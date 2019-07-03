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 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (874) Порошенко (17635) ЦИК (3160) Шарий Анатолий (6) Европейская Солидарность (43)

 Пренебрежение правом и здравым смыслом, - партия Порошенко обратилась к ЦИК по поводу регистрации Клюева и Шария

Партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" обратилась с открытым письмом к Центральной избирательной комиссии с требованием пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Украины Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на сайте "Европейской Справедливости". 

"Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии! Партия "Европейская Солидарность" считает недопустимым регистрацию кандидатами в народные депутаты Украины экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и одиозного украинофоба-пропагандиста Анатолия Шария.

Очевидно, что Клюев и Шарий пять последних лет не проживали в Украине. Достаточно проверить в Интернете открытые источники для подтверждения того, что эти двое прятались от правосудия за границей. В 2014 году Андрей Клюев сбежал в Москву вместе со своим патроном Януковичем. Кроме того, против экс-главы АП было возбуждено уголовное дело, а Генпрокуратура должна задержать Клюева в случае пересечения госграницы Украины. Анатолий Шарий также находится под следствием, он бежал из страны в 2012 году и был объявлен во всеукраинский розыск. После этого постоянно проживал в странах Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Их участие в выборах, как и одиозного заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина, является свидетельством попытки реванша и глубокого пренебрежения правом и здравым смыслом.

Это требование не только нашей политической силы, но и всего патриотического украинского общества, которое глубоко возмущено решением ЦИК. Даже отдельные члены Комиссии называли решение о регистрации Клюева и Шария предательством национальных интересов и пренебрежением памятью погибших героев во время Революции Достоинства и в боях против российских оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова

Информируем вас, что представители "Европейской Солидарности" обратились в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Надеемся, что это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации кандидатами в депутаты. Наша партия сделает все возможное, чтобы не допустить пророссийского реванша в Украине".

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135422
 
   
 Топ комментарии
 
похоже, слуга народа против этих фигур против ничего не имеет...может, даже. заодно с ними?
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Что ж ты соя молчала пять лет до того???
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Переконана, якби шарік балотувався в прези, мудрий український нарід його би точно обрав.
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Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили » благородный » шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как, образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
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Своєму Х...лу таке будеш розказувати.
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порохобот! не любишь правду слушать?!
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Кумхуйлюк, вся інформація і новини що виходять від ЗЄригоанаілів - правдою вважатися не може! ПНХ!
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А тут как не крути, ПоПА крайний с этими "бежинцами". Чист его соевый косяк. Пренебрежение правом и здравым смыслом, - партия Порошенко обратилась к ЦИК по поводу регистрации Клюева и Шария - Цензор.НЕТ 330
Сергій Щербина


15 ч. ·
Вот этот праведный гнев разных господ, в т.ч. Mustafa Nayyem, собирающихся сегодня на Майдан, в т.ч. по мотивам регистрации кандидатами в депутаты разнообразных "беженцев", я понимаю. Но есть одно "но".
Мы же тут все за европейский выбор? Вроде да. Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.
Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.
В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент. Так что, справедливости ради, все эти вопросы следует задавать тем, кто ничего по "беженцам" не доказал.
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Пренебрежение правом и здравым смыслом, - партия Порошенко обратилась к ЦИК по поводу регистрации Клюева и Шария

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ЭТОТ ЦИК К КОТОРОМУ ОБРАЩАЕТСЯ ПИАРЯЩАЯСЯ ПАРТИЯ ПОРОШЕНКО СОСТАВИЛ ПОРОШЕНКО

а его ПАРТИЯ БПП ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ЗА НИХ ДАЛА ********** КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ

КРОМЕ ТОГО В СОСТАВЕ ЭТОГО ЦИК ПОЧТИ 50% членов партии БПП 6 человек!!!
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Так, на пленарном заседании 20 сентября 2018 года, Верховная Рада избрала новый состав ЦИК. Туда вошло 6 представителей Блока Петра Порошенко, 3 представителя Народного Фронта и по одному представителю от других партий. Свою кандидатуру не выдвинул только Оппозиционный блок.

В частности, в новый состав ЦИК вошли:Басалаева Алла, Возрождения
Бернацька Наталья, НФ
Вербенский Михаил, БПП
Евстигнеев Андрей, Батькивщина
Ефремова Ирина, НФ
Желтова Ольга, БПП
Конопольский Олег, БПП
Кустова Светлана, БПП
Лотюк Ольга, БПП
Плукар Виталий, БПП
Радченко Евгений, Самопомощь
Слипачук Татьяна, Воля народа
Шипилов Леонтий, НФ
Юзькова Татьяна, РПЛ

