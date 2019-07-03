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Все про:СБУ (13567) Баканов Иван (29) Калюжняк (1)

 Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января"

Новый заместитель начальника Главка "К" СБУ Анатолий Калюжняк признал, что во время Революции Достоинства передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью theБабель.

Говоря о плане "Бумеранг", по которому в 2014 году должны были захватить Дом профсоюзов, Калюжняк отметил, что "не только не был автором этого плана, а наоборот - по указанию руководства СБУ выполнял отдельные поручения Генеральной прокуратуры по установлению обстоятельств разработки плана "Бумеранг" и круга причастных к этому": "Мы провели служебные расследования о возможной причастности сотрудников спецслужбы к событиям на Майдане. Все материалы переданы в Генпрокуратуру и по ним начаты уголовные производства. У ГПУ не было никаких претензий по поводу необъективности расследования, затягивания выполнения отдельных поручений ГПУ и организации сотрудничества".

Вместе с тем он отметил, что не участвовал в разработке каких-либо планов в отношении участников Революции Достоинства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов приступил к расстановке кадров в СБУ: кроме Баранецкого на утверждение Зеленскому подал кандидатуры еще 3 своих замов, - Бутусов

Относительно "Плана мероприятий..." по реализации "диктаторских законов 16 января", который обнародовал "Левый берег" в 2015 году и, где на документе стояла его подпись от 18 января - как председателя инспекции, он сказал: "Никакого участия в разработке подобных планов я не принимал. Документ, который вы упомянули, был подготовлен после совещания тогдашнего главы СБУ [Александра Якименко] с оперативными подразделениями по имплементации принятых ВР ["диктаторских"] законов [16 января]. По его поручению, все подразделения представили свои предложения в Главную инспекцию, которая обобщила их в план и передала на подпись руководству службы".

Напомним, 28 июня, стало известно, что и. о. председателя СБУ Иван Баканов назначил генерал-майора Анатолия Калюжняка первым заместителем начальникауправления "К"

Источник: https://censor.net.ua/n3135438
 
 
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Ну вот. Гнать его в шею. Зебилы, вы видете до чего вы уже довели страну и понимаете до чего вы можете ее довести 21 июля??
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Представник антимайдану відтепер один з очільників СБУ.
Дякуємо презЕденту !
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Ну да, для этого надо логически связно мыслить. Для люмпенов-совков это верх невозможного.
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Ну я думаю вполне ок, 73% одобряет. Только за что гибли люди на Майдане и Донбассе непонятно, можно было в 2014 на все прикацапленое согласиться, раз уж в 2019 согласились
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Ну вот. Гнать его в шею. Зебилы, вы видете до чего вы уже довели страну и понимаете до чего вы можете ее довести 21 июля??
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Ну да, для этого надо логически связно мыслить. Для люмпенов-совков это верх невозможного.
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Дед брось бухать, твой пьяный бред никто не воспринимает.
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О! а ты где пряталась, красавица, под столом?
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А на большее твоя единственная извилина не способна?
АДМИН! Я расцениваю это как угроза своей жизни и здоровью! Забань этого Терентьева. )))
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иди отдохни чутка, пусть уже Калашников попишет чутка. Будь человеком - сдай ему смену)))
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А шо твой напарник сам ответить не может или ты его нашатырем откачиваешь? Слабак он.
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мокша, чтоб в следующий раз не было угроз, заблаговременно самостоятельно убейся своей бестолковкой апстену
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угроза твоей жизни, сам факт твоего рождения Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января" - Цензор.НЕТ 9599 как ты умудрился у папки на трусах не засохнуть...
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Отлично понимаем ... до чего довел страну хряк-мародер и 21-й палец ... ээ т.е. число для него будет роковым. 21 июля мы выкинем из власти и ПЕСа и всякое упоминание о хряке ... ну кроме уголовных хроник.
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Сравнительная статисика за 5 последних лет.

"Слово и Дело" -- Место Украины в мировых рейтингах за последние пять лет

... Украина, по данным обнародованного рейтинга коррупции, в 2019 году (а фактически, по показателям 2018-го) заняла 120-е место. В прошлом году Украина была на 130-м месте. Пять лет назад наша страна занимала 142-е место.....

