EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  642  24
Материалы по теме:
Все про:выборы (22624) Слуга народа (94) Вавриш (1) Струневич (1)

 По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы". ФОТО

Под №40 от партии "Слуги народа" в Раду идет Вадим Струневич, еще один "человек" застройщика Андрея Вавриша, который в настящее время является директором в фирме ООО "Укринвестбуд Девелопмент".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Схемы" в Facebook.

"Еще один "человек Вавриша" - идет в Раду от "Слуги народа".  Знакомьтесь - это Вадим Струневич, №40 в списке партии Зеленского. Вот он на фото (слева) вместе с Андреем Вавришем на стадионе во время дебатов накануне второго тура. Вавриш - бывший столичный чиновник, ныне киевский девелопер, который дружит с главой АП Андреем Богданом (вместе втором фото)", - пишет издание.

По списку Слуги народа идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - Схемы 01

По данным "Схем", именно Вавриш недавно презентовал проект перемещения Офиса Президента из здания на улице Банковой, где не хочет работать Зеленский, в "Украинский дом".

По списку Слуги народа идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - Схемы 02
Фото: "Схемы"/Facebook

Вавриш известен тем, что во времена Януковича и до 2015-го года был заместителем главного архитектора Киева. Этот столичный департамент тогда согласовал ряд наиболее скандальных застроек, что впоследствии вызвало массовые протесты киевлян: например, Солнечная Ривьера на берегу Днепра, застройка Сенного рынка, дома афериста Войцеховского.

После увольнения из КГГА Ваврыш и сам стал застройщиком.

Ранее уже было известно, что "люди Вавриша" идут по столичным округам от "Слуги народа" - это Анна Бондарь (округ № 220), которая работала в департаменте Вавриша во времена его работы в КГГА, и Дмитрий Гурин (округ № 218), с которым Вавриш разрабатывал концепцию ЖК "Рыбацкий".

Вадим Струневич, по данным источников "Схем", плодотворно сотрудничает с Вавришем еще со времен его работы в КГГА - неформально представлял чиновника на переговорах с бизнесом.

Теперь Струневич среди прочего ведет строительный проект Вавриша - 10-этажный комплекс Einstein Concept House в центре Киева.

Струневич также является директором в фирме ООО "Укринвестбуд Девелопмент", совладельцем которой является компания еще одного давнего знакомого Вавриша, Дмитрия Овсия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов

Как отмечает издание, перед своим уходом с КГГА, где он работал заместителем главного архитектора города, Вавриш подписал ряд контрактов с одной из фирм Овсия на разработку детальных планов территории для Киева - документов, которые уточняют целевое назначение земель столицы соответствии с Генеральным планом. Таким путем было изменено целевое назначение земель Рыбальского полуострова, где располагается завод "Кузня на Рыбальском". Вместо промышленных земель участок решили превратить в жилую застройку. Вопреки Генплану города, в котором этот участок осталась землями промышленности.

А это, в свою очередь, помогло начать на землях строительство ЖК "Рыбальского", застройщиком которого выступила SAGA Development, где генеральным директором теперь выступает сам Андрей Вавриш.

"Вот такая миграция - с чиновничества в профильный бизнес, где он теперь пожинает плоды когда-то собственноручно вынесенных решений. Теперь бизнесмен Вавриш еще и будет иметь собственное представительство в парламенте", - сказано в сообщении.

По списку Слуги народа идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - Схемы 03
По списку Слуги народа идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - Схемы 04

Источник: https://censor.net.ua/n3135427
 
 
 Топ комментарии
 
Что вы там говорили про друзей Порошенка? Вот вам друзья богдана, зебилы, кушайте не обпачкайтесь. Скоро еще стефанчук свой выводок гипопотамов приведет!!!
 показать весь комментарий
 
населению ПОХ! они до сих пор не поняли где кино а где реальность.
 показать весь комментарий
 
По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7153Mikhail Golub‏ @golub 2 ч.2 часа назад
«Гениальность» Коломойского и Портнова: от имени тётки, которая в жизни самолёта не видела, запрещают через суд летать конкуренту МАУ. Тётка отзывает иск. Но те покупают силовиков, чтобы наказать за неисполнение купленного решения суда

https://t.co/VpdHZaWYUG

По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9066
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что вы там говорили про друзей Порошенка? Вот вам друзья богдана, зебилы, кушайте не обпачкайтесь. Скоро еще стефанчук свой выводок гипопотамов приведет!!!
 показать весь комментарий
 
 
Один этот список чего стоит. Ставленники Зели и Бени.

Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.
Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Рябошапка - рыгло из команды Азарова, типа советник по коррупции.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес партнер Зели.
Портнов - юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, ещё одного юриста Яныкапо по играм с конституцией..
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских аппартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.

И прочие, прочие, прочие...
 показать весь комментарий
 
 
В 217 - Оболонь все проще: от БПП идет человек застройщика Столара, а от Слуги Народа фронтовой медик..
 показать весь комментарий
 
А, Дубинского вчера смотрел за Столара.... Кличко походу соврал с "у меня есть имя и я не собираюсь его запятнывать"..... Клубок змей - надо как там, "хэштэг" сделать.... Ройтман говорил об этой бригаде. Гелетей-Могилев-Усманов...... Толку не будет никак. За Зелю уже и не говорю - мотается со стороны в сторону, как прикажут....
 показать весь комментарий
 
 
И что? Это как-то оправдывает "ярых зеборцов с соевой коррупцией"?
 показать весь комментарий
 
 
значит, вазелин и его слуги урода - такие же как Порох?)) Браво, зебилы!)
 показать весь комментарий
 
Ну так хотя бы Лысый и Толстый в Раду не идут....
(наверное)
 показать весь комментарий
 
Борис Козлов 6516a265 - толстый идет вместе со всей своей семьей....

Гуглите....
Ну и куда без лысого... - тоже наверняка..., если конечно пост в правительстве не получит какой нибудь...
 показать весь комментарий
 
 
Да это такой сарказм был, братан.... По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6989
Я понимаю что Украине походу будет уже наконец-то хана. Если мы не удосужились укрепить ветки власти, чтобы быо равновесие как в норм. странах.
У нас "по звонку" все делается, а Петко это не разломал. Ему было лучше лизать ыконки с попами.
 показать весь комментарий
 
 
все верно..
Только не сарказм, а маразм...
 показать весь комментарий
 
 
Mikhail Golub‏ @golub 2 ч.2 часа назад
«Гениальность» Коломойского и Портнова: от имени тётки, которая в жизни самолёта не видела, запрещают через суд летать конкуренту МАУ. Тётка отзывает иск. Но те покупают силовиков, чтобы наказать за неисполнение купленного решения суда

https://t.co/VpdHZaWYUG

По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9066
 показать весь комментарий
 
 
Раздерибанят недоворованное,да слиняют. "Эра благополучия" широко шагает по стране.
 показать весь комментарий
 
 
населению ПОХ! они до сих пор не поняли где кино а где реальность.
 показать весь комментарий
 
 
Плотно вчера пообщался именно с такими - 100%! Политтехнологи с такими не напрягаются...
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕ в основном вредителей заводит в Раду.После выборов сольются с жопоблоком в тандеме и в Украине все будкт Бамбас
 показать весь комментарий
 
 
Диви, які браві хохляки на фото, з хитренькими прадажними глазками і салом кругом рота... По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4768
 показать весь комментарий
 
 
Неужели опять просто бабло!!!! Ну куда ????????????????:??:??
Мало вам Тесл , котеджей !!! Задолбали!!!
Пошли Вы в опу!!!
 показать весь комментарий
 
от усе лайно вилазе на поверхню... зе-зе-зе...
 показать весь комментарий
 
Зеля , когда в стране война , нужны железные яйца , а не шоу клоунов .
 показать весь комментарий
 
Он народу идёт служить, не раскачивайте лодку
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх