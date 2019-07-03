 "Я не могу рассказывать что-либо об этом": Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Путиным MH17

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я говорил с президентом Путиным об MH17. Для Нидерландов и для многих других стран мира это все еще незаживающая рана. Так что, если у меня будет возможность обсуждать это с российским президентом, я буду так делать. Мы говорили об этом, и я продолжу делать это при подходящем случае", - рассказал премьер.
При этом премьер-министр не стал раскрывать детали разговора с Путиным. "Я не могу рассказывать что-либо об этом. Дискуссии должны носить конфиденциальный характер, в том числе из-за крайне высокой щепетильности вопроса. И очень важно, чтобы я пользовался каждой возможностью поговорить с российским руководством об MH17", - отметил Рютте.
Также он отказался поделиться информацией о реакции Путина. "Я никогда не могу говорить, какая ответная реакция у моего партнера по разговору, из-за соблюдения конфиденциальности и из-за того, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени моего партнера по разговору", - пояснил премьер.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек. 19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко.
вон у малазийского премьера уже всё затянулось...
тху на вас ***************...
Сикуни --та Европа
Судья - подсудимый Мамаладзе Ваше последнее слово!
Подсудимый - 200 тысяч долларов США!
Судья: подсудимый Мамаладзе, так признаете ли Вы себя виновным?
Подсудимый: НЭТ!!!
Судья: Ну на нет и суда нет! Невиновен! Дело закрыто!
Да чего уж там и так все понятно - ху...о послало интеллигента в эротическое путешествие
Источник: https://censor.net.ua/n3135413
--хоч бабло?
--мовчи
Грустно, но без помощи местной быдлоты, никто бы не сумел этого сделать.
А иудеи - мне побоку, если у голодающих иудейская вера и они вместо бить красных - ..... молились
Да, не смешно, если честно.... Стыдно
Понятно что нам уже "торба". Я то знал что столько у нас быдла - что за По, что за Зе. Но если оно вместе, то и "порох" мог выиграть, надо было только несколько ходов правильных.
Правда они там все заодно.....
Я не имел иллюзий просто. Совки, с "лучшей в мире образованкой", и то лизали телевизор во время "зарядки" Члумака. Я просто объяснил что никакой НАТО нам не светит.
Че тут спорить то ващет?
А на х"ра тогда разговаривал?
ги
- Не-а, мине там небыло, и вааще какиеваши даказательства?...
_ ... и денек тож недам
І як би це так викрутити?..
Обговорювати з головним винуватцем, який раз за разом посилає всіх набуй... Готічнєнько.
Європа зовсім вже втрачає хребет.
Большая компенсация семьям погибших в обмен на тихое забвение произошедшего.
С Малайзией же прокатило!
-Вова ты больше не будешь?
-Ну, не буду...
-Хорошо, дай денюшку погибшим и мы все забыли....