Ощутимо вырос индекс экономической свободы - со 162-го места до 147-го. То есть за 5 лет страна сделала скачок в 15 ступенек....

А рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business показал, что за 5 лет Украина поднялась с 96-го места на 71-е (обойдя 25 стран).

Невероятный прыжок вверх сделала Украины и в индексе паспортов (Henley Passport Index - классификатор стран по принципу безвизового доступа граждан в другие страны) после предоставления безвиза со странами ЕС. Украинский паспорт получил большую ценность, так как Украина с 63-го места поднялась на 40-е...... (Кстати при Зеле уже опустилась за 2 последних месяца на 43-е)

Глобальный рейтинг инноваций - с 64 на 43 место и.т.д. и.т.п.
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Самое интересное в этих рейтингах, что можно поднять место не за счет побед, а за счет поражений. Чужих поражений. Кто-то упал, а ты поднялся.
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Ну да, когда западные лидеры говорят, что в Украине за 5 лет при Порохе прошло реформ и изменений больше, чем за все последние 25 лет независимости - то они тупо врут, они голимые порохоботы. А Дубинский с Мосейчук и подобными сливными бочками папы Бени и других олигархов вещают только исключительно истинную правду. Самим не смешно?
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За счёт чьих падений Украина поднялась?
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Я отвечаю не для него. Для тех Зебилов, у которых еще зачатки логического мышления остались и есть шанс прозреть.
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Вот навскидку:
Азербайджан Боливия Габон Гондурас Джибути Доминикана Мавритания Мексика Мозамбик Россия Сьерра-Леоне Того
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Увы, но 73% избирателей не читают хряковский ресурс Брехня и Саботаж. Гы.
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У Зебилов все, что не помещается в их тупую голову - ересь и деза. Мысли должны короткими и прямыми, как команды дресировщиков.
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Петр Алексеевич тут не делал селфи, зебил, а посмотрел сколько время!!!
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Ну турчинов спросил который час, разве не видно как он спрашивает???
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Это ценный для зебила кадр. То шо нужно.
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Повинную голову мечь не сечет.
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Вину искупают кровью, а не соплями. Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции подписал план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января" - Цензор.НЕТ 1631
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Новый заместитель начальника Главка "К" СБУИсточник:https://censor.net.ua/n3135438 - кого прости следующим поставим управлять страной, ее безопасностью? Лигимного?
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Представник антимайдану відтепер один з очільників СБУ.
Дякуємо презЕденту !
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И не только он, Зеля чистит СБУ от нормальных людей.

Небольшая, но очень показательная история. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. Помним такого? После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеля уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко, заменив его на очередного недолюстрированного. Кто не знает - Доценко действительно был товарищем и другом Кати Гандзюк. Это во-первых. Во-вторых, он помогал ей в противодействии всей "рашоколонне ", которая сейчас в Херсонской области. Именно он действительно помогал ей противодействовать рашкам, которые имели враждебные намерения в отношении Украины. Вот така х*рня малята

Если кто забыл или пропустил.

Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики канала, а Зеля - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
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Хочу нагадати - антимайданівці проголосували за Зе у 100%-ному складі.
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А вчера наотрез отказывался. Ценный кадр для новой власти.
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сдается мне, народ скоро будут щимить со всех сторон - вон уже сколько всяких рыгов и украинофобов восстановилось на позициях.
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от чому ви називаєте зюзіне президентство повзучою контрреволюцією?
це ВІДКРИТА контрреволюція
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Охренеть!!! Их там вообще кто и как проверяет???
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Конечно проверяют Если рыг или украинофоб - добро пожаловать говорят.
А ведь презедент божился, что всяких неоднозначных личностей не допустит, а его последователи уши развесили для лапши и до сих пор в царька верят
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а разве сей калюжняк НЕоднозначный??
он абсолютно ОДНОЗНАЧНЫЙ. так что зеля не соврал. зелюки не внимательно слушали..)))
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Звісно перевіряють, узеленськогосказали, що кандидат повинен підтримувати ідеологічний і політичний вектор... Так що бачите які в Зеленського друзі і соратники? Тоді бачите хто таке Зеленський і куди його зе-ко-***** всіх нас на налигачу поведе.
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если рыг - сразу на должность! ********** для того зебилам и всучили
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Вместе с тем он отметил, что не участвовал в разработке каких-либо планов в отношении участников Революции Достоинства. Источник: https://censor.net.ua/n3135438

