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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:выборы (22624) Клюев Андрей (874) Кузьмин (527) Парубий (1972) Шарий Анатолий (6)

 "Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", - Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий просит Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании на территории Украины в последние 5 лет адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина, а также экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария, а Центральную избирательную комиссию - пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.

Парубий отметил, что Клюев причастен к разгону и избиению протестующих на Майдане в 2013–2014 годах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", – заявил спикер парламента.

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Он официально обратился в украинские правоохранительные органы: Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить доказательства проживания Клюева и Шария на территории Украины за последние пять лет и сведения о пересечении ими государственной границы Украины.

"Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации… Реванш не пройдет", – сказал Парубий.

Он выразил надежду, что правоохранительные органы предоставят соответствующую информацию не в течение нескольких дней, а в течение нескольких часов. 

"Надеюсь, что вопросы заданы правильно. Потому что те отписки, которые давали государственные органы власти, и привели и к решению суда, и к решению ЦИК. Я задал вопросы так, что не может быть двоякой трактовки", - подчеркнул он, пишет Интерфакс-Украина.

"Относительно Кузьмина. Есть ли у ГПС сведения о проживании на протяжении последних пяти лет на территории Украины Кузьмина Рената. Обращаюсь к ГПУ: есть ли у нее сведения о проживании на протяжении последних 5 лет на территории Украины Кузьмина Рената? Обращаюсь к СБУ выяснить, когда и при каких обстоятельствах гражданин Украины Кузьмин отбыл за пределы государственной границы Украины, после отбытия за пределы государственной границы Украины зафиксировано ли возвращение Кузьмина через государственную границу на территорию Украины, есть ли у СБУ сведения о проживании на протяжении последних 5 лет на территории Украины Кузьмина?", - озвучил Парубий вопросы на пленарном заседании парламента в среду.

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"Обращаюсь к Центральной избирательной комиссии: немедленно, получив нововыявленные факты, пересмотреть свое решение и отменить решение о регистрации одиозных лиц", - заявил Парубий.

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135405
 
   
 Топ комментарии
 
Соевая Генпрокуратура не имеет к ним никаких вопросов, ЦИК, состоящая из соевой команды, зарегистрировала кандидатами всех этих гнид...Но у сои вопрос: как так вышло, что эти гниды зарегистрированы кандидатами в депутаты?"Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", - Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы - Цензор.НЕТ 610
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Хрякотроли - вам мат. ЗЕ предлагал отменить мажоритарку и тогда никакие клюевы и иже с ним в раду бы не попали, т.к. партии таких одиозных лиц к себе бы не взяли.
И закройте рот картавому, он дискредитирует Раду и хряка похуже всяких черных пиарщиков. Бу-га-га.
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+ парубий, +парашенко, + яйценюк, + югик прокурва.... и прочие ирки-пратитутки...
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О Тимошенко который типа Сема скинь маску.... ЗЕДЕБИЛ ПОКАЖИ свой аскал ватно кацапско дебильный покажи не тявкай Моська.... пшла вон нафиг с сайта...
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ЦВК контролируется Порошенко,это его люди регистрируют сепаров,Порошенко сошел с ума
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Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальшь, собственное наследие и чистейшие «разводки»...
«Есть повод для Майдана!» - закричали иные неприкаянные вчерашние политические звезды, оставшиеся за бортом нового властного Титаника). «Реваншируем ведь! Кого только не зарегистрировали кандидатами в депутаты». Выносим за скобки все фамилии. Потому что это совсем не важно. Важна только математика. А она крайне проста и наглядна даже для политических олигофренов). В гордом ЦВК из 17 членов сразу 11 ручные для Петра Алексеевича (квоты БПП, НФ, Удара и даже Свободы). Типичная молчаливая обслуга. И? Кто и почему открывает ворота для эксов?... Построить «филатовскую судебную систему», в которой только тебе (через телефон Филатова) подчиняются суды и делать вид, что кто/то реванширует? Идеально для все тех же учебников психиатрии... До сих пор генеральным прокурором работает твой свояк Луценко (а до него твой свояк Шокин) и за все твои пять лет так и не были выдвинуты адекватные фактовые подозрения ярчайшим персонажам прошлого? Не только Клюеву. Т.е. за пять лет не доказано ничего. По слогам читаем: ни-Че-го... А, нет, простите). Реанимировали на более циничном уровне Систему судебно/прокурорского «обилечивания», хорошо так упаковались деньгами, распродали любые дела, пятилетку поволынили, набили всю вертикаль своими людьми (и до сих пор там их держим), чтобы сейчас так по петушиному орать - «не позволим, не допустим»). Лихо...
Ну и кто должен всю эту pr-муть покупать? Кто должен ещё глубже упаковаться в бренд «я - лох»? Именно поэтому бригаде Порошенко и сказали «валите отсюда», потому что сильно достали лицемерием и ложью. Но нет же. Классический украинский заколдованный круг. Река, которая ходит по одному и тому же «руслу безнадеги» и в которой купаются одни и те же полезные идиоты. Которым уроки явно не идут впрок. Все события 2019 года - это ведь ещё и обязательная плата за то что в течение пяти лет ничего сделано не было. Система осталась прежней. Продать можно все, всегда и по любой цене...
Но куда хуже и унизительней выглядит даже не это). Хуже только количество тех, кто попытался выйти на протест. Их - ничтожно мало и они не вызывают совсем сочувствия у общества. Ни малейшего. Лицемерие, двойная мораль, откровенная ложь вообще не вызывают сочувствия)... Скажу прямо. Порошенко действительно обладает необычайным «талантом» превращать все в дурно пахнущий коричневый субстрат. Казалось бы, пусть выйдет на майдан пара/тройка сотен нормальных пацанов и скажет, что мы иначе смотрим на какие-то события. Не). Не интересно. Опять Порошенко и опять это его жирно-кислое «не позволим реванш»). И все слито в политический унитаз... (с)
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…Так кто ж ты, наконец?
- Я - часть той силы,
что вечно хочет
зла и вечно совершает благо.(с)

