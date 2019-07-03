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 Политика Украины
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 Перезапуск судебной реформы нужно начинать с ревизии изменений в Конституцию, - Мусияка

Экс-заместитель главы Конституционной комиссии Виктор Мусияка считает, что в судебной реформе что-то можно изменить через Конституцию, а что-то и без нее.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом он сказал "Українським Новинам".

"Что-то можно изменить через Конституционный Суд, а что-то, возможно, без Конституционного Суда…Мы предлагали разработать и принять новую редакцию закона "О судоустройстве и статусе судей" и фактически заменить этот (существующий) идиотский закон нормальным законом, который не будет противоречить Конституции.Тогда не возникнет необходимости обращаться в Конституционный Суд" - сказал Мусияка.

Эксперт уверен, что вопрос перезапуска судебной реформы требует концептуального подхода.

"Я бы не исключал и необходимости внесения изменений и в положения раздела "Правосудие" Основного закона, потому что там есть некоторые антиконституционные нормы", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена КС закона "О судоустройстве и статусе судей" - наиболее правильный путь для перезапуска судебной реформы, - Ставнийчук

Также Мусияка сообщил, что в ходе встречи с членом команды Зеленского Ириной Венедиктовой, он посоветовал ей, прежде чем перезапускать или заново проводить судебную реформу, изучить нынешнее состояние судебной системы.

"Чтобы посмотреть, в каком контексте менять, какие элементы нужно полностью перезапускать, а какие лишь немного откорректировать. Вы же знаете, в каком состоянии находится судебная система. Картина просто ужасная - один только факт - дефицит судей более 2 тыс. в связи трансформацией системы. Нужно ли что-то делать? Конечно, нужно" - сказал Мусияка.

Эксперт также уверен, что дальнейшее реформирование судебной системы возможно только с привлечением профессионалов, "а не тех людей, которые непонятно откуда пришли и рассказывают, как и что делать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3135409
 
 
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О артист ,Пеночет нужен и продажные судьи на стадионе Динамо ,которых будут увозить в неизвестном направлении а сказки про изменение Конституции на которую все болт ложили это только сказки для лохов !
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Если расстрелять скажем ЦВК в полном составе то следующая ЦВК будет самой честной в Европе
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В полном составе расстреливать нельзя, только половину, а вторую половину повесить. )))
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Это зеленский с радостью, переписать конституцию и узурпировать власть это первоочередная задача окружения новопредставленного, а в особености бенефициара коаломойского!!!
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ты еще долго будешь призывать к госперевороту в Украине?Думаешь кацапы тебе помогут
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если не работает закон про импичмент, то только вперед ногами можно вынести куклу коаломойского!!!
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статья 109 УК Украины,публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя,хорошо бы тебя СБУ проверила,если ты еще не удрал в Моску и оттуда под прокси строчишь
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А тебя устраивает, что нынешняя судебная власть неконституционна? Ах, да, в паРаше же только один судья - ху йло. Ну-ну.
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а чё пороху не сказал?
ждал пять лет, сволочь....
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Вчіться в Луки, як він все перетрахує час від часу.
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Лучше учись у поляков,а то вечно тебя к диктаторам заносит,совок у тебя в мозгах
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У робота замість голови відро з гайками та болтами.
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классический ревизионист. каких ещё реформирований и судебных систем тоже, ему ещё не хватает, если они все в полной мере были проведены генсеком вбп(п) в последнюю "пятилетку застоя"?
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Перезапуск реформы, классно звучит… потом будет "перезапуск+", "перезапуск 2"…
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Повесить на столбах Портнова и Богдана и суды сразу же станут законопослушными и про-украинскими.

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"Кадры решают всё!"...Вот с полной замены кадров и начать судебную реформу.и кадры должны быть не из шарашек,обслуживающих олигархат,а иметь опыт в юриспруденции уголовно-процессуального права.Чтобы уметь не просто "озвучить" нарушение,но уметь посадить виновного.А высшие суды должны состоять из исключительно научных работников правового сектора,без "опыта в органах".И сначало всем пройти тщательную имущественную экспертизу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПерезапуск судебной реформы нужно начинать с ревизии изменений в Конституцию, - Мусияка
 
 
 
 
 
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