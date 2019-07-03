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 ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Клюева и Шария в Украине, - глава Кассационного административного суда Смокович

Кассационный административный суд Верховного Суда не обязывал ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева, Анатолия Шария и кандидатов от партии Шария.

Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть вопрос их регистрации, частично отменив решение суда первой инстанции, который обязывал зарегистрировать данных лиц кандидатами в нардепы, говорится в заявлении суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В пояснении суда говорится, что ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Шария в Украине на протяжении последних пяти лет, так как ЦИК ссылался только на информацию из интернета о пребывании Шария за границей.

Суд обозначил, что вывод ЦИК о том, что истец не проживал на территории Украины последние пять лет должен быть "подтверждён надлежащими доказательствами", в частности: данными Госпогранслужбы, МВД, МИД, СБУ.

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Аналогичная позиция Кассационного админсуда по поводу регистрации Клюева.

Однако в деле Клюева ЦИК ссылался на письмо ГПУ, которым информируется по поводу уголовных производств, в котором фигурирует Клюев.

В письме ГПУ также указано, что в последний раз Клюев пересекал границу Украины 1января 2015 года и вернулся в Украину 11 января 2015 года.

"Было установлено, что доказательства их неприбывания в Украине являются недостаточными... Мы как суд принимаем решения на основании тех доказательств, которые предоставил орган власти. Поэтому если доказательства недостаточны, то мы приняли решение о неправомерности отказа в регистрации. Если суд видит, что доказательств не достаточно, то направляет дело в ЦИК на дорассмотрение, чтобы ЦИК мог предоставить больше доказательств", - заявил председатель Кассационного административного суда Михаил Смокович.

На вопрос, почему Кассационный админсуда не учел информацию из письма ГПУ по поводу того, что Клюев находит в розыске, а значит, вероятно, не живёт в Украине, а также, почему Кассационный суд не учел множество решений судов низшей инстанции о заочном осуждении и объявлении в розыск, Смокович сказал: "Это не является доказательством не проживание лица на территории Украины. Вы знаете случаи, когда человек объявлен в розыск, а спокойно живёт в селе".

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На вопрос о том, что Янукович и Клюев в феврале 2014 года пересекали границу без штампа в паспорте и может ли это означать, что из-за этого по формальным показателям он может числиться проживающим в Украине, Смокович сказал, что данный вопрос не по теме.

Смокович подчеркнул, что суд не обязывал ЦИК регистрировать данных кандидатов, но обязал повторно рассмотреть данный вопрос.

На вопрос, почему суд не считает общеизвестными факты непроживания Шария и Клюева не в Украине, он сказал: "Янукович выступал в суде по видеосвязи, поэтому все видели, где он. Где живут остальные (в том числе, Николай Азаров. - Ред.) я не знаю".

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135428
 
 
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У шария дома висел флаг Украины. По этому он проживал. Наверное
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ЦИК 3 года твой порох не реформировал... под выборы хотел карамболь станцевать..
теперь ваше гавно вывалилось...
может пороху снова к фирташу в Вену слетать???
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ну так у нас президент кто? Порошенко? нет.. вот и ответ на твой вопрос, зебил. Значит все с избирательной системой в порядке, раз вы выбрали себе президентом кокаинозависимого шоумена. или нет?
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Указом Президента від 10.11.2017 призначений суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а 6 грудня очолив установу.
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Если ЦИК и СУД хотели - они бы очень ЛЕГКО доказали не проживание этих уродов в Украине:
Есть многочисленные доказательства (от них же самих) того, что они за эти годы были за границей.
А после этого они ни разу официально на территорию Украины не въезжали!
Никаких других доказательств не требуется.

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Какой же всё таки в Украине правовой трэш. Кто как хочет-так и д@очит на основании собственных представлений и указаний по телефону.
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А изначально регистрироваться кандидатами в депутаты всю эту шло@бень тоже пэця заставлял или так совпало?
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Зебилы и не такое схавают. Главное в тексте почаще вставлять "Порошенко", чтоб остатки мозга переклинило.
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ещё чуть-чуть и ты поверишь в "***************"! Правильной дорогой идёшь, зебил!
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да они не ссут..., а какают в глаза...

