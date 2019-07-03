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Все про:Путин (24879) Боинг-777 Malaysia Airlines (968) Рютте Марк (56)

 "Я не могу рассказывать что-либо об этом": Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Путиным MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке обсудил трагедию рейса MH17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я говорил с президентом Путиным об MH17. Для Нидерландов и для многих других стран мира это все еще незаживающая рана. Так что, если у меня будет возможность обсуждать это с российским президентом, я буду так делать. Мы говорили об этом, и я продолжу делать это при подходящем случае", - рассказал премьер.

При этом премьер-министр не стал раскрывать детали разговора с Путиным. "Я не могу рассказывать что-либо об этом. Дискуссии должны носить конфиденциальный характер, в том числе из-за крайне высокой щепетильности вопроса. И очень важно, чтобы я пользовался каждой возможностью поговорить с российским руководством об MH17", - отметил Рютте.

Также он отказался поделиться информацией о реакции Путина. "Я никогда не могу говорить, какая ответная реакция у моего партнера по разговору, из-за соблюдения конфиденциальности и из-за того, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени моего партнера по разговору", - пояснил премьер.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек. 19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135413
 
 
 Топ комментарии
 
Обсудил с главным виновником. Это писец какой-то.
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убить под 300 человек, спрашивать путина о его мнении на счет этого, еще и бояться сказать правду, а я уверен реакция была такая, "это не мы и нас там не было"......По этому Европа никогда не сможет победить страны, которые не играют по правилам. По тому что на каждый удар надо отвечать ударом, а не обеспокоенностью.
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ещё один "малазийский премьер" за бабло всё продадут...
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есть интересный исторический пример. когда армия предпоследнего (?) Людовика наступала на Нидерланды, местные барыги активно её снабжали. ибо Людовик хорошо платил. "Я не могу рассказывать что-либо об этом": Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Путиным MH17 - Цензор.НЕТ 4891 бизнес прежде всего.
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2 млн долярив за каждую голландскую голову и стока хе за нидерландскую...
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прям тайны Амстердма да и только..на Улице Красных фонарей....
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Сєня, як справи? А я вже в Панамі. "Я не могу рассказывать что-либо об этом": Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Путиным MH17 - Цензор.НЕТ 8865

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Обсудил с главным виновником. Это писец какой-то.
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Жалкие потомки всех этих де Тромпов и прочих де Рюйтеров.
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Несколько десятков людей убил этот ботоксированный придурок,а обкуренный голландец говорит так будто бы он лакей этого восточного ублюдка.
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Дык ***** откупиться желает, по-тихому, как обычно, а голландцы деньги считать умеют, вот потому и конфиденциальность такая, ***** то уж понимает, что обосрался с этим самолётом, вот денежку и предлагает,мразь поганая, совершенно забывая о том, что Бог то не фраер,он всё видит, и воздаст
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Не вірю я в чарівну силу слова, а вірю лиш у силу ********! (С)
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"еще незаживающая рана" - ничё, надо доллары и евро вместо подорожника к ране приложить...
вон у малазийского премьера уже всё затянулось...
тху на вас ***************...
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Наивный ягненочек до сих пор не понял, что прикармливать крокодила нет смысла. Он не будет ручным и управляемым. Он всегда будет диким и опасным животным. С ним нечего говорить. Или убить, или посадить в зоопарк.
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Самое удивительное и мерзкое в этой ситуации то, что ЕС сам, даже не считая США, имеет несопоставимо большую экономическую и военную мощь по сравнению с РФ, чей ВВП близок к Испанскому. И эта глыба постоянно мочится в штаны при виде кремлевского карлика...
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убить под 300 человек, спрашивать путина о его мнении на счет этого, еще и бояться сказать правду, а я уверен реакция была такая, "это не мы и нас там не было"......По этому Европа никогда не сможет победить страны, которые не играют по правилам. По тому что на каждый удар надо отвечать ударом, а не обеспокоенностью.
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да нас*** рать йому на MH17...все одно нікого не видадуть..ПАСЕ вже обіс***лась..за Срипаля то що труїли..за наркоту що тоннами перевозять за хім.зборю в Сирії..зроблять многохадовочку..
Сикуни --та Европа
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Суд.
Судья - подсудимый Мамаладзе Ваше последнее слово!
Подсудимый - 200 тысяч долларов США!
Судья: подсудимый Мамаладзе, так признаете ли Вы себя виновным?
Подсудимый: НЭТ!!!
Судья: Ну на нет и суда нет! Невиновен! Дело закрыто!
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4 МЛН. за голову.... каждую недерландсую, и голландсую...
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Если вы жертва насилия то просто попытайтесь поговорить с насильником и постарайтесь выяснить причины такого поведения. Помните что разговор с агрессором должен носить конфиденциальный и доверительный характер.
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Все просто. Прищучить не удалось . А тот ужом въется ,выворачиваясь от ответствеености.
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а про шо Нідерланди скажуть ще через 3-5 років? мабуть - рана вже давно загоїлась, ми до ваших послуг?!?!?
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"Я никогда не могу говорить, какая ответная реакция у моего партнера по разговору,"
Да чего уж там и так все понятно - ху...о послало интеллигента в эротическое путешествие
Источник: https://censor.net.ua/n3135413
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там вже )(уйло прорабатує---втіхаря виплатити компенсацію..щоб ніхто не знав .і замнуть с тим ділом
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ждуть коли в голандії дамбу прорве і на восстановлєніє росія кине астрономічну суму....більшу ніж на тулун
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в 20-30-40х годах евреи уничтожили больше 10 млн украинцев, посредством репрессий, переселений и голодомора. (из 20 наркомов - один русский, один грузин, один армянин и 17 евреев) это не мешает нам сегодня их всенародно любить!
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Вывсеврети, ибо их бы не хватило всех шоб делать "продразверстки".... Это же из Марса завезли типо "местных" и давай голодоморить селян....
Грустно, но без помощи местной быдлоты, никто бы не сумел этого сделать.
А иудеи - мне побоку, если у голодающих иудейская вера и они вместо бить красных - ..... молились "Я не можу розповідати що-небудь про це": Прем'єр Нідерландів Рютте обговорив із Путіним MH17 - Цензор.НЕТ 8066
Да, не смешно, если честно.... Стыдно "Я не можу розповідати що-небудь про це": Прем'єр Нідерландів Рютте обговорив із Путіним MH17 - Цензор.НЕТ 6480
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"без помощи местной быдлоты, никто бы не сумел этого сделать".... НУ, не останавливайся, проецируй на сегодняшний день.
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О чем спорить будем, господин коллега то?
Понятно что нам уже "торба". Я то знал что столько у нас быдла - что за По, что за Зе. Но если оно вместе, то и "порох" мог выиграть, надо было только несколько ходов правильных.
Правда они там все заодно.....
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ну если все знал, то ты Алан Чумак или Толя Кашпировский. может заглянешь в будущее? интересно. перед Януковичем закрылась дверь, перед Порошенко падали солдаты, у евровафли упало удостоверение преЗЕдента. знаки...
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Да при чем "знаки" то?
Я не имел иллюзий просто. Совки, с "лучшей в мире образованкой", и то лизали телевизор во время "зарядки" Члумака. Я просто объяснил что никакой НАТО нам не светит.
Че тут спорить то ващет?
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Не трагедию он обсуждал , а материальную компенсацию .
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"Я не могу рассказывать что-либо об этом": Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Путиным MH17

