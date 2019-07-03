 "Должен вас разочаровать": Парубий ответил оппоблоковцу Долженкову, что будет с законами о языке и декоммунизации

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ответ на заявление народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Долженкова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Должен вас разочаровать: не будет отменен ни закон о языке, ни декоммунизация, ни украинская церковь. И вам не удастся этого сделать никаким образом", - отметил спикер.

Перед этим Долженков заявил, что власти якобы не сделали ничего для улучшения благосостояния людей, а взамен предложили законы о принудительной украинизации и вмешательстве в церковные дела.

"Оппозиционный блок" настаивает на том, чтобы отменить эти позорные законы о декоммунизации, о принудительной украинизации, а также те законы, которые предусматривают вмешательство государства в религиозные дела", - сказал Долженков.

Напомним, что 9 апреля 2015 года Верховная Рада запретила пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов, а также их символики в Украине. Запрет предусмотрен законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрета пропаганды их символики".

20 декабря 2018 года, Рада приняла законопроект, обязывающий УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ. Проект закона о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" принят 25 апреля 2019 года.

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