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 Политика Украины
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Все про:ВР (23111) Парубий (1972) оппозиционный блок (371) Долженков Александр (4)

 "Должен вас разочаровать": Парубий ответил оппоблоковцу Долженкову, что будет с законами о языке и декоммунизации

Законы о декоммунизации, обеспечении функционирования украинского языка как государственного и о деятельности церкви не будут отменены ни при каких условиях.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ответ на заявление народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Долженкова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Должен вас разочаровать: не будет отменен ни закон о языке, ни декоммунизация, ни украинская церковь. И вам не удастся этого сделать никаким образом", - отметил спикер.

Перед этим Долженков заявил, что власти якобы не сделали ничего для улучшения благосостояния людей, а взамен предложили законы о принудительной украинизации и вмешательстве в церковные дела.

"Оппозиционный блок" настаивает на том, чтобы отменить эти позорные законы о декоммунизации, о принудительной украинизации, а также те законы, которые предусматривают вмешательство государства в религиозные дела", - сказал Долженков.

Напомним, что 9 апреля 2015 года Верховная Рада запретила пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов, а также их символики в Украине. Запрет предусмотрен законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрета пропаганды их символики".

20 декабря 2018 года, Рада приняла законопроект, обязывающий УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ. Проект закона о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" принят 25 апреля 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135420
 
   
 Топ комментарии
 
ОН ЕЩЕ ПОЗАВЧЕРА ОТОЗВАЛ....
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дальше на мові грають....згадайте Партію регионов..чи інші проросійські партії---для них це золоте дно..роздмухувати ворожнечу
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Узбагойся... Вчера ещё сообщали, что Парубий отозвал приглашения.
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********, когда ПАСЕ отзовёшь пригласительные???
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в этом случае не стоит разъяснять. у каждого из них на странице фамилии -Порошенко, Парубий, Гройсман....и несколько цитат. при появлении статьи с таким участником, закидывают фуфло согласно перечня. вчера до 17-00 бесчинствовали, в 18 ветер гулял, только некоторые зубожилые любители старались.
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Узбагойся... Вчера ещё сообщали, что Парубий отозвал приглашения.
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Прокинувся? Доброго дня. Ти все проспав.
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- Семен! Прокинься! Ти обісрався!
- А я і не спав...
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АТВЕЧАЮ УСЕМ **********-БАРЫГАМ ШО УВЕРХУ НАПИСАЛИ...
В ГДЕ НА САЙТЕ РАДЕ ОФИЦИАЛЬНО???
***** НЕ ЗНАЕТЕ КАК андрейчик ГОЛОСОВАНИЯ В РАДЕ ВЁЛ???
ВЫ ЛОХИ ИЛИ ЧМОШНЫЕ ...
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что будет, что будет? на носу РЕ-коммунизация или ЗЕ-коммунизация. Как кому угодно короче!!!
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дальше на мові грають....згадайте Партію регионов..чи інші проросійські партії---для них це золоте дно..роздмухувати ворожнечу
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"Должен вас разочаровать: не будет отменен ни закон о языке, ни декоммунизация, ни украинская церковь. И вам не удастся этого сделать никаким образом", - отметил спикер.

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После победы Антимайдана на выборах это можно будет сделать только силовым образом. т.е. повторив Майдан.
Но зачем было было давать Антимайдану право выбора?
У него заведомое большинство их малороссов и подселенцев из Сибири
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Товарищ Зё со своими БакЛановыми не против отменить непорозуміння.
Да и 73% свидетелей пришествия Зе не отрицают такого расклада
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порохоботи продовжуйте срати і ображати Народ України ..і скоро рейтинг ПКС..і його керівника свині ..парашенка ..упаде до 3% .
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ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). Общая особенность представителей данной группы, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ. А главным движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ.
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Біндери генацидють рускаязчную чєлюсть. В трусіках.
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Пора вже парубiйську мову заборонити. "Должен вас разочаровать": Парубий ответил оппоблоковцу Долженкову, что будет с законами о языке и декоммунизации - Цензор.НЕТ 7080
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Цензор , ватные темы надо блокировать . Я 20 лет жил в раше , 25 лет живу в Украине . В Украине должен быть официальным украинский язык , а в быту общайтесь хоть на китайском .
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На вулиці, у транспорті і на сході України також.
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В черном списке все завсегдатаи, пам'ятайте це не дуже хороші люди.
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Неужели мы эту рожу скоро не будем видеть? Только ради этого стоило голосовать за Зе.
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Эта "рожа" патриот Украины. Боец. Бандеровец. А ты какашка. И Зе - шмаркля.
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что не мешает ему быть круглым идиотом, как ты наверное.
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РАЗОЧОРОВАЛЬНИК - ты у нас НЕДОРАЗУМЕНИЕ, послано ЧЕРТОм. Прости меня Господи.
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Когда мовные законы требуют изменить рыги, националисты им отвечают, что вопрос давно решен Конституцией и вообще эта тема только на 17 месте среди волнующих украинцев вопросов. Когда мовные законы требуют изменить националисты, рыги отвечают, что этот вопрос на 17 месте по степени важности для украинцев и на него уже есть ответ в Конституции. Это такая предвыборная национальная традиция.
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лично мне одинаково. иногда попадается фильм, начал смотреть, и ловишь себя на мысли, что не врубишься на каком, украинском, росийском или английском. а детям вообще прогибом. пора мнение тех кому за 60 перестать брать во внимание.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Должен вас разочаровать": Парубий ответил оппоблоковцу Долженкову, что будет с законами о языке и декоммунизации
 
 
 
 
 
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