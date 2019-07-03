 Положение политзаключенного Балуха ухудшается - его хотят перевести в камеру строгого режима, - адвокат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Украинского активиста Владимира Балуха в колонии № 4 г. Торжок (РФ) посетила адвокат Ольга Динзе.

"Состояние здоровья Владимира очень нестабильное: его мучают головные боли, головокружение, сильная слабость, обезвоживание. Моего подзащитного каждый день посещает начальник медицинской части, а также посетил психолог, но Владимир Балух отказался общаться с психологом и требует разрешить его посещение психологом, которому он доверяет", - сообщает адвокат.

После свидания с адвокатом стало известно, что администрация колонии намерена перевести украинца в ПКТ, решение об этом будет приниматься комиссией в колонии. Формально обосновывать это будут тем, что украинец является "злостным нарушителем" внутреннего распорядка. После прибытия в колонию Владимира постоянно по надуманным поводам отправляли в ШИЗО за "проступки", которые и не предусматривают наказания в виде изолятора. Теперь это используют как доказательство того, что Балух является "злостным нарушителем", с целью поместить его в ПКТ.

Помещение камерного типа - специальное помещение, отдел исправительного органа (тюрьма в колонии), камера с более жестоким режимом содержания, в котором содержатся осужденные к лишению свободы, переведенные в порядке взыскания за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях. Права людей, находящихся в ПКТ, значительно сужены. Им не разрешается брать с собой личные вещи, кроме продуктов питания, полотенца, мыла, зубного порошка, пасты, зубной щетки, табачных изделий и спичек, в течение шести месяцев они могут получать только одну посылку или передачу и одну бандероль.

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Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

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