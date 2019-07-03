 Янукович не смог бы баллотироваться в Раду, поскольку общеизвестным является факт его непроживания в Украине, - Смокович

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге председатель Кассационного административного суда Михаил Смокович.

На вопрос, почему суд не считает общеизвестными факты непроживания в Украине Клюева и Шария Смокович сказал: "Янукович выступал в суде по видеосвязи, поэтому все видели, где он. Где живут остальные (в том числе, Николай Азаров. - Ред.), я не знаю".

Напомним, ранее журналисты напомнили Смоковичу, что Клюев в феврале 2014 года пересекал границу незаконно без штампа в паспорте и спросили, может ли это означать, что из-за этого по формальным показателям он может числиться проживающим в Украине. Смокович сказал, что данный вопрос не по теме.

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.