 ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Клюева и Шария в Украине, - глава Кассационного административного суда Смокович

Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть вопрос их регистрации, частично отменив решение суда первой инстанции, который обязывал зарегистрировать данных лиц кандидатами в нардепы, говорится в заявлении суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В пояснении суда говорится, что ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Шария в Украине на протяжении последних пяти лет, так как ЦИК ссылался только на информацию из интернета о пребывании Шария за границей.

Суд обозначил, что вывод ЦИК о том, что истец не проживал на территории Украины последние пять лет должен быть "подтверждён надлежащими доказательствами", в частности: данными Госпогранслужбы, МВД, МИД, СБУ.

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Аналогичная позиция Кассационного админсуда по поводу регистрации Клюева.

Однако в деле Клюева ЦИК ссылался на письмо ГПУ, которым информируется по поводу уголовных производств, в котором фигурирует Клюев.

В письме ГПУ также указано, что в последний раз Клюев пересекал границу Украины 1января 2015 года и вернулся в Украину 11 января 2015 года.

"Было установлено, что доказательства их неприбывания в Украине являются недостаточными... Мы как суд принимаем решения на основании тех доказательств, которые предоставил орган власти. Поэтому если доказательства недостаточны, то мы приняли решение о неправомерности отказа в регистрации. Если суд видит, что доказательств не достаточно, то направляет дело в ЦИК на дорассмотрение, чтобы ЦИК мог предоставить больше доказательств", - заявил председатель Кассационного административного суда Михаил Смокович.

На вопрос, почему Кассационный админсуда не учел информацию из письма ГПУ по поводу того, что Клюев находит в розыске, а значит, вероятно, не живёт в Украине, а также, почему Кассационный суд не учел множество решений судов низшей инстанции о заочном осуждении и объявлении в розыск, Смокович сказал: "Это не является доказательством не проживание лица на территории Украины. Вы знаете случаи, когда человек объявлен в розыск, а спокойно живёт в селе".

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На вопрос о том, что Янукович и Клюев в феврале 2014 года пересекали границу без штампа в паспорте и может ли это означать, что из-за этого по формальным показателям он может числиться проживающим в Украине, Смокович сказал, что данный вопрос не по теме.

Смокович подчеркнул, что суд не обязывал ЦИК регистрировать данных кандидатов, но обязал повторно рассмотреть данный вопрос.

На вопрос, почему суд не считает общеизвестными факты непроживания Шария и Клюева не в Украине, он сказал: "Янукович выступал в суде по видеосвязи, поэтому все видели, где он. Где живут остальные (в том числе, Николай Азаров. - Ред.) я не знаю".

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.