 У команды Зеленского кадровый голод, мы это четко видим по тому, как они ведут рекрутинг, - Алексей Гриценко

Об этом он завяил в интервью "Цензор.НЕТ".
"Сейчас в стране очень сложная геополитическая ситуация, война. И, учитывая то, что достаточно много молодых кадров без опыта государственной службы пришло во власть, и что парламент будет такой же, - соответственно в будущем необходимы люди, которые имеют этот опыт и смогут предостеречь от каких-то неправильных шагов. Поэтому в моем понимании этот ролик - актуальный. Кто-то может на него обижаться, но он достаточно трезвый и показывающий, что надо прислушиваться и иметь в себе мужество признавать ошибки и прислушиваться к советам тех, кто знает, что надо делать", - прокомментировал Алексей "шахматный" ролик своего отца в котором есть человек, похожий на президента Украины и человек, похожий на президента России.
Отвечая на вопрос, что на месте команды Зеленского этот ролик можно считать, как объявление войны, потому что президент там изображен в несколько комическом образе, в то время, как Анатолий Гриценко представлен как человек, который подставляет плечо, Алексей ответил, что он надеется на трезвость оценки командой президента.
"Я очень надеюсь на трезвость оценки командой президента, и что это будет воспринято как наоборот, желание подставить плечо в сложный момент, когда у них, мы это четко видим, - кадровый голод. По тому, как сейчас везде ищут потенциальных людей на районные администрации, на областные администрации, как они ведут этот рекрутинг, – это очевидно. И вопрос в том, насколько они не витают в облаках и могут реально смотреть на всю эту ситуацию, оценивать, иметь обратную связь и готовность сотрудничать с теми, кто готов подставлять плечо", - заключил Гриценко.
Полный текст интервью с Алексеем Гриценко читайте ЗДЕСЬ.
Родители: Анатолий Степанович Гриценко, Юлия Мостовая. Брат Глеб Разумков, у Глеба брат Дмитрий Разумков. Все теж сімейне корито.
ЗЕ пожинает последствия правления хряка-мародера и иже с ним.
А то шастают по Европам, довел страну Порошенко.
Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.
Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Рябошапка - рыгло из команды Азарова, типа советник по коррупции.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес партнер Зели.
Портнов - юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, ещё одного юриста Яныкапо по играм с конституцией..
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских аппартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.
И прочие, прочие, прочие... Говорите хуже не будет? Ну-ну
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
Дєжурних затримали на українсько-русскому кордоні.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
Прошло чуть больше 2-х месяцев.
"президентский Airbus A319 благополучно выполнил трансатлантический рейс в Канаду."
То ли билеты закончились, то ли перегоняет, чтобы продать .
Епоха брехні завершилася. Почалася "виставка віслюків".
Чи не запізно... Бо кремльовські воші вже нестримним потоком поповзли до своїх київських гнид..
И не надо про новые лица. Лозунг "дорогу молодым" у нас плавно превратился в "дорогу невеждам и дилетантам"
Зебилом надо быть, чтобы не найти нормальных людей!
Просто они ищут таких же ограниченных, как они.
И Бенина рука в заднем проходе ЗЕлебобы никак это не компенсирует.
А вот чувачок который владеет церковью на пару с сепаратистами в лугандонии назначенный губернатором...смущает....
Я вам так скажу...нам взагалі бракує порядних патріотично налаштованих професійних кадрів.
зеро=нуль оставьте, голый нуль - это смешно.
Свадебное платье мамы Фрост борлюковой рядом с ней выглядит очень цивильно.