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Помгоите Порошенко и его ручному ЦВК привести сепаров в Раду

"Бракує Януковича десь на мажоритарному окрузі", - Парубій закликає ЦВК скасувати реєстрацію Кузьміна, Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 9900
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Я б на місці силовиків заманив би усіх втікачів в Україну, як тарганів, і прихлопнув би капцями.
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Хрякотроли - вам мат. ЗЕ предлагал отменить мажоритарку и тогда никакие клюевы и иже с ним в раду бы не попали, т.к. партии таких одиозных лиц к себе бы не взяли.
И закройте рот картавому, он дискредитирует Раду и хряка похуже всяких черных пиарщиков. Бу-га-га.
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Кирпичьов, вобщето петушарий партию организовал и не идет по мажоритарке, и что-то мне подсказывает, что 5% самых упоротых из секты 73% могут за него проголосовать, по приколу!!!
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Гоосуй не по пъыколу! Голосуй свідомо за Шарія!
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Если шарий прилетит в Киев и ему там проломят голову, то ради такого деля я бы за него проголосовал. Но именно с таким исходом как у бузины!!! "Бракує Януковича десь на мажоритарному окрузі", - Парубій закликає ЦВК скасувати реєстрацію Кузьміна, Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 459
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Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили " благородный " шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода , кроме как , образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Порошенко , похоже , уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется , после нас хоть потоп. Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна. Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести трудно даже представить. Я вообще полагаю , что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений. Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз , только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения. Другого пути у Зеленского уже нет. Причем , чем раньше, тем лучше для самого Зеленского. Но самое главное , это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.(С)
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Я это пишу уже почти 2 месяца.
У большевиков при царе был принцип - чем хуже, тем лучше. Именно так сейчас ведёт семя хряк-мародер и его приспешники. Они думают, что это им поможет. Но 73% показали, что такие номера в Украине не проходят. Черный пиар и саботаж во власти работают против хряка, ВРУ и всей его банды.
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Соевая Генпрокуратура не имеет к ним никаких вопросов, ЦИК, состоящая из соевой команды, зарегистрировала кандидатами всех этих гнид...Но у сои вопрос: как так вышло, что эти гниды зарегистрированы кандидатами в депутаты?"Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", - Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы - Цензор.НЕТ 610
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Мозги у тебя соевые, Зе-тыпил!
Богдан - лучший друг Портнова, вернул его в Украину.
А все суды под бандой Портнова-Кивалова.
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О как вспетушился, аж на соратников пэпы наехал😀
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ЦВК заявляє що Верховний Суд змусив його зареєструвати Шарія з Клюєвим. Тільки дивно щось... ЦВК тільки що вимотала весь мозок з реєстрацією РНС і зарубала Парасюка. Пам'ятаєте? ЦВК складається з представників БПП, НФ, РПЛ і інших парламентських партій... "Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", - Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы - Цензор.НЕТ 4423

