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 Политика Украины
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 "Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко

Из года в год социология в канун выборов показывает у Анатолия Гриценко солидный рейтинг, но по результату он получает на порядок меньше. Алексей Гриценко считает, что его отцу необходимо "меняться в плане коммуникаций во внешний мир".

Об этом рассказал кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №212 Алексей Гриценко в интервью "Цензор.НЕТ".

"Если же смотреть с точки зрения объективной логики, мне кажется, что большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало… он больше человек работы, системный, менее эмоциональный. И здесь надо работать, добавлять. Это его очевидный, в моем понимании, недостаток как кандидата - но это и его преимущество как государственного деятеля, который может реализовывать проекты и т.д. Т.е. этот дисбаланс надо где-то заполнять членами команды, а где-то и самому немного меняться в плане коммуникаций во внешний мир. Надеюсь, он сделает выводы, и результаты кампании это покажут", - заявил Гриценко.

Он также пояснил, почему баллотируетесь не по партийным спискам.

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"Это связано с тем, что было бы, наверное, неправильно, что и сын, и отец идут в одном списке. Стали бы рассказывать, что отец тянет сына или еще что-то в этом роде…Я давно занимаюсь киевскими проблемами и уже был депутатом Киевсовета. Поэтому было очевидно, что я должен идти на парламентские выборы в Киеве. Я выбрал район, в котором вырос, проблемы которого понимаю. Соответственно, есть возможность повлиять на ситуацию. В моем понимании народный депутат – это не только тот, кто пишет законы. Да, законы - это большая часть его деятельности, но в том числе народный депутат – это тот, кто может быть связующим звеном между исполнительной властью, местной властью, правоохранительными органами и многими другими стейкхолдерами для того, чтобы можно было изменить ситуацию в конкретно взятом округе и в каких-то вещах в целом в стране. В моем понимании это может работать", - резюмировал Анатолий Гриценко.

Полный текст интервью с Алексеем Гриценко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3135425
 
 
 Топ комментарии
 
Толи еще будет. Слуга есть, лига смеху есть. Скоро будет страна-сватов!!! "Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 1370
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Леша, твоему папе давно "чуть-чуть не хватает". Да, и что это за "обьективная логика"? А какая еще бывает, я давно учился, наверно, подзабыл.
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А должны голосовать, умно, холодной головой... голосовать за Полковника!!!
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Страну превратили в злую лигу смеха . "Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 62
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Толи еще будет. Слуга есть, лига смеху есть. Скоро будет страна-сватов!!! "Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 1370
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Сватов уже показывают на 1+1 . Гадкое зрелище . 1+1 уже не включаю . Позорише !
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В моем понимании народный депутат - это не только тот, кто пишет законы. Да, законы - это большая часть его деятельности, но в том числе народный депутат - это тот, кто может быть связующим звеном между исполнительной властью, местной властью, правоохранительными органами и многими другими стейкхолдерамиИсточник: https://censor.net.ua/n3135425

Ну как и все. Хочет быть одним из решал на районе. Моя крыша - ваши бабки!
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вот как, в развитых странах чиновник это менеджер и управленец а у нас оказывается связуещее звено...
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Твой папаша мямля,нужно уметь делать резкие заявления,использовать хлесткие фразы и уметь казаться быть опасным для конкурентов,а у него аура обссавшегося кролика - я хороший голосуйте за меня.
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Зе в цьому плані теж ні разу не Піночет...
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Зе опасен для конкурентов,потрох просто в трансе,его заявления со сцены,от лица образа,были резки,смелы и остры,так что не нужно увиливать.
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Там не Зе дебати виграв, там Порох їх програв... Нічого різкого в заявах Зе не побачив. Різкі заяви - це виступ Тягнибока в 2004 році на горі (гугліть, тоді зрозумієте)
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Какие дебаты,что ты мелешь,зайди в сознание,пришла весна - пора сажать,такая фраза стоит миллионы голосов сказанная вовремя,а у грацыка их нет и не может быть,потому что он трус и слизняк.
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Ну якщо люди із усіх альтернатив Пєті вибирають некомпетентного коміка, а не Гриценка з трьома вищими освітами, то да - тут мова про емоції, а не про розум...
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ага-ага, а 21 июля эта студентка пойдет и проголосует за слугу народа...
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Правильно сказал Гриценко- надо откинуть ЭМОЦИИ, и немного откатиться назад (в период с 04.02.05 г. по 18.12.07 г.) и вспомнить для начала хоть это-
Как министр Гриценко подрывал обороноспособность Украины
".. Гриценко, является безупречным лидером в списке Министров обороны, которые распродали за бесценок государственное оружие, оставив нашу армию неоснащенной и технически не готовой отражать агрессию противника..."
Источник: https://censor.net.ua/b1101967
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Леша, твоему папе давно "чуть-чуть не хватает". Да, и что это за "обьективная логика"? А какая еще бывает, я давно учился, наверно, подзабыл.
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когда опус про бренд украинских жинок от зеленой сопли возвращается ему бумерангом... "Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 6569

"Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 7038 Днепр Бандеровский‏ @inushka_ 1 ч.1 час назад
Дуже влучно на польської мові) "Перша Брендя" України у Канаді (поляки теж ржуть - "Марка турістична). Напевно, намагається второпати, що там "візитна картка України" верзе з трибуни. Ну, блдь, мисс кривАрожье. Ще б почала тріпатися про "наколатые апильсины"

"Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 1144
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це який соєвий дебіл намалював? не соромно?
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1 слово лише польською - turystyczna - решта якась мародьорська кокаїнова фантазія "Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 2589
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Никанор Босой - это реальное фото 1-й ляди в Канаде...

Что не так..?
"Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 7622
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Гриценко потрібно стрімить, по фонтанам бігати, шаурму їсти, кіно зняти де він всіх поборе. Змінити гардероб, зараз в тренді сімейкі, футболка сітка, змінити зачіску на ірокез і в ніс вставити кліпсу.
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У нас основна проблема, що значна частина народу голосує емоційно, а не аналізує діяльність кандидатів... Хіба у випадку з Ющем в 2004 більш-менш обдумано голосували.

А так, голосують бо "красівий", бо свой данєцкій/кріварожскій/вінницький, бо гарно танцює/співає/жартує і тд. А треба обирати ІНТЕЛЕКТУАЛІВ! У нас не буде розвитку, коли в Раді сидітимуть спортсмени з шоуменами, а буде успіх, коли в Раді будуть 450 докторів наук та професорів (справжніх професорів, з однією буковю "ф").
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко
 
 
 
 
 
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