрацию кандидата, - Смокович
 
 
 
 
 
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