Вы только вдумайтесь в это...

На вопрос, почему Кассационный админсуда не учел информацию из письма ГПУ по поводу того, что Клюев находит в розыске, а значит, вероятно, не живёт в Украине, а также, почему Кассационный суд не учел множество решений судов низшей инстанции о заочном осуждении и объявлении в розыск, Смокович сказал: "Это не является доказательством не проживание лица на территории Украины. Вы знаете случаи, когда человек объявлен в розыск, а спокойно живёт в селе".Источник: https://censor.net.ua/n3135428
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Тут очевидна пропасть между правом и моралью. Для регистрации уголовное дело не помеха, а вот отсутствие (формальное!) в Украине - да, препятствие.
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Позиция суда по Клюеву безупречна (с формальной точки зрения)
В письме ГПУ также указано, что в последний раз Клюев пересекал границу Украины 1января 2015 года и вернулся в Украину 11 января 2015 года.Источник: https://censor.net.ua/n3135428
А по шарию как? Что там за финт с документами? Но вообще убогое зрелище.....формальные решения приводят к абсурду.
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Украина не контролирует 400 км границы и не не может знать кто ее пересекал или не пересекал.
Пусть засунут эту справку себе в задницу.
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Этим должна заниматься ГПУ, СБУ и т.д., а не ЦИК. Все вверх ногами. При Порошенко такого не было, но дал бог внедрил НАСТУПНЫКАМ.
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Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили » благородный » шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как, образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
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Про инопланетян и всемирном заговоре забыл вставить)
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"РадИкалы ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Клюева и Шария в Украине, - глава Кассационного административного суда Смокович - Цензор.НЕТ 1931 ?

Вітя, тут не "112" або "расєя 24", марш звідси ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Клюева и Шария в Украине, - глава Кассационного административного суда Смокович - Цензор.НЕТ 7109 !
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Как зекрысье сцыт) правильно сцыте-второго шанса зарыть Украину вам уже никто не даст -Майдан ваша гибель, рыгозебобики.
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Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили » благородный » шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как, образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
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а как насчет мертвячуковско-********** кодлы? там все ОК?
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Т е роспуск рады значит " подтверждён" должным образом)
а тут мы должны поверить их честным словам, а не своим лживым глазам?)
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Тут люди питають, чому при петі риги тихо сиділи, а при Зеленському повилазили. Так ось, вони ні куди не ховалися, тихенько робили свої брудні справи, розкрадали Україну разом з петею, під прикриттям бариги і його судів, тому жоден з їх не за гратами, і готувалися разом з порохом до виборів.Тому сенсу їм не було вилазити всі ці п"ять років!
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Вот поэтому зевас всех Майданом и смоет теперь, а нечего считать всех за зекретинов)
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Так гнать надо этих судей.
Почему обычный человек должен сам подтверждать все факты и приносить кучу дурацких документов?
Пусть в МРЭО доказывают сами что этот человек наркоман,а не требуют принести справку.
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Да вы шо? Ане жи в Киеве жили...прям на Майдане! Все 5 лет не вылазили.....Это всё потужни рехформы...судедбная система, ЦИК, генпрокурор...осколки Порошенковщины в действии.
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Такое ощущение, что господин судья живет где-то на Марсе, а сюда только на работу прилетает.

Так, а чем Шарий и Клюев подтвердили что проживали? Штампом в паспорте?
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Якось через сраку: може, воно моє доводити факт свого проживання, а не навпаки?
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Так закон же не один для всех.
Это всякие смерды должны проходить раз в год медицинскую комиссию что бы доказать что не отросла рука или нога или не появился третий глаз.
А по кандидатам в президенты другие правила.
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