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"Наші" суди належать Ківалову-Портнову
"Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", - Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы - Цензор.НЕТ 7225


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Да ты шо?!!! Какой кошмар!!!! Неужели этому всем известному рыгу и прокацапу Кивалову?!! "Бракує Януковича десь на мажоритарному окрузі", - Парубій закликає ЦВК скасувати реєстрацію Кузьміна, Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 9155 А кто ему помогал? "Бракує Януковича десь на мажоритарному окрузі", - Парубій закликає ЦВК скасувати реєстрацію Кузьміна, Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 9155
7мая 2019 года
"Порошенко сегодня назначил свою юристку в Верховный Суд и призвал Зеленского не посягать на независимость Верховного Суда.
Только вот с такими назначениями независимостью в Верховном Суде и не пахло.
Кроме юристки Рошен Татьяны Малашенковой мантии верховных судей сегодня надели
Игор Бенедисюк - еще одна креатура Порошенко,
Сергий Могил - племянник Кивалова,
Максим Титов - сын кума Кивалова.
Год назад, во время первого конкурса, судьями Верховного Суда стали такие "независимые" судьи:
Сергий Слинько и Вячеслав Наставный - которые прислужилы Януковичу в процессе над Луценко (хотя, если посмотреть на то, что творит Луценко, то этих двух еще надо благодарить)
Олександр Золотников - судья, который запрещал Майдан в Одессе.
Ирина Сапрыкина - судья, который запретил на три года митинги за Гостиный двор в Киеве.
Список продолжается."
Как же так, соевые? "Бракує Януковича десь на мажоритарному окрузі", - Парубій закликає ЦВК скасувати реєстрацію Кузьміна, Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 9155 Поцреот ПоПА не знал, что Кидалов враг Украины? "Бракує Януковича десь на мажоритарному окрузі", - Парубій закликає ЦВК скасувати реєстрацію Кузьміна, Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 9155

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Каломойский сделал своего самого доверенного человека, юриста Богдана - лучшего и ближайшего друга Портного. главой АП президента - и даже после этого есть те, кто считает Коломойского и зеро патриотами Украины
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У тому-то й справа, що суд не змушував нікого реєструвати, він лише зобов*язав повторно розглянути документи Шарія і Клюєва... Так можна ж повторно розглянути і відхилити.

