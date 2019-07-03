 "Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко

Об этом рассказал кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №212 Алексей Гриценко в интервью "Цензор.НЕТ".
"Если же смотреть с точки зрения объективной логики, мне кажется, что большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало… он больше человек работы, системный, менее эмоциональный. И здесь надо работать, добавлять. Это его очевидный, в моем понимании, недостаток как кандидата - но это и его преимущество как государственного деятеля, который может реализовывать проекты и т.д. Т.е. этот дисбаланс надо где-то заполнять членами команды, а где-то и самому немного меняться в плане коммуникаций во внешний мир. Надеюсь, он сделает выводы, и результаты кампании это покажут", - заявил Гриценко.
Он также пояснил, почему баллотируетесь не по партийным спискам.
"Это связано с тем, что было бы, наверное, неправильно, что и сын, и отец идут в одном списке. Стали бы рассказывать, что отец тянет сына или еще что-то в этом роде…Я давно занимаюсь киевскими проблемами и уже был депутатом Киевсовета. Поэтому было очевидно, что я должен идти на парламентские выборы в Киеве. Я выбрал район, в котором вырос, проблемы которого понимаю. Соответственно, есть возможность повлиять на ситуацию. В моем понимании народный депутат – это не только тот, кто пишет законы. Да, законы - это большая часть его деятельности, но в том числе народный депутат – это тот, кто может быть связующим звеном между исполнительной властью, местной властью, правоохранительными органами и многими другими стейкхолдерами для того, чтобы можно было изменить ситуацию в конкретно взятом округе и в каких-то вещах в целом в стране. В моем понимании это может работать", - резюмировал Анатолий Гриценко.
Полный текст интервью с Алексеем Гриценко читайте ЗДЕСЬ.
Ну как и все. Хочет быть одним из решал на районе. Моя крыша - ваши бабки!
Как министр Гриценко подрывал обороноспособность Украины
".. Гриценко, является безупречным лидером в списке Министров обороны, которые распродали за бесценок государственное оружие, оставив нашу армию неоснащенной и технически не готовой отражать агрессию противника..."
Источник: https://censor.net.ua/b1101967
Днепр Бандеровский @inushka_ 1 ч.1 час назад
Дуже влучно на польської мові) "Перша Брендя" України у Канаді (поляки теж ржуть - "Марка турістична). Напевно, намагається второпати, що там "візитна картка України" верзе з трибуни. Ну, блдь, мисс кривАрожье. Ще б почала тріпатися про "наколатые апильсины"
Что не так..?
А так, голосують бо "красівий", бо свой данєцкій/кріварожскій/вінницький, бо гарно танцює/співає/жартує і тд. А треба обирати ІНТЕЛЕКТУАЛІВ! У нас не буде розвитку, коли в Раді сидітимуть спортсмени з шоуменами, а буде успіх, коли в Раді будуть 450 докторів наук та професорів (справжніх професорів, з однією буковю "ф").