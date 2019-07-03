 У команды Зеленского кадровый голод, мы это четко видим по тому, как они ведут рекрутинг, - Алексей Гриценко

Об этом он завяил в интервью "Цензор.НЕТ".

"Сейчас в стране очень сложная геополитическая ситуация, война. И, учитывая то, что достаточно много молодых кадров без опыта государственной службы пришло во власть, и что парламент будет такой же, - соответственно в будущем необходимы люди, которые имеют этот опыт и смогут предостеречь от каких-то неправильных шагов. Поэтому в моем понимании этот ролик - актуальный. Кто-то может на него обижаться, но он достаточно трезвый и показывающий, что надо прислушиваться и иметь в себе мужество признавать ошибки и прислушиваться к советам тех, кто знает, что надо делать", - прокомментировал Алексей "шахматный" ролик своего отца в котором есть человек, похожий на президента Украины и человек, похожий на президента России.

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Отвечая на вопрос, что на месте команды Зеленского этот ролик можно считать, как объявление войны, потому что президент там изображен в несколько комическом образе, в то время, как Анатолий Гриценко представлен как человек, который подставляет плечо, Алексей ответил, что он надеется на трезвость оценки командой президента.

"Я очень надеюсь на трезвость оценки командой президента, и что это будет воспринято как наоборот, желание подставить плечо в сложный момент, когда у них, мы это четко видим, - кадровый голод. По тому, как сейчас везде ищут потенциальных людей на районные администрации, на областные администрации, как они ведут этот рекрутинг, – это очевидно. И вопрос в том, насколько они не витают в облаках и могут реально смотреть на всю эту ситуацию, оценивать, иметь обратную связь и готовность сотрудничать с теми, кто готов подставлять плечо", - заключил Гриценко.

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