P.S. Мені цікаво, скільки занесли від шарія за таке рішення і навіщо? З Клюєвим то ясно, у нього є шанси потрапити, а цей ж пролітає...
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Ну не все так просто.
Если ЦВК отказывала то по определенным основаниям.
Например заявитель не предоставил доказательств пятилетнего проживания.
Суд этот отказ признал не законным значит по этим же основаниям уже отказывать нельзя.
Так что это именно в суде причина.
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ЦИК это БПП и НФ, а глава ЦИК подружка Грановского, решалы петиного.
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Стара судова система найживучіша. Її і дустом не витравиш.
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Безнаказанность порождает безответственность.
За пять лет так и не расследован расстрел на майдане, а теперь этот картавый клоун пеплом голову себе посыпает.
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Вот не поклонник Зеленского и конечно не уважаю Порошенко. Но Парубий. Так и хочется сказать - А чего ж ви так все 5 лет писю мяли в Раде? Где снятие депнеприкосновенности? Где отзыв депутатов? Почему вы так долго терпели в Раде коррупционеров?
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А почему только этих? Чем лучше (хуже) бывшие рыги Шуфрич и Порошенко?
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Гитлер прийшов до влади демократичним шляхом в подібному "демократичному" бардаку і безпорадності Ваймарської республіки. Але над Ваймарською республікою не нависав Путін...
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Гитлер выполнил практически все свои предвыборные обещания. Поэтому сравнивать этого усатого негодяя с мальдивской свиньёй, влезшей во власть с помощью демократических выборов, - кощунство
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чекайте...чекайте..Януковіч позов проти України ще подасть---як жертва бандєровской хунти
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73% зробили це разом!
"Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", - Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы - Цензор.НЕТ 818
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А ЗЕ предлагал отменить мажоритарку. Ну что ответите на это?
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Языком предлагал, а на деле подал в ВР законопроэкт с мажоритаркой и 3% вместо пяти. Вы тролли хоть бы в теме разбирались, которую комментируете.
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А, ну то, что он предлагал языком значит не действительно. Тогда почему же вы пристали к нему с тарифами и т.д. если он это предлагал только языком? У хрякотролей двойные, тройные стандарты. Это все что надо знать о них.
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Украина сидит на берегу и безучастно наблюдает, как мимо проплывает её собственный труп!
Уберите каломойского, разумкова, богдана, корниенко и стефанчука - и от слуг русского народа ничего не останется, весь реванш сдуется в ноль.
зеро=нуль оставьте, голый нуль - это смешно.
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так скоро буде і Янукович, ось лугандон повернуть на умовах автономії, і буде. зате не буде війни, від якої так втомилися. і в Крим хахли знову зможуть їздити без проблем, і нічого, що російський
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Зеро же сказал - пошёл на один срок = чтобы расчистить возвращение для "легитимного"
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витёк уже пакует чюмаданы, встречайте, он спешит зарегистрироваться
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Нет повести печальнее на свете, чем повесть о картавом логопеде.
Ну что вы все про Порошенко,
Луценко, Гройсмана, Стеця,
Ляшко и Юлю Тимошенко,
И где же про ПарубиЯ!

Ведь я же Рады председатель,
Все зарубите на носу,
Кто критикует - тот предатель.
Кто хвалит - я того люблю.

Вы, плебс, не ловите момента,
Ведь эта должность ого - го,
Могу и в кресло президента,
Слегка присесть в случай чего.

Через Майдан и баррикады,
Я рвался к должности, во власть,
Не обошлося и без Зрады,
Туда иначе не попасть.

На заседаниях я гений,
Я так считаю голоса,
Что побеждают Петя с Сеней,
А документы как слеза.

Но снова мечется душа,
Для достижений и высот,
Когда ж поднимется страна,
И вновь Майдан произойдет.

И свергнем снова президента,
Напором мы народных масс,
И я воспользуюсь моментом,
И расцветет мой звездный час!
😜
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Дыбилы вы.
Проблема в том, как законодательно определяется "проживал 5 лет".
Напишите в ЗАКОНЕ правильную фразу!
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Это просто инфоповод сами для себя создали. Ничего тут страшного и интересного. Просто чтобы оттеснить новость о решении КС и не спрашивать Парубия конкретно " Так где же коалиция?"
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Нехай збацає "Мурку", шлягер дамбаської гопоти.