А на х"ра тогда разговаривал? "Я не могу рассказывать что-либо об этом": Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Путиным MH17 - Цензор.НЕТ 6308
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"Я не могу рассказывать что-либо об этом" : - деньги любят тишину...
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Звичайно Рютте не хоче оприлюднювати результати зустрічі, хоча він зобов'язаний це зробити. Чому? Бо тоді виникне питання щодо голосування Нідерландів у ПАСЄ щодо повернення росії.
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298 человек это мелочь ? Главное не злить путло . Больше 13 тысяч погибших на Донбассе - это тоже мелочь ? Я сторонник Евро интеграции , но не сторонник такого позора .
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толераст сцыкливый, пардон за плохие слова
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Старая,добрая Европа. Сборище продажных дебилов,слюнтяев и дегенератов. Неплохие "стандарты" из-за которых украинцам приходится жизни отдавать. Кто бы мог представить? Но другого пути нет. Мокшляндия еще хуже.
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- Ты!?
- Не-а, мине там небыло, и вааще какиеваши даказательства?...
_ ... и денек тож недам
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Подобная щепетильность голландского премьера после факта уничтожения МН-17 с голландскими гражданами - это просто какой-то звездец.
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Пусть граждане Нидерландов его судят . Нам рассказывают , что Европа - гарант , я уверен Украина , Польша , Грузия , страны Балтии гаранты . Зажралась , расслабилась и потеряла страх Европа .
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Действительно, почему бы не пообсуждать с убийцей своих родственников какие-нибудь вопросы?
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І шо? ***** сказало шо то не вони збили і взагалі іхтамнєт і не було.
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Чудово... ))) Їм би всім дуже підійшло, якби винною була Україна.
І як би це так викрутити?..
Обговорювати з головним винуватцем, який раз за разом посилає всіх набуй... Готічнєнько.
Європа зовсім вже втрачає хребет.
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Голландия - чуть ли не самый крупный европейский торговый партнёр РФ.
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всё верно сказал. а что ему с барабаном спивать "путин уйло"?
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сумма видимо была очень большой, что б премьер простил путину сбитый боинг
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Ой, большая тайна!
Большая компенсация семьям погибших в обмен на тихое забвение произошедшего.
С Малайзией же прокатило!
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А сколько у Голландии ядерных боеголовок ?
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И так все извесетно.
-Вова ты больше не будешь?
-Ну, не буду...
-Хорошо, дай денюшку погибшим и мы все забыли....
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Эх Европа, ты бы еще его поцеловала в задницу......
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кому надо тому он рассказал все, вне всякого сомнения.
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почему молчит ? Все просто пнх послал его на пнх. Другого не может быть но что бы не выглядеть посланным на пнх , жути напускает. Но все одно , послан на пнх.
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Премьер-министр Нидерландов или инфантильный придурок или это соплеиспускание кому-то надо
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Давайтє аб етам пагаварім... Москалі вбили триста його співгромадян і він вирішив заговорти ***** до смерті. Ач, який хитрий...Якось огидно.
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Вот поэтому фашистская Германия и завоевала без труда всю Европу, потому, что так вот такие "Рютте" управляли и до сих пор управляют своими странами. Наивные, не имеющие чувство сохранения ягнята.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я не могу рассказывать что-либо об этом": Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Путиным MH17
 
 
 
 
 
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