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20180920-novyj-sklad-tsvk-hto-slidkuvatyme-za-chesnymy-vyboramy/
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долдон-зебіл, ЦВК якраз не зареєструвала Шарія і Клюєва, - це суди примусили!
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Что ж ты соя молчала пять лет до того???
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а чего соя? хоть я конфет не ем, и сладкое не пью, но все говорят --шоколад, лучшее! ты предпочитаешь кошерное?
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Только православных расейских младенцев в супчике.
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В КОМАНДЕ ШАРИЯ УЖЕ: 110527
на официальном сайте партии. Интересно наберется ли 5% самых упоротых зебилов из секты 73%? Ваши ставки, господа
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Переконана, якби шарік балотувався в прези, мудрий український нарід його би точно обрав.
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Ох не место тебе, Ылите, среди нас недоумков. Над эмиграцией не задумывалась? И нам будет легче и тебе.
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канечно задумьівалась
з вами зебіляками вже майже 30 років країну неможливо побудувати.
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Шария уже как то поймали на накручивании счетчика на Ютубе
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Кто поймал? Петр? Было дело. Но прежде его разоблачил с накрутками на том же Ютубе тот же Шарик.
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похоже, слуга народа против этих фигур против ничего не имеет...может, даже. заодно с ними?
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Бо ніхто не був покараний
А непокаране зло буде мстити.
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и виноват в этом не кум-алкаш, а Зеленский.
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тут варіанта два.
або Зелю ніхто не боїться, бо він не здатний стримувати ворога і нікого не покарає.
або він спільник реваншистів.
Думай.ТЕ.
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глядя на этот цирк со шмарием и плюевым у меня складывается впечатление, что людей отвлекают от мертвячука и его партии, которая проходит в парламент и протаскивает туда несколько десятков мразей таких же, как шмарий и плюев, ненавидящих Украину и работающих на ставке у *****.
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Вот именно этим петя с Песом и занимается.
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Комусь це на руку і ЦИК в цьому бере участь.
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А чей ЦИК? Пренебрежение правом и здравым смыслом, - партия Порошенко обратилась к ЦИК по поводу регистрации Клюева и Шария - Цензор.НЕТ 8719 Молодец, вот ты и опять вышел на ПоПА. Пренебрежение правом и здравым смыслом, - партия Порошенко обратилась к ЦИК по поводу регистрации Клюева и Шария - Цензор.НЕТ 3233
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Не знаю звідки у вас така інформація но мені здається що церква тут не до чого
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Слушай, пять штук евро хочешь отгребти? Найди доказательства работы Шарика на РФ в его видеороликах и отошли ему. Вчера он как раз повысил ставку с тысячи до пяти тому, кто разоблачит его в этом. Не благодари. Дарю инфу от чистого сердца. Заранее завидую тебе. Пять штук на дороге не валяются.
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какие доказательства? человек, если шмария так можно назвать, манипулирующий фактами и выстраивающий их так, что в итоге общая искажается информация с точностью до наоборот, не может делать это для пользы Украины. значит делает во вред. разоблачать там просто нечего, ни один человек при здравом уме не потребует подобного "разоблачения", а зрителям шмария что-то доказывать - себя не уважать.
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Порошенко становится крайне опасным - мнение Июль 3, 2019Без рубрикиКомментарии: 3
Пренебрежение правом и здравым смыслом, - партия Порошенко обратилась к ЦИК по поводу регистрации Клюева и Шария - Цензор.НЕТ 8826Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили » благородный » шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как, образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
***
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Согласен с автором, что Петра Алексеевича нужно побыстрее «садить на нары», где ему место. И этого ждет от новой власти большинство украинского народа…
Но, наверное, не стоит проводить арест Порошенко до даты выборов - 21 июля. Дабы не дать повод для дополнительных визгов, что может слегка поднять рейтинг его партии ПЕС.
А вот сразу после выборов - да. Причем, Петра Алексеевича не спасет депутатская неприкосновенность, поскольку в новой Раде наверняка найдется нужное количество голосов за снятие с него неприкосновенности.
К тому же, велика вероятность, что ПЕС Порошенко вообще не пройдет в Раду…
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ты какой то сРанный паЦриот! закидываешь цитаты клинического никому неизвестного недоумка, который работает на сайтах с окончанием РУ. или мы уже туда маршируем, а Петя мешает?
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Ну что Вам сказать клиникой нечет от Вас просто с Вашей логикой шоколадно ублюдочной все уже предатели и враги кроме Вас 25 сектантов логика клиники имени Пети Порошенка который в вышиванке с рукой у сердца при открывании рта исполнении гимна с патриотическими гаслами так разворовывал страну так насаживал свой воровской диктат так душил свободу и строил мини путинизм шоколадного борова что просто здравой логике не поддавалось.И взяли Вы за основу его виденье если не я то никто тем самым разрушая страну изнутри и каждому не согласному с Вашим клинической идеологией вы навешиваете ярлыки предатель и т д как там написано в Вашей Методичке
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стоп!!! кися, зайчик, рыба, не сливайся!!! ты у меня юбилейный 85шт. "так разворовывал страну так насаживал свой воровской диктат так душил свободу" умоляю, может ты хоть про разворовал дашь ориентир! очень прошу-что именно и где! до тебя 84 штуки сразу сливались с вихзгами -порохобот, порохосос, соевые.... по каналам не рассказали((((
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Как мрачно и апокалиптично. Впрочем чего еще ждать от латентного свиноруса? Андрей головачев-автор Украина.ru Комментарии излишни.
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Пэтька по трупам друзей пойдет, лишь бы в раду пролезть
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Верховный Суд не обязывал регистрировать этих подонков,а лишь повторно рассмотреть вопрос. Но похоже в связи с новой политической конъюнктурой ЦИК превратилась в сЦИК. Но регистрировать подобных тварей это уже не сцык,а зашквар. А эта гнилая конторка всегда такой была. Коллективная безответственность во всей красе.
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свыня без админресурса - полный ноль. сделаем их вместе ещё раз!
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Петя не святой , согласен , но "святой" зеля топчет Майдан .
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в списке "слуга урода" нет ни одного участника Революции.
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Петя протестует против оставленного им самим рыговского ЦИК, немного разбавленного членами, подконтрольными ему лично.
Этот фарс напоминает штурм "фанерного Рейхстага".
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а у зебилов пидашарий и клюев никакой реакции не вызывают? ...по ходу только в десны с ними лупиться
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Цікава річ,Парасюка не зареєстрували тому,що не сам особисто подавав документи,а по довіренності,а як же ці могли особисто подати,якщо луцик їх заарештує.Петя сам створює проблему через підконтрольне ЦВК та суди і намагаєтся її вирішувати для піара.Примітивно,але для ПЕСиголовців канає
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Чем он тебе гадит ? Устал жить без "русского мира" ?
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чому про це висловлюється Порошенко, а не тимчасовий президент?
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Гарне питання. Напишу те що кажуть на форумі.
Версії:
Від противників Зеленского. Тому що Зеленському заборонили розмовляти. Тому що він поки не знає. Тому що йому байдуже. Тому що він за одно з вбивцями втікачами.
Версії прихильників Зеленского. Тому що винний Порошенко. Тому що винні попередники. Тому що винні назначені Порошенко люди. Тому що це не обов'язки президента. Тому що йому не потрібно висловлюватись. Тому що він зайнятий.
Якщо є інші версії пишіть.
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Пчелы против меда? Петя, а кто назначал членов ЦИК ?
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Пренебрежение правом и здравым смыслом, - партия Порошенко обратилась к ЦИК по поводу регистрации Клюева и Шария - Цензор.НЕТ 7118 Пренебрежение правом и здравым смыслом, - партия Порошенко обратилась к ЦИК по поводу регистрации Клюева и Шария - Цензор.НЕТ 7118 Ali Hasan