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на колу овоща тоже вобщем не хватает ) по новому. третьим разбойником меж этих двух.
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Януковіщь---голова ВР...фантастика?...в Україні все можливо
--Зеленский: "Посмотрите на нас: все возможно"
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А после потроха и его свинарчуков Янукович кажется уже не таким большим козлом,как нам думалось раньше.
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У меня вообще положительные воспоминания про Яныка и как мы при нем жили. А при Порохе - одни ужастики ... Сумасшедший фефект фикциии - Спикер рады, сумасшедшая Черновил, Порох - срывающий шапки с народа, отобравший базу отдыха у слепых , которая оказалась по соседству с его особняком, сдача Крыма без единого боя, пустой зал Рады в рабочие дни, бесконечная война и воровство в оборонной промышленности, солдаты воюющие в скотских условиях, постоянно разжигаемое противостояние между частями Украины, десятки миллионов сограждан, сбежавшие из порошенковского рая... Непосильные платежки и нищенские пенсии...
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Хотелось бы вам возразить,но крыть нечем,потрох редкий ублюдок.
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Ну скажите спасибо зебилам их большинство - боьшивики ****
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Прозвездели 5 лет и дальше продолжаете. ПРИЗЫВАЕТ ОН. А чего за 5 лет не посадили, все было у вас в руках. ШАКАЛЬЕ. Теперь спасайте страну.
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Андрюша ,это плоды твои с Петей по потужной реформе избирательного процесса и не менее потужной реформы Рады "Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", - Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы - Цензор.НЕТ 7915
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Что значит призывает? ЦИК дьявол?
Если зарегистрировали по Закону Украины - наказать Парубия за призывы нарушить Закон.
Если не по-закону - посадить членов ЦИК за нарушение закона.
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Парубию надо было призывать Ярему,Шокина,Луценко лучше работать,уголовные дела открывать и до суда доводить с реальными сроками и конфискацией майна.Судебную реформу надо было нормальную проводить,порядочных судей в суды назначать.А что уж теперь призывать.Разве что "на публику" сыграть.Ну это у него хорошо получается,впрочем как и у всей Бе-Пе-Пе,пардон ЕС Мальдивско-соевого разлива.
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Ну у вас с Зеленским все еще впереди не расстраивайтесь раньше времени.
Вам еще столько дел надо сделать: отменить минские соглашения,освободить всех пленных,закончить войну,провести парад в Севастополе,провести судебную реформу,снизить тарифы и налоги и повысить зарплаты и пенсии.
Что вы зациклились на этом порошенко.
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Да там вообще цирк, как оказалось нет никаких доказательств что Шарий последние годы не проживал в Украине, хотя это широко известный факт.
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Это как с российской агрессией.
Вы видите зеленых человечков Александрова и Ерофеева?
Вы видите БУК?
А где ваши доказательства?
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Так а там не потрібні ці докази... Навпаки, коли шарій почав оспорювати відмову цвк у суді, то мусив надати докази, що він тут якраз проживав!
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При этом следует напомнить, что именно во время президентства Петра Порошенко состав Центризбиркома был кардинально изменен. В частности, в нынешний состав комиссии шесть членов были делегированы от Блока Петра Порошенко в Верховной Раде, трое - от соратников по коалиции, партии "Народный фронт", по одному - от "Батькивщины", "Самопомощи", радикальной партии Ляшко, группы "Возрождение" и "Воля народа".
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От тепер цікаво глянути, чиї представники як проголосували...
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Бывший импотент бывшей Государственной Думы Верховной Рады требует шота ..5 лет делали из парламента посмешище а теперь, видишь ли, требуют
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От мені хотілося б дуже побачити повне рішення суду. Чим вони мотивували реєстрацію шарія, який виїхав з України ще при Янику?

Якщо по Саакашвілі там ще спірно, то тут 100% не можна реєструвати!
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порошенковский ЦИК выполнил решение реформированного порошенко суда,чем Парубий недоволен?
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Ты - зе-итиот.
73% зе-билов сидят и в судах.
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я так думаю лет так через 100 уже можно будет брать ответственность на себя,а до этого можно спокойно все валить на Порошенка
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Несгибаемый Пагубий с несгибаемыми извилинами загубит любое дело!Как Фарион в своё время.Шарий и Клюев могут победить? Нет.У кого они отнимут голоса? У Бойко,Рабиновича ,Мертвечука.Плюс? Большой плюс.Кто помогает и создаёт бесплатную рекламу Шарию и Клюеву? Пагубий с несгибаемыми извилинами,такой же Пораженко,но Пораженко имеет существенный Зыск!.Он хочет в будущей Раде создать неформальную коалицию с Мертвечуком,чтобы успешно противостоять ЗЕ,как в теперешней Раде.Западный лохторат молодой попался на удочку проходимцев от политики.Шумок против Шария ,а в Раду в очередной раз попадут Свинарчуки,Грановские ,Пашинские ,Фельдманы,Мысики и Гиршфельды.Ставленники Гепы и Трухи.Лохотрон продолжается.ПС и НК палят по воробьям.
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кто-то Парубию подсказал остроумную шутку.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", - Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы
 
 
 
 
 
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