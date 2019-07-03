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Все про:забастовка (247) шахта (828) шахтеры (529) Донбасс (18848) Донецкая область (4298) Лисянский Павел (29)

 Полиция открыла производство из-за ситуации на прифронтовой шахте на Донбассе

Полиция открыла уголовные производства в связи с ситуацией на прифронтовой шахте "Горская" государственного предприятия "Первомайскуголь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Лисянский отметил, что состояние здоровья горняков, протестующих из-за отключения шахты от электричества, удовлетворительное.

"Продолжаю следить за ситуацией на шахте "Горская" ГП "Первомайскуголь". Сегодня в ночную смену с 00.00 до 2.00 я был на предприятии, провел телефонные переговоры с протестующими горняками (из кабинета директора), выяснил состояние здоровья протестующих горняков, а также ситуацию по предприятию в целом. На сегодняшний день в шахте находятся 12 горняков на том же горизонте 700 м; состояние здоровья горняков удовлетворительное", - отметил представитель омбудсмена.

Он отметил, что требование шахтеров остается неизменным.

"Требование шахтеров не изменились, они просят гарантий не отключения предприятия от электроэнергии; с шахтерами дежурит медицинский работник предприятия… Вчера я разговаривал с руководством прокуратуры Луганской области, и.о. прокурора г. Лисичанска, сотрудниками ГУНП в Луганской области по сложившейся ситуации на шахте "Горская", они мне сообщили, что по факту отключения шахты от электроэнергии внесены данные в ЕРДР по 2 статьям", - сообщил Лисянский.

В частности, производства открыты по статье 273 части 1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) и ст. 364 части 2 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, 2 июля на прифронтовой шахте на Донбассе началась забастовка. Протест связан с отключением шахты от электроэнергии, что повлечет затопление горных выработок и насосных станций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135418
 
 
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не, то бойко пиарился... президента и генпрокурора за шиворот в ТВ таскал...
дорого правда, но "гарьняки" отработали сидя у ствола шахтного...
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разведите войска в этом месте и просить будет некого
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"ГАРНЯКИ"!!! бойко вже пропиарился - вылазьте...
смотрите чтобы он вас необибал при выдаче "заработаных" на пиаре...
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--куди йде струм?
--на освітлення бойових позицій сепаров..та радіорозвідки
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Нехай постукають касками біля охвісу новоспеченого, він допоможе.
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не, бойко за це не заплатить... ему по ТВ за шивороп президента бы потаскать...
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