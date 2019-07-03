EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, Экономика
  393  7
Все про:Одесса (5506) порт (353) монополия (78) Антимонопольный комитет (313) Загребельская (33)

 Суд блокирует расследование монопольной схемы пропуска в Одесский порт, позволяя частной фирме брать $17 с каждой фуры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская

Суд мешает Антимонопольному комитету расследовать монопольную схему, при которой попасть в Одесский порