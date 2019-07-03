 Перезапуск судебной реформы нужно начинать с ревизии изменений в Конституцию, - Мусияка

Как передает Цензор,НЕТ, об этом он сказал "Українським Новинам".
"Что-то можно изменить через Конституционный Суд, а что-то, возможно, без Конституционного Суда…Мы предлагали разработать и принять новую редакцию закона "О судоустройстве и статусе судей" и фактически заменить этот (существующий) идиотский закон нормальным законом, который не будет противоречить Конституции.Тогда не возникнет необходимости обращаться в Конституционный Суд" - сказал Мусияка.
Эксперт уверен, что вопрос перезапуска судебной реформы требует концептуального подхода.
"Я бы не исключал и необходимости внесения изменений и в положения раздела "Правосудие" Основного закона, потому что там есть некоторые антиконституционные нормы", - отметил он.
Также Мусияка сообщил, что в ходе встречи с членом команды Зеленского Ириной Венедиктовой, он посоветовал ей, прежде чем перезапускать или заново проводить судебную реформу, изучить нынешнее состояние судебной системы.
"Чтобы посмотреть, в каком контексте менять, какие элементы нужно полностью перезапускать, а какие лишь немного откорректировать. Вы же знаете, в каком состоянии находится судебная система. Картина просто ужасная - один только факт - дефицит судей более 2 тыс. в связи трансформацией системы. Нужно ли что-то делать? Конечно, нужно" - сказал Мусияка.
Эксперт также уверен, что дальнейшее реформирование судебной системы возможно только с привлечением профессионалов, "а не тех людей, которые непонятно откуда пришли и рассказывают, как и что делать.
ждал пять лет, сволочь....