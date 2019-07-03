 По протоколам НАПК увольняют тысячи госслужащих, некоторых – несправедливо, - госуполномоченный АМКУ Загребельская

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"В АМК такие случаи (увольнение по предписанию НАПК. - Ред.) тоже есть. Когда приходит, извините, ребенок после университета, у нее никакого коррупционного умысла нет и еще и быть не может. Она работает в департаменте, отделе, учится там. Была девочка у нас, очень добросовестная, она приходила рано утром на работу, до позднего вечера работала, делала успехи. Но допустила какую-то ошибку в декларации, причем никак не связанную с коррупцией. Далее протокол НАПК - суд - увольнение", - отметила она.

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По мнению Загребельской, такие случаи ставят крест на карьере молодых специалистов, которые устраиваются на работу после вузов.

"Они получают протокол НАПК - и их заносят в реестр коррупционеров. Они теряют свою работу, а устроиться на новую очень трудно. Начиная с того, что есть ограничения законодательные - 3 года не назначаться на определенные должности, заканчивая, например, тем, чтобы пойти в крупную компанию какую-то, то вы просто не пройдете у них конкурс из-за того, что в этом реестре. И никто не будет выяснять, почему вы там", - объясняет госуполномоченный АМКУ.

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