Верховна Рада України призначає на посаду та припиняє повноваження членів Комісії за поданням Президента України. У поданні Президента України про призначення на посаду членів Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України.
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... До того ж далі було рішення Верховного суду, куди Зе вже призначав суддів. ...
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регистрировать всех не глядя. уже ясно что евровафля скоро закончит свой путь как Янукович, только в Тель-Авиве.
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Шо эта с.......... воет, Енакиевского за пять лет от белила. Вроде Майдана не было. Заткнул бы пасть и не визжал. БОЛЬНОЙ НА ГОЛОВУ или нас за таких считает. МРАЗЬ.
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"Их участие в выборах, как и одиозного заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина, является свидетельством попытки реванша" (с) - мда, прав был известный Д. Казанский:"Те, кто должен был их посадить, кричат нам "Смотрите, какой ужас, происходит реванш!"
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Порошенко - позор Украины, ее прошлое со всей этой коррупцией, откатами, данью бандитам и просто сплошной уголовщиной. Зеленский - надежда народа. Поддержите, друзья, новую чистую власть, устремленную в доброе будущее!
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Возбуждено и осуждены не одно и то же. Пэдра, реванша не будет.
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По Клюеву ничего не буду говорить, его история мне досконально не известна. Но по Шарию же все знают - сбежал из страны во времена Януковича, в ЕС его признали политическим беженцем. Кто бы как к его роликам не относился (как по мне, то большинство из них - вполне честный и объективный стеб над нашими реалиями), но как можно не давать ему возможность баллотироваться, если он официально признанный цивилизованными странами политический беженец времен режима Януковича?
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Похоже Шарий проплатил Порошенко за пиар. Ничем другим этот поток "креатива" от порохоботов и их папика объяснить нельзя. Это и не удивительно , для тех , кто знает , как этот барыга и мародер любит халявное бабло.
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БПП обращается к своему ЦИК????? НУ И ПРОХВОСТЫ...
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У лютому 2018 році Анатолій Шарій записав відео, в якому заявив, що жителі Західної України не є чистокровними українцями, а тому вони «не можуть говорити іншим, як потрібно любити Україну, співати державний гімн і ходити з прапором»... Це вже нацизм чистої води.. Має сидіти як мінімум за свій довгий язик
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Можно взглянуть видео? Ссылочку не подкинете?
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Ну с Шариком понятно. Он Пете крови порядком попортил, и соли ему на хвост тоже изрядно насыпал. Ну, а Клюева то за что, Петя? Ну свой же человек, однопартиец, вместе же на партсобрания ходили - забыл что-ли? Эх, Петя, Петя!
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