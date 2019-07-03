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 Политика Украины
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 Янукович не смог бы баллотироваться в Раду, поскольку общеизвестным является факт его непроживания в Украине, - Смокович

Отсутствие в Украине четвертого президента Януковича является общеизвестным фактом и делает невозможным его участие в досрочных парламентских выборах.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге председатель Кассационного административного суда Михаил Смокович.

На вопрос, почему суд не считает общеизвестными факты непроживания в Украине Клюева и Шария Смокович сказал: "Янукович выступал в суде по видеосвязи, поэтому все видели, где он. Где живут остальные (в том числе, Николай Азаров. - Ред.), я не знаю".

Напомним, ранее журналисты напомнили Смоковичу, что Клюев в феврале 2014 года пересекал границу незаконно без штампа в паспорте и спросили, может ли это означать, что из-за этого по формальным показателям он может числиться проживающим в Украине. Смокович сказал, что данный вопрос не по теме.

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135437
 
 
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Ну так факт проживання шарія в Україні теж загальновідомий...
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Кто сказал? Суд может быть иного мнения, так, что милости просим
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А для Клюшки і Шарікова значить є якісь "виключення"?
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Значит для Смоковича то, что Янукович осужден - ничего не значит, а только место проживания. Ганьба. Этот судья похлеще многих преступников.Он самого черта протянет в Раду, подонок.
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Не смог бы ? При зеле нет невозможного .
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Факт не проживания Саакашвили в Украине тоже общеизвестен и ЧТО?!
Это разве помешало ЦИК и СУДу изнасиловать Конституцию?

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ой..та коли такі "Відомі" персонажі лізуть в ВР--то намалюють що Януковіщ житель Данецка--а Данецк --Україна..Все Янукович не смог бы баллотироваться в Раду, поскольку общеизвестным является факт его непроживания в Украине, - Смокович - Цензор.НЕТ 6230,
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А то, что у Янык заочно отбывает строк - не аргумент?
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Хахаха, по видеосвязи место жительства он определяет.

А есле он в Крыму на даче живёт, а в Ростов только иногда катаецца, то как вам такое?
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Общеизвестный факт? А вдруг якунович тайно проживал в донецк. А донецк это Украина. Вот даже платежки за комуналку можем вам представить, господин судья!!!
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Посмотріте на --ЗЕ --у них всьо вазможно Янукович не смог бы баллотироваться в Раду, поскольку общеизвестным является факт его непроживания в Украине, - Смокович - Цензор.НЕТ 2804
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Придумали себе термин "общеизвестно" и носятся с ним как дураки со ступой. А кто-то может утверждать со 100-процентной уверенностью, что Янукович, например, не приезжает регулярно в свои особняки в Донецке или в Крыму? Или это уже не Украина?
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Ну и маразм. Картавый брякнул бред про Януковоща и все хряковские приспешники это дружно подхватили и цензор то же.
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ЗРЯ! это вдуло бы свежую струю в лохторат. они бы с евровафлей состязались в красноречии! "...когда то мы очень хотим сделать электронную страну. меньше что бы человек с чиновником просто рукопожатился. когда этого не будет это мы и мы будем отходить от коррупции все дальше и дальше. я буду говорить какие то лозунги с которого мы начали обсуждение. слушайте ну давайте мы вообще уйдем от кэша. да. но это просто сейчас нельзя это нельзя нигде показывать и рассказывать, потому что мы там сразу потеряем те деньги которые торгуют помидорами на рынке, мы просто потеряем там"
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При Порошенко про таке не можливо й думати ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯнукович не смог бы баллотироваться в Раду, поскольку общеизвестным является факт его непроживания в Украине, - Смокович
 
 
 
 
 
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