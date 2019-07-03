 "Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", - Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Парубий отметил, что Клюев причастен к разгону и избиению протестующих на Майдане в 2013–2014 годах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", – заявил спикер парламента.
Он официально обратился в украинские правоохранительные органы: Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить доказательства проживания Клюева и Шария на территории Украины за последние пять лет и сведения о пересечении ими государственной границы Украины.
"Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации… Реванш не пройдет", – сказал Парубий.
Он выразил надежду, что правоохранительные органы предоставят соответствующую информацию не в течение нескольких дней, а в течение нескольких часов.
"Надеюсь, что вопросы заданы правильно. Потому что те отписки, которые давали государственные органы власти, и привели и к решению суда, и к решению ЦИК. Я задал вопросы так, что не может быть двоякой трактовки", - подчеркнул он, пишет Интерфакс-Украина.
"Относительно Кузьмина. Есть ли у ГПС сведения о проживании на протяжении последних пяти лет на территории Украины Кузьмина Рената. Обращаюсь к ГПУ: есть ли у нее сведения о проживании на протяжении последних 5 лет на территории Украины Кузьмина Рената? Обращаюсь к СБУ выяснить, когда и при каких обстоятельствах гражданин Украины Кузьмин отбыл за пределы государственной границы Украины, после отбытия за пределы государственной границы Украины зафиксировано ли возвращение Кузьмина через государственную границу на территорию Украины, есть ли у СБУ сведения о проживании на протяжении последних 5 лет на территории Украины Кузьмина?", - озвучил Парубий вопросы на пленарном заседании парламента в среду.
"Обращаюсь к Центральной избирательной комиссии: немедленно, получив нововыявленные факты, пересмотреть свое решение и отменить решение о регистрации одиозных лиц", - заявил Парубий.
23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.
«Есть повод для Майдана!» - закричали иные неприкаянные вчерашние политические звезды, оставшиеся за бортом нового властного Титаника). «Реваншируем ведь! Кого только не зарегистрировали кандидатами в депутаты». Выносим за скобки все фамилии. Потому что это совсем не важно. Важна только математика. А она крайне проста и наглядна даже для политических олигофренов). В гордом ЦВК из 17 членов сразу 11 ручные для Петра Алексеевича (квоты БПП, НФ, Удара и даже Свободы). Типичная молчаливая обслуга. И? Кто и почему открывает ворота для эксов?... Построить «филатовскую судебную систему», в которой только тебе (через телефон Филатова) подчиняются суды и делать вид, что кто/то реванширует? Идеально для все тех же учебников психиатрии... До сих пор генеральным прокурором работает твой свояк Луценко (а до него твой свояк Шокин) и за все твои пять лет так и не были выдвинуты адекватные фактовые подозрения ярчайшим персонажам прошлого? Не только Клюеву. Т.е. за пять лет не доказано ничего. По слогам читаем: ни-Че-го... А, нет, простите). Реанимировали на более циничном уровне Систему судебно/прокурорского «обилечивания», хорошо так упаковались деньгами, распродали любые дела, пятилетку поволынили, набили всю вертикаль своими людьми (и до сих пор там их держим), чтобы сейчас так по петушиному орать - «не позволим, не допустим»). Лихо...
Ну и кто должен всю эту pr-муть покупать? Кто должен ещё глубже упаковаться в бренд «я - лох»? Именно поэтому бригаде Порошенко и сказали «валите отсюда», потому что сильно достали лицемерием и ложью. Но нет же. Классический украинский заколдованный круг. Река, которая ходит по одному и тому же «руслу безнадеги» и в которой купаются одни и те же полезные идиоты. Которым уроки явно не идут впрок. Все события 2019 года - это ведь ещё и обязательная плата за то что в течение пяти лет ничего сделано не было. Система осталась прежней. Продать можно все, всегда и по любой цене...
Но куда хуже и унизительней выглядит даже не это). Хуже только количество тех, кто попытался выйти на протест. Их - ничтожно мало и они не вызывают совсем сочувствия у общества. Ни малейшего. Лицемерие, двойная мораль, откровенная ложь вообще не вызывают сочувствия)... Скажу прямо. Порошенко действительно обладает необычайным «талантом» превращать все в дурно пахнущий коричневый субстрат. Казалось бы, пусть выйдет на майдан пара/тройка сотен нормальных пацанов и скажет, что мы иначе смотрим на какие-то события. Не). Не интересно. Опять Порошенко и опять это его жирно-кислое «не позволим реванш»). И все слито в политический унитаз... (с)
- Я - часть той силы,
что вечно хочет
зла и вечно совершает благо.(с)
И закройте рот картавому, он дискредитирует Раду и хряка похуже всяких черных пиарщиков. Бу-га-га.
