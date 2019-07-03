 Пренебрежение правом и здравым смыслом, - партия Порошенко обратилась к ЦИК по поводу регистрации Клюева и Шария

Как передает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на сайте "Европейской Справедливости".
"Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии! Партия "Европейская Солидарность" считает недопустимым регистрацию кандидатами в народные депутаты Украины экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и одиозного украинофоба-пропагандиста Анатолия Шария.
Очевидно, что Клюев и Шарий пять последних лет не проживали в Украине. Достаточно проверить в Интернете открытые источники для подтверждения того, что эти двое прятались от правосудия за границей. В 2014 году Андрей Клюев сбежал в Москву вместе со своим патроном Януковичем. Кроме того, против экс-главы АП было возбуждено уголовное дело, а Генпрокуратура должна задержать Клюева в случае пересечения госграницы Украины. Анатолий Шарий также находится под следствием, он бежал из страны в 2012 году и был объявлен во всеукраинский розыск. После этого постоянно проживал в странах Европы.
Их участие в выборах, как и одиозного заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина, является свидетельством попытки реванша и глубокого пренебрежения правом и здравым смыслом.
Это требование не только нашей политической силы, но и всего патриотического украинского общества, которое глубоко возмущено решением ЦИК. Даже отдельные члены Комиссии называли решение о регистрации Клюева и Шария предательством национальных интересов и пренебрежением памятью погибших героев во время Революции Достоинства и в боях против российских оккупантов.
Информируем вас, что представители "Европейской Солидарности" обратились в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Надеемся, что это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации кандидатами в депутаты. Наша партия сделает все возможное, чтобы не допустить пророссийского реванша в Украине".
23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
Сергій Щербина
15 ч. ·
Вот этот праведный гнев разных господ, в т.ч. Mustafa Nayyem, собирающихся сегодня на Майдан, в т.ч. по мотивам регистрации кандидатами в депутаты разнообразных "беженцев", я понимаю. Но есть одно "но".
Мы же тут все за европейский выбор? Вроде да. Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.
Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.
В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент. Так что, справедливости ради, все эти вопросы следует задавать тем, кто ничего по "беженцам" не доказал.
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ЭТОТ ЦИК К КОТОРОМУ ОБРАЩАЕТСЯ ПИАРЯЩАЯСЯ ПАРТИЯ ПОРОШЕНКО СОСТАВИЛ ПОРОШЕНКО
а его ПАРТИЯ БПП ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ЗА НИХ ДАЛА ********** КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ
КРОМЕ ТОГО В СОСТАВЕ ЭТОГО ЦИК ПОЧТИ 50% членов партии БПП 6 человек!!!
В частности, в новый состав ЦИК вошли:Басалаева Алла, Возрождения
Бернацька Наталья, НФ
Вербенский Михаил, БПП
Евстигнеев Андрей, Батькивщина
Ефремова Ирина, НФ
Желтова Ольга, БПП
Конопольский Олег, БПП
Кустова Светлана, БПП
Лотюк Ольга, БПП
Плукар Виталий, БПП
Радченко Евгений, Самопомощь
Слипачук Татьяна, Воля народа
Шипилов Леонтий, НФ
Юзькова Татьяна, РПЛ
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20180920-novyj-sklad-tsvk-hto-slidkuvatyme-za-chesnymy-vyboramy/
на официальном сайте партии. Интересно наберется ли 5% самых упоротых зебилов из секты 73%? Ваши ставки, господа
з вами зебіляками вже майже 30 років країну неможливо побудувати.
А непокаране зло буде мстити.
або Зелю ніхто не боїться, бо він не здатний стримувати ворога і нікого не покарає.
або він спільник реваншистів.
Думай.ТЕ.
Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили » благородный » шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как, образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
***
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Согласен с автором, что Петра Алексеевича нужно побыстрее «садить на нары», где ему место. И этого ждет от новой власти большинство украинского народа…
Но, наверное, не стоит проводить арест Порошенко до даты выборов - 21 июля. Дабы не дать повод для дополнительных визгов, что может слегка поднять рейтинг его партии ПЕС.
А вот сразу после выборов - да. Причем, Петра Алексеевича не спасет депутатская неприкосновенность, поскольку в новой Раде наверняка найдется нужное количество голосов за снятие с него неприкосновенности.
К тому же, велика вероятность, что ПЕС Порошенко вообще не пройдет в Раду…
Этот фарс напоминает штурм "фанерного Рейхстага".
Версії:
Від противників Зеленского. Тому що Зеленському заборонили розмовляти. Тому що він поки не знає. Тому що йому байдуже. Тому що він за одно з вбивцями втікачами.
Версії прихильників Зеленского. Тому що винний Порошенко. Тому що винні попередники. Тому що винні назначені Порошенко люди. Тому що це не обов'язки президента. Тому що йому не потрібно висловлюватись. Тому що він зайнятий.
Якщо є інші версії пишіть.
Верховна Рада України призначає на посаду та припиняє повноваження членів Комісії за поданням Президента України. У поданні Президента України про призначення на посаду членів Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України.
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... До того ж далі було рішення Верховного суду, куди Зе вже призначав суддів. ...