И как это с заголовком коррелирует?
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он заявляет, что рафик неуыноуат, а по факту его подписи стояли.
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Он не участвовал в разработке планов против отдельных участников Революции, напр. против Мигояна, которого убили выстрелом в упор, а составлял планы по внедрению диктатуры Януковича, по его словам, что не понятно?
Все разжевано для зебилов
Наверное, думает, что его это обеляет.
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Так мародёрская ылита дальше заголовка не читает. Ылите трудно читать текст, если это не номинал купюры.
Заголовок - это палка, которой стучат по забору. Стукнули - сразу поднялся лай и вой.
--------
А КАРАВАН ИДЁТ.
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Не знаю что это за тип
Может и действительно зря его поставили. На молодую кровь он не очень похож, чего уж там.

Но тут заголовок и первый абзац не соответствуют тексту интервью.
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но подписал сию разработку. его принудили разрабатывать не участвуя
)))))
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Говорили что это К вообще надо разогнать. СБУ должно заниматься террористами, сепарастами,шпионами......Экономкой и антикоркой есть кому заниматься. Хотя это конечно очень прибыльное дело, кошмаривание бизнеса, таможня, незаконная добыча полезных ископаемых, вырубка леса...........
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- Какие задачи перед вами поставили?

- Служба сейчас реформируется, чтобы приблизиться к стандартам партнерских спецслужб стран-членов НАТО. Больше всего реформа коснется именно направления борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Служба [постепенно отходит] от борьбы с конкретными коррупционными правонарушениями к системному противодействию всем угрозам государственной безопасности, к которым относится и распространение коррупции и организованной преступности. Главная наша задача [...] -искоренить коррупционные механизмы и остановить контрабандные схемы на границе.

- Вас назначили заместителем начальника управления «К». Этот отдел часто использовали, чтобы давить на бизнес. Будете ли вы это делать?

- При новой команде этого принципиально не будет. Вы можете посмотреть на наши операции за последние недели. Там и рекордные партии контрабандных сигарет, и полицейские, уличенные на взятке в полмиллиона долларов. Интенсивность [работы] только будет расти. Ждите громких новостей в ближайшее время.

Задача руководства очень четкая: искоренить коррупционные схемы, теневой бизнес, контрабанду и вернуть доверие общества к СБУ [...]. Нападки на нашу команду, которые распространяют отдельные СМИ и «эксперты», свидетельствуют о том, что мы находимся на правильном пути [...]. Служба готова к прозрачному сотрудничеству со СМИ, особенно журналистами-расследователями.
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- В некоторых СМИ называют вас автором плана «Бумеранг», по которому в 2014 году должны были захватить Дом профсоюзов. Это правда?

- Я не только не был автором этого плана, а наоборот - по указанию руководства СБУ выполнял отдельные поручения Генеральной прокуратуры по установлению обстоятельств разработки плана «Бумеранг» и круга причастных к этому.

https://thebabel.net/texts/32522-novogo-zamestitelya-nachupravleniya-k-sbu-obvinili-v-sotrudnichestve-s-rezhimom-yanukovicha-on-otvechaet-na-obvineniya-blic-thebabelyu?_ga=2.159278457.238203371.1562148678-141319929.1562148678
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Относительно "Плана мероприятий..." по реализации "диктаторских законов 16 января", который обнародовал "Левый берег" в 2015 году и, где на документе стояла его подпись от 18 января - как председателя инспекции, он сказал: "Никакого участия в разработке подобных планов я не принимал. Документ, который вы упомянули, был подготовлен после совещания тогдашнего главы СБУ [Александра Якименко] с оперативными подразделениями по имплементации принятых ВР ["диктаторских"] законов [16 января]. По его поручению, все подразделения представили свои предложения в Главную инспекцию, которая обобщила их в план и передала на подпись руководству службы".Источник: https://censor.net.ua/n3135438
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Общий план ото всех подразделений, его часть не касалась якобы имплементации законов против майдановцев.

