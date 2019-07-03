 "Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", - Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Парубий отметил, что Клюев причастен к разгону и избиению протестующих на Майдане в 2013–2014 годах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", – заявил спикер парламента.

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Он официально обратился в украинские правоохранительные органы: Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить доказательства проживания Клюева и Шария на территории Украины за последние пять лет и сведения о пересечении ими государственной границы Украины.



"Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации… Реванш не пройдет", – сказал Парубий.



Он выразил надежду, что правоохранительные органы предоставят соответствующую информацию не в течение нескольких дней, а в течение нескольких часов.

"Надеюсь, что вопросы заданы правильно. Потому что те отписки, которые давали государственные органы власти, и привели и к решению суда, и к решению ЦИК. Я задал вопросы так, что не может быть двоякой трактовки", - подчеркнул он, пишет Интерфакс-Украина.

"Относительно Кузьмина. Есть ли у ГПС сведения о проживании на протяжении последних пяти лет на территории Украины Кузьмина Рената. Обращаюсь к ГПУ: есть ли у нее сведения о проживании на протяжении последних 5 лет на территории Украины Кузьмина Рената? Обращаюсь к СБУ выяснить, когда и при каких обстоятельствах гражданин Украины Кузьмин отбыл за пределы государственной границы Украины, после отбытия за пределы государственной границы Украины зафиксировано ли возвращение Кузьмина через государственную границу на территорию Украины, есть ли у СБУ сведения о проживании на протяжении последних 5 лет на территории Украины Кузьмина?", - озвучил Парубий вопросы на пленарном заседании парламента в среду.

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"Обращаюсь к Центральной избирательной комиссии: немедленно, получив нововыявленные факты, пересмотреть свое решение и отменить решение о регистрации одиозных лиц", - заявил Парубий.

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.