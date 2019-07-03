 В случае обнаружения неправдивых данных ЦИК может отменить регистрацию кандидата, - Смокович

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал председатель Кассационного административного суда Михаил Смокович на брифинге.

Он сослался на статью 61 Закона Украины о выборах народных депутатов (пункт 8 часть 5 статьи 61).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Янукович не смог бы баллотироваться в Раду, поскольку общеизвестным является факт его непроживания в Украине, - Смокович

"Сейчас уже этап агитации. Но ЦИК и дальше проверяет кандидатов и если установит, что из тех более 4 тысяч, скажем 100 не жили в Украине на протяжении 5 последних лет, то может применить институт отмены регистрации", - сказал он.