И говорит что вся документация давно передана в ГПУ которая ведёт расследование с 2015 года по этому делу

Я не знаю причастен он или нет, и вполне возможно, что и да. Но он не подтверждал это никак в этом интервью. Напротив.
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та там один пшекський шовініст, що топить за пілсудського і проти Бандери, а друге - як я зрозумів, одноплемінниця препеЗЕдента.
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Я фигею.Сутками на Цензоре.Тебе вообще не жаль свою жизнь?
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пробиваем новое дно с новым президентом((((((((
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Уряяяяя...нас*** на ваше достоінство
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Ба, новые всё лица. Незапятнанные, чистенькие, нигде не светившиеся...
Да, зебилы? Вам теперь отвечать за всё это собственной шкурой.
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Ты бы побеспокоился о своей шкуре, барабанщик мародёров.
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Что нам ждать? После выборов объявят Майдан "кровавым переворотом", майдановцев - преступниками, воинов АТО - "карателями, убивавших мирных граждан" , РФ - дружеской страной и единственным союзником?
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Ватники,сепари,совкова москальва-вся ця нечисть ставиться на ключові посади клоуном.План ху.ла "хаос" втілюється клоуном в життя
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Нацистские преступники на судах все как один заявляли что они тут ни при чём и просто выполняли приказы.
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Новое лицо специально для зебилов. Как и бьіло обещано.
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Вся зараза сепарська повертається до влади. Ганьба Зебілам !
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Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января" - Цензор.НЕТ 5701Інгвар Мудрий‏ @mukigor 2 июл.

Вчора спілкувався зі знайомим, приїхав на кілька днів з нуля. Каже, що за останній місяць з харчуванням став повний пи@дець.
Продуктів, що видають на тиждень, вистачає максимум до четверга. Схоже, скоро знову для армії прийдеться збирати картоплю і консервацію...
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Он так соскучился ко КСИВЕ и по маячкам!!!! Ща опять взлетит над Украиной Орел Горный!!!
Поперла у мужика полоса белая!!!
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Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января" - Цензор.НЕТ 8669 Ну где уже............. Где овощ, вытаскивайте джокера из рукава.
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От кто мне пояснит - на хера в службе БЕЗОПАСНОСТИ страны вообще нужен этот самый Главк "К" (типа борьба с коррупцией)? Который на самом деле самый крутой и СБУшники из которого де факто лезут во все хозяйственные разборки! Когда СБУ наконец займется тем, чем она должна заниматься, - безопасностью страны, тем более во время войны с коварным и безбашенным соседом? Медведчуки, портновы, клюевы, шарии и прочие сепары устраивают буквально террор патриотическим силам, в СМИ хер проукраинское слово услышишь, а они туда же. Мало НАБУ, САП, суда специального, НАСК, ГБР, специаальных подразделений полиции и прокуратуры, еще и эти туда же. Медом намазано?
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Ну вот зебобики кусайте локти. Только не нужно с пеной у рта оправдывать президента-дегенерата Зеленского. Это просто бесполезно, оно и его команда такое уже мутят..., поэтому оправдывать Зеленского могут только дибилы
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- пацієнт пере смертю пітнів?
- так.
- єто харашо, єто харашо.
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не врет? на документе ЕГО подпись, скорее всего утверждающая, председатель инспекции
а он типа - "я не причем" я только утвердил и двинул в исполнение... ))))))
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Меня одного удивило, что заголовок статьи мягко говоря диаметрально противоположен тексту?
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ни сколько не противоположен
утверждающая подпись. а остальное дешОвые отмазки убийцы
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Ну так это его работа, ВР приняла закон, "урядовый курьер" опубликовал, все структуры в чьем ведомстве эти законы работают - должны выполнять. Так устроено любое государство. Порошенко в ранге министра экономики при азарове столько подписей поставил на сомнительных документах... И ниче - выбрали президентом.
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а те шо воно підпадає під закон про люстрацію - зебілам покую?
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Под какими именно "сомнительными" документами?
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для влади Зе такі кадри безцінні! вилетять разом із своїм начальством
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Разве можно ставить на такую должность Хамелеона?Неумно.Предавший единожды , предаст и во второй раз.А этот участок очень ответственный.Там должен быть ПАТРИОТ! А не перевертень.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января"
 
 
 
 
 
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