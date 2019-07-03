 У Путина информацию о гибели 14 подводников назвали "государственной тайной"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле рассказать, на каком именно аппарате произошла трагедия.

Отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли опубликовать эту информацию в будущем, пресс-секретарь президента ответил: "Нет, конечно".

Вместе с тем Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин в курсе, на каком именно глубоководном аппарате произошла авария.

Информация о типе глубоководного аппарата, на котором погибли моряки, а также о характере задач, которые он выполнял, держится в секрете в соответствии с законом о гостайне, заявил Песков.

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Журналисты напомнили, что накануне Путин сообщил, что на глубоководном аппарате погибло семь капитанов первого ранга и двое Героев России, и спросили, должна ли знать общественность, чем на этой лодке занимался столь профессиональный экипаж.

"Есть информация, которая относится к категории гостайны. Это гостайна соблюдается в интересах государства и госбезопасности", - подчеркнул Песков, добавив, что это абсолютно нормальная практика, когда "такая информация никак не раскрывается".

"Здесь нет ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне. Здесь нет поводов для подобных вопросов", - заметил Песков.

"При этом у вас не должно быть никаких сомнений, что главнокомандующий Вооруженными силами РФ обладает всей полнотой информации", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему до сих пор не понятен тип лодки, на которой произошел пожар, Песков сказал: "Почему непонятно? Все понятно. Главнокомандующий располагает всей информацией".

На просьбу подтвердить или опровергнуть информацию, есть ли на глубоководном аварийном аппарате атомный реактор, Песков сказал: "Это не ко мне вопрос, мы конструкциями лодок не занимаемся. Это к министерству обороны".

Песков отказался от дальнейших ответов на вопросы, связанные с характеристиками научно-исследовательского глубоководного аппарата, на котором произошел пожар.

"Эти вопросы нужно адресовать министерству обороны", - сказал он.

Он также не стал уточнять, для каких целей был предназначен этот аппарат, также переадресовав вопрос Минобороны. Песков попросил обращаться в оборонное ведомство и по вопросу, будут ли раскрыты имена погибших подводников.

На вопрос, будет ли президент встречаться с родственниками погибших моряков, пресс-секретарь главы государства сказал: "Вы знаете, что в Североморск по поручению президента отправился министр обороны Шойгу".

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что 14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне доложил президенту России, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах.

"Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Путин на встрече с Шойгу.