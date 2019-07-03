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Все про:налоговая милиция (1713) спирт (214) Черкасщина (598) ГФС (3336)

 Наложен арест на 28 тонн незаконно изготовленного этилового спирта, изъятого у жителя Черкасской области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области под процессуальным руководством прокуратуры области направили в суд обвинительный акт относительно жителя г. Умани Черкасской области, у которого было изъята крупная партия незаконно изготовленного спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства было установлено, что фигурант, используя арендованные грузовые транспортные средства, осуществлял приобретение с целью сбыта, транспортировки с этой целью и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков и спирта этилового жителям Кировоградской области и других областей Украины.

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По результатам санкционированных обысков было изъято около 28 тонн незаконно изготовленного спирта этилового вместе с грузовыми транспортными средствами, которыми он перевозился.

В рамках уголовного производства наложен арест на изъятое имущество общей стоимостью почти 9,5 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3135430
 
 
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спирта шоле не было чи жителя Черкасской области??
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Вот это масштаб, нифуясе, 28 тонн!
Тут 50 литров не знаешь как бы хорошего нагнать, по всем правилам, а 28 тонн, нет слов 🇺🇦
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Как это незаконно изготовленного спирта,и где решение суда постановившего,что закон был нарушен,или опять какой то потроховский взяточник из податковой подменил собой суд и судью?
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Тепер ментам бухать, не перебухать. Аж завидки беруть.
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давайте его на день дыынер как гуманитарку абизянам подгоним ?
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кого его? то ждитель в сизо.. може лучше главмента, шоб не успел всьо упатребить?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаложен арест на 28 тонн незаконно изготовленного этилового спирта, изъятого у жителя Черкасской области
 
 
 
 
 
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