 В случае обнаружения неправдивых данных ЦИК может отменить регистрацию кандидата, - Смокович

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал председатель Кассационного административного суда Михаил Смокович на брифинге.
Он сослался на статью 61 Закона Украины о выборах народных депутатов (пункт 8 часть 5 статьи 61).
"Сейчас уже этап агитации. Но ЦИК и дальше проверяет кандидатов и если установит, что из тех более 4 тысяч, скажем 100 не жили в Украине на протяжении 5 последних лет, то может применить институт отмены регистрации", - сказал он.
причём тут зеленский....
ты на окна свои смотрел?
решётки видишь?
идиот...
Какой ЦИК?
Ты статью читал?
Ты вообще читать умеешь?
зебил...
на фонарях.....
В Верховном суде Украины заявляют, что не обязывали Центральную избирательную комиссию регистрировать кандидатами в депутаты экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом в среду, 3 июля, заявил глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович, сообщает Интерфакс-Украина.
Т.е. соевая ЦИК зарегистрировала тех против кого соя и протестовала вчера?
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
Саакашвили, кричавший "Нет" русскому языку в Грузии, начал "впаривать" кремлевскую пропаганду украинцам
3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка