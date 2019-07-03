 Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции подписал план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью theБабель.

Говоря о плане "Бумеранг", по которому в 2014 году должны были захватить Дом профсоюзов, Калюжняк отметил, что "не только не был автором этого плана, а наоборот - по указанию руководства СБУ выполнял отдельные поручения Генеральной прокуратуры по установлению обстоятельств разработки плана "Бумеранг" и круга причастных к этому": "Мы провели служебные расследования о возможной причастности сотрудников спецслужбы к событиям на Майдане. Все материалы переданы в Генпрокуратуру и по ним начаты уголовные производства. У ГПУ не было никаких претензий по поводу необъективности расследования, затягивания выполнения отдельных поручений ГПУ и организации сотрудничества".

Вместе с тем он отметил, что не участвовал в разработке каких-либо планов в отношении участников Революции Достоинства.

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Относительно "Плана мероприятий..." по реализации "диктаторских законов 16 января", который обнародовал "Левый берег" в 2015 году и, где на документе стояла его подпись от 18 января - как председателя инспекции, он сказал: "Никакого участия в разработке подобных планов я не принимал. Документ, который вы упомянули, был подготовлен после совещания тогдашнего главы СБУ [Александра Якименко] с оперативными подразделениями по имплементации принятых ВР ["диктаторских"] законов [16 января]. По его поручению, все подразделения представили свои предложения в Главную инспекцию, которая обобщила их в план и передала на подпись руководству службы".

Напомним, 28 июня, стало известно, что и. о. председателя СБУ Иван Баканов назначил генерал-майора Анатолия Калюжняка первым заместителем начальникауправления "К"