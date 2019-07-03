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 Политика Украины, Общество
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Все про:лотерея (107) Минфин (1280) азартные игры (54) Маркарова (42) Загребельская (33)

 Маркарова в феврале предлагала создать рабочую группу для урегулирования азартного рынка. После этого сигналов от Минфина не поступало, - Загребельская

В феврале этого года госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская провела первую и единственную пока что встречу с министром финансов Оксаной Маркаровой на тему урегулирования рынка азартных игр.

Об этом Загребельская рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы с Оксаной Маркаровой встретились в начале этого года. Но это была первая и единственная встреча на тему азартного рынка. Мы тогда, по-моему, пообщались очень оптимистично, она действительно искренне заинтересовалась имеющимися проблемами. Я ей рассказала все, что мы знаем, отдала все наши наработки - книги, отчеты, все, что мы собрали. Для того, чтобы помочь как можно быстрее войти в процесс. Понять различные мнения разных специалистов. Увидеть опыт развитых стран. Она выступила с предложением создания рабочей группы, которая выработает новые нормативные инициативы. Была договоренность, что представитель АМК будет входить в эту рабочую группу", - сообщила она.

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Однако, по ее словам, рабочую группу так и не создали, а министерство сохраняет молчание по данному вопросу. 

"И никаких сигналов от министерства после этой встречи нет. Кроме слухов, которые появились несколько месяцев назад, что Минфин написал новый проект лицензионных условий. Что этот новый проект не учитывает большинства предложений и замечаний, которые были со стороны Антимонопольного комитета. Подтвердить или опровергнуть слухи, учитывая то, что официальной информации по этому новому проекту нет, я не могу", - добавила Загребельская.

Полный текст интервью с Агией Загребельской читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3135416
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Найдите крышевателя этого бизнеса - с ним и говорите,маркарова только пешка в большой игре.
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Урегулирование рынка азартных игр должно быть одно - полный запрет.
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Ведет к криминалу, крышеванию ментами, прокурорскими и прочими. Не вариант.
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Что это за цыганка? Де зеленский их набирает, ужс...
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Агия Аббасовна креатура великого соевого реформатора:
З червня 2015 року указом Президента України від 29.06.2015 №378/215 призначена на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.
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периодически здесь появляется. Вечная "борица" с игровым бизнесом, правда безуспешная.
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сигналы от Зе?

Если он пукнет, этого достаточно?
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Лично мне нужна рулетка и автоматы с мехколёсиками!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМаркарова в феврале предлагала создать рабочую группу для урегулирования азартного рынка. После этого сигналов от Минфина не поступало, - Загребельская
 
 
 
 
 
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