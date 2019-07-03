 "Большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало", - Алексей Гриценко

Об этом рассказал кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №212 Алексей Гриценко в интервью "Цензор.НЕТ".

"Если же смотреть с точки зрения объективной логики, мне кажется, что большинство людей голосует в день выборов эмоционально. И, наверное, отцу здесь чуть-чуть не хватало… он больше человек работы, системный, менее эмоциональный. И здесь надо работать, добавлять. Это его очевидный, в моем понимании, недостаток как кандидата - но это и его преимущество как государственного деятеля, который может реализовывать проекты и т.д. Т.е. этот дисбаланс надо где-то заполнять членами команды, а где-то и самому немного меняться в плане коммуникаций во внешний мир. Надеюсь, он сделает выводы, и результаты кампании это покажут", - заявил Гриценко.

Он также пояснил, почему баллотируетесь не по партийным спискам.

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"Это связано с тем, что было бы, наверное, неправильно, что и сын, и отец идут в одном списке. Стали бы рассказывать, что отец тянет сына или еще что-то в этом роде…Я давно занимаюсь киевскими проблемами и уже был депутатом Киевсовета. Поэтому было очевидно, что я должен идти на парламентские выборы в Киеве. Я выбрал район, в котором вырос, проблемы которого понимаю. Соответственно, есть возможность повлиять на ситуацию. В моем понимании народный депутат – это не только тот, кто пишет законы. Да, законы - это большая часть его деятельности, но в том числе народный депутат – это тот, кто может быть связующим звеном между исполнительной властью, местной властью, правоохранительными органами и многими другими стейкхолдерами для того, чтобы можно было изменить ситуацию в конкретно взятом округе и в каких-то вещах в целом в стране. В моем понимании это может работать", - резюмировал Анатолий Гриценко.

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