EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, Общество
  357  5
Все про:увольнение (1602) Антимонопольный комитет (313) НАПК (696) Загребельская (33)

 По протоколам НАПК увольняют тысячи госслужащих, некоторых – несправедливо, - госуполномоченный АМКУ Загребельская

В Украине уже есть тысячи примеров, когда увольняют госслужащих вследствие предписаний Национального агентства противодействия коррупции. Однако не все из увольнений справедливы.

 Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"В АМК такие случаи (увольнение по предписанию НАПК. - Ред.) тоже есть. Когда приходит, извините, ребенок после университета, у нее никакого коррупционного умысла нет и еще и быть не может. Она работает в департаменте, отделе, учится там. Была девочка у нас, очень добросовестная, она приходила рано утром на работу, до позднего вечера работала, делала успехи. Но допустила какую-то ошибку в декларации, причем никак не связанную с коррупцией. Далее протокол НАПК - суд - увольнение", - отметила она.

Читайте также: Маркарова в феврале предлагала создать рабочую группу для урегулирования азартного рынка. После этого сигналов от Минфина не поступало, - Загребельская

По мнению Загребельской, такие случаи ставят крест на карьере молодых специалистов, которые устраиваются на работу после вузов.

"Они получают протокол НАПК - и их заносят в реестр коррупционеров. Они теряют свою работу, а устроиться на новую очень трудно. Начиная с того, что есть ограничения законодательные - 3 года не назначаться на определенные должности, заканчивая, например, тем, чтобы пойти в крупную компанию какую-то, то вы просто не пройдете у них конкурс из-за того, что в этом реестре. И никто не будет выяснять, почему вы там", - объясняет госуполномоченный АМКУ.

Полный текст интервью с Агией Загребельской читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3135429
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что-то много этой цыганки уже сегодня на цензоре. Астанавитесь!!!
При Порошенко такого не было!!!
 показать весь комментарий
 
Ну, конечно, это же Зеленский создал НАПК, под наркозом, НЕ правда ли?
 показать весь комментарий
 
 
я бы их еще и садил.. а после отсидки давал бы метлу подметать улицы на лет 5.. ну, Михо в курсе как с ними поступать
 показать весь комментарий
 
 
Слишком много у нас этих госслужащих,сборище бездельников и взяточников,ткнуть пальцем в любого и можно смело увольнять,ничего кроме экономии бюджетных средств не будет,бизнес устал кормить эти легионы бесполезных нахлебников.
 показать весь комментарий
 
По ходу дела, предыдущие 5 лет Зеленский был во плоти Порошенка, напринимал все это, а теперь издевается. ПОРОБЛЭНО БЛ....... . Точно. И Порошенко стал человеком, избавился от БЕСА., совсем по другому мыслить начал. ТОМАС вывел всех на чистую воду. НАКОНЕЦ ТО.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо протоколам НАПК увольняют тысячи госслужащих, некоторых – несправедливо, - госуполномоченный АМКУ Загребельская
 
 
 
 
 
 вверх