 Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью theБабель.
Говоря о плане "Бумеранг", по которому в 2014 году должны были захватить Дом профсоюзов, Калюжняк отметил, что "не только не был автором этого плана, а наоборот - по указанию руководства СБУ выполнял отдельные поручения Генеральной прокуратуры по установлению обстоятельств разработки плана "Бумеранг" и круга причастных к этому": "Мы провели служебные расследования о возможной причастности сотрудников спецслужбы к событиям на Майдане. Все материалы переданы в Генпрокуратуру и по ним начаты уголовные производства. У ГПУ не было никаких претензий по поводу необъективности расследования, затягивания выполнения отдельных поручений ГПУ и организации сотрудничества".
Вместе с тем он отметил, что не участвовал в разработке каких-либо планов в отношении участников Революции Достоинства.
Относительно "Плана мероприятий..." по реализации "диктаторских законов 16 января", который обнародовал "Левый берег" в 2015 году и, где на документе стояла его подпись от 18 января - как председателя инспекции, он сказал: "Никакого участия в разработке подобных планов я не принимал. Документ, который вы упомянули, был подготовлен после совещания тогдашнего главы СБУ [Александра Якименко] с оперативными подразделениями по имплементации принятых ВР ["диктаторских"] законов [16 января]. По его поручению, все подразделения представили свои предложения в Главную инспекцию, которая обобщила их в план и передала на подпись руководству службы".
Напомним, 28 июня, стало известно, что и. о. председателя СБУ Иван Баканов назначил генерал-майора Анатолия Калюжняка первым заместителем начальникауправления "К"
АДМИН! Я расцениваю это как угроза своей жизни и здоровью! Забань этого Терентьева. )))
"Слово и Дело" -- Место Украины в мировых рейтингах за последние пять лет
... Украина, по данным обнародованного рейтинга коррупции, в 2019 году (а фактически, по показателям 2018-го) заняла 120-е место. В прошлом году Украина была на 130-м месте. Пять лет назад наша страна занимала 142-е место.....
Ощутимо вырос индекс экономической свободы - со 162-го места до 147-го. То есть за 5 лет страна сделала скачок в 15 ступенек....
А рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business показал, что за 5 лет Украина поднялась с 96-го места на 71-е (обойдя 25 стран).
Невероятный прыжок вверх сделала Украины и в индексе паспортов (Henley Passport Index - классификатор стран по принципу безвизового доступа граждан в другие страны) после предоставления безвиза со странами ЕС. Украинский паспорт получил большую ценность, так как Украина с 63-го места поднялась на 40-е...... (Кстати при Зеле уже опустилась за 2 последних месяца на 43-е)
Глобальный рейтинг инноваций - с 64 на 43 место и.т.д. и.т.п.
Азербайджан Боливия Габон Гондурас Джибути Доминикана Мавритания Мексика Мозамбик Россия Сьерра-Леоне Того
Дякуємо презЕденту !
Небольшая, но очень показательная история. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. Помним такого? После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеля уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко, заменив его на очередного недолюстрированного. Кто не знает - Доценко действительно был товарищем и другом Кати Гандзюк. Это во-первых. Во-вторых, он помогал ей в противодействии всей "рашоколонне ", которая сейчас в Херсонской области. Именно он действительно помогал ей противодействовать рашкам, которые имели враждебные намерения в отношении Украины. Вот така х*рня малята
Если кто забыл или пропустил.
Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики канала, а Зеля - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
це ВІДКРИТА контрреволюція
А ведь презедент божился, что всяких неоднозначных личностей не допустит, а его последователи уши развесили для лапши и до сих пор в царька верят
он абсолютно ОДНОЗНАЧНЫЙ. так что зеля не соврал. зелюки не внимательно слушали..)))
И как это с заголовком коррелирует?
Все разжевано для зебилов
Наверное, думает, что его это обеляет.
Заголовок - это палка, которой стучат по забору. Стукнули - сразу поднялся лай и вой.
--------
А КАРАВАН ИДЁТ.
Может и действительно зря его поставили. На молодую кровь он не очень похож, чего уж там.
Но тут заголовок и первый абзац не соответствуют тексту интервью.
)))))
- Служба сейчас реформируется, чтобы приблизиться к стандартам партнерских спецслужб стран-членов НАТО. Больше всего реформа коснется именно направления борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Служба [постепенно отходит] от борьбы с конкретными коррупционными правонарушениями к системному противодействию всем угрозам государственной безопасности, к которым относится и распространение коррупции и организованной преступности. Главная наша задача [...] -искоренить коррупционные механизмы и остановить контрабандные схемы на границе.
- Вас назначили заместителем начальника управления «К». Этот отдел часто использовали, чтобы давить на бизнес. Будете ли вы это делать?
- При новой команде этого принципиально не будет. Вы можете посмотреть на наши операции за последние недели. Там и рекордные партии контрабандных сигарет, и полицейские, уличенные на взятке в полмиллиона долларов. Интенсивность [работы] только будет расти. Ждите громких новостей в ближайшее время.
Задача руководства очень четкая: искоренить коррупционные схемы, теневой бизнес, контрабанду и вернуть доверие общества к СБУ [...]. Нападки на нашу команду, которые распространяют отдельные СМИ и «эксперты», свидетельствуют о том, что мы находимся на правильном пути [...]. Служба готова к прозрачному сотрудничеству со СМИ, особенно журналистами-расследователями.
- Я не только не был автором этого плана, а наоборот - по указанию руководства СБУ выполнял отдельные поручения Генеральной прокуратуры по установлению обстоятельств разработки плана «Бумеранг» и круга причастных к этому.
https://thebabel.net/texts/32522-novogo-zamestitelya-nachupravleniya-k-sbu-obvinili-v-sotrudnichestve-s-rezhimom-yanukovicha-on-otvechaet-na-obvineniya-blic-thebabelyu?_ga=2.159278457.238203371.1562148678-141319929.1562148678
И говорит что вся документация давно передана в ГПУ которая ведёт расследование с 2015 года по этому делу
Я не знаю причастен он или нет, и вполне возможно, что и да. Но он не подтверждал это никак в этом интервью. Напротив.
Да, зебилы? Вам теперь отвечать за всё это собственной шкурой.
Вчора спілкувався зі знайомим, приїхав на кілька днів з нуля. Каже, що за останній місяць з харчуванням став повний пи@дець.
Продуктів, що видають на тиждень, вистачає максимум до четверга. Схоже, скоро знову для армії прийдеться збирати картоплю і консервацію...
Поперла у мужика полоса белая!!!
- так.
- єто харашо, єто харашо.
а он типа - "я не причем" я только утвердил и двинул в исполнение... ))))))
утверждающая подпись. а остальное дешОвые отмазки убийцы