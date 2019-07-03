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Все про:суд (22265) Омелян (645) SkyUp (12)

 От SkyUp продолжают требовать выполнения решения Барышевского суда, - совладелец авиакомпании Альба

Акционер украинской авиакомпании SkyUp Airlines Александр Альба заявил, что на компанию продолжают давить по факту неисполнения ею ранее признанного безосновательным решения Барышевского районного суда о приостановлении хоздеятельности авиакомпании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Альба на своей странице в Facebook вечером 2 июля.

"Сегодня мы получили копию заявления все той же Оксаны Анатольевны Пасенко в Госбюро расследований, Прокуратуру и Нацполицию о совершении SkyUp уголовного преступления - неисполнении решения Барышевского суда! Серьезно. Тот человек, который на камеру программы "Схемы: коррупция в деталях" призналась, что никогда не была клиентом нашей компании и не подавала иск в Барышевский суд, теперь требует выполнения решения по этому иску! Есть вообще предел этому безумию?" - написал Альба.

Он также подчеркнул, что апелляция авиакомпании на "абсурдное решение" Барышевского суда еще не была рассмотрена.

По словам Альбы, на фото заявления от истца – новый вариант подписи, не совпадающий с предыдущим, стоявшим на судебном иске.

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Сложившуюся ситуацию прокомментировал также министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Вчера Европейская бизнес ассоциация уже заявила, что инвесторы взяли паузу из-за политической турбулентности и неопределенности. Show must go on?!", - утверждает министр.

Он также обратился к президенту Владимиру Зеленскому, с напоминанием о том, что "замалчивание и отсутствие реакции на преступление является попустительством преступления и соучастием в нем".

От SkyUp продолжают требовать выполнения решения Барышевского суда, - совладелец авиакомпании Альба 01

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24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.

12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом".

Источник: https://censor.net.ua/n3135407
 
   
 Топ комментарии
 
Чистое и незамутненное рейдерство Коломойского. Все прийомы стары, как Мир.
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Они что серьёзно хотят законности от шестёрки Бени? В Украине должна быть только МАУ с ценами в 10-12 раз выше чем у остальных.
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это последствия того, что "штормят и рейдят" компанию СкайАп, юристы под покровительством гпавы Офса перЗЕдента Андрей Богдана, в интресах олигарха Каломойского и его компании "МАУ"..
поэтому вдруг ДБР, СБУ и Верховный Суд стали незамечать эту проблемму..
поэтому, судья беспредельщица не боится выносить такие беспредельные решения, потому что ей гарантировали безопасность со стороны Андрея Богдана..
Так работает рейдерство!!!
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и это последствие потужных реформ от мародёров.
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это последствия того, что "штормят и рейдят" компанию СкайАп, юристы под покровительством гпавы Офса перЗЕдента Андрей Богдана, в интресах олигарха Каломойского и его компании "МАУ"..
поэтому вдруг ДБР, СБУ и Верховный Суд стали незамечать эту проблемму..
поэтому, судья беспредельщица не боится выносить такие беспредельные решения, потому что ей гарантировали безопасность со стороны Андрея Богдана..
Так работает рейдерство!!!
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кто по рейдерству взял в плен Колошматого и отрезал ему...бородку для начала.... От SkyUp продолжают требовать выполнения решения Барышевского суда, - совладелец авиакомпании Альба - Цензор.НЕТ 516
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хряк же на весь мир кричал что у нас все суды антикоррупционные и реформированные. а сам в это время расставлял своих людей на посады.
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Хряк кричал, хряк расставил людей, да вам в психиатрическую больницу нужно, лечиться.
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У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(с)
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Чистое и незамутненное рейдерство Коломойского. Все прийомы стары, как Мир.
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Зверніться до суду якоїсь Гарбузівки і він відмінить цю заборону. Бггг.
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Они что серьёзно хотят законности от шестёрки Бени? В Украине должна быть только МАУ с ценами в 10-12 раз выше чем у остальных.
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Ищите причину между пейсами коломойского !!!
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Ради Бени Коломойского можно и всех потенциальных инвесторов распугать!!! Или что очередь стоит?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОт SkyUp продолжают требовать выполнения решения Барышевского суда, - совладелец авиакомпании Альба
 
 
 
 
 
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