Порошенко , похоже , уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется , после нас хоть потоп. Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна. Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести трудно даже представить. Я вообще полагаю , что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений. Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз , только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения. Другого пути у Зеленского уже нет. Причем , чем раньше, тем лучше для самого Зеленского. Но самое главное , это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.(С)
У большевиков при царе был принцип - чем хуже, тем лучше. Именно так сейчас ведёт семя хряк-мародер и его приспешники. Они думают, что это им поможет. Но 73% показали, что такие номера в Украине не проходят. Черный пиар и саботаж во власти работают против хряка, ВРУ и всей его банды.
Богдан - лучший друг Портнова, вернул его в Украину.
А все суды под бандой Портнова-Кивалова.
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7мая 2019 года
"Порошенко сегодня назначил свою юристку в Верховный Суд и призвал Зеленского не посягать на независимость Верховного Суда.
Только вот с такими назначениями независимостью в Верховном Суде и не пахло.
Кроме юристки Рошен Татьяны Малашенковой мантии верховных судей сегодня надели
Игор Бенедисюк - еще одна креатура Порошенко,
Сергий Могил - племянник Кивалова,
Максим Титов - сын кума Кивалова.
Год назад, во время первого конкурса, судьями Верховного Суда стали такие "независимые" судьи:
Сергий Слинько и Вячеслав Наставный - которые прислужилы Януковичу в процессе над Луценко (хотя, если посмотреть на то, что творит Луценко, то этих двух еще надо благодарить)
Олександр Золотников - судья, который запрещал Майдан в Одессе.
Ирина Сапрыкина - судья, который запретил на три года митинги за Гостиный двор в Киеве.
Список продолжается."
Как же так, соевые? Поцреот ПоПА не знал, что Кидалов враг Украины?
P.S. Мені цікаво, скільки занесли від шарія за таке рішення і навіщо? З Клюєвим то ясно, у нього є шанси потрапити, а цей ж пролітає...
Если ЦВК отказывала то по определенным основаниям.
Например заявитель не предоставил доказательств пятилетнего проживания.
Суд этот отказ признал не законным значит по этим же основаниям уже отказывать нельзя.
Так что это именно в суде причина.
За пять лет так и не расследован расстрел на майдане, а теперь этот картавый клоун пеплом голову себе посыпает.
Уберите каломойского, разумкова, богдана, корниенко и стефанчука - и от слуг русского народа ничего не останется, весь реванш сдуется в ноль.
зеро=нуль оставьте, голый нуль - это смешно.
Ну что вы все про Порошенко,
Луценко, Гройсмана, Стеця,
Ляшко и Юлю Тимошенко,
И где же про ПарубиЯ!
Ведь я же Рады председатель,
Все зарубите на носу,
Кто критикует - тот предатель.
Кто хвалит - я того люблю.
Вы, плебс, не ловите момента,
Ведь эта должность ого - го,
Могу и в кресло президента,
Слегка присесть в случай чего.
Через Майдан и баррикады,
Я рвался к должности, во власть,
Не обошлося и без Зрады,
Туда иначе не попасть.
На заседаниях я гений,
Я так считаю голоса,
Что побеждают Петя с Сеней,
А документы как слеза.
Но снова мечется душа,
Для достижений и высот,
Когда ж поднимется страна,
И вновь Майдан произойдет.
И свергнем снова президента,
Напором мы народных масс,
И я воспользуюсь моментом,
И расцветет мой звездный час!
😜
Проблема в том, как законодательно определяется "проживал 5 лет".
Напишите в ЗАКОНЕ правильную фразу!
--Зеленский: "Посмотрите на нас: все возможно"
Если зарегистрировали по Закону Украины - наказать Парубия за призывы нарушить Закон.
Если не по-закону - посадить членов ЦИК за нарушение закона.
Вам еще столько дел надо сделать: отменить минские соглашения,освободить всех пленных,закончить войну,провести парад в Севастополе,провести судебную реформу,снизить тарифы и налоги и повысить зарплаты и пенсии.
Что вы зациклились на этом порошенко.
Вы видите зеленых человечков Александрова и Ерофеева?
Вы видите БУК?
А где ваши доказательства?
Государственной ДумыВерховной Рады требует шота ..5 лет делали из парламента посмешище а теперь, видишь ли, требуют
Якщо по Саакашвілі там ще спірно, то тут 100% не можна реєструвати!
73% зе-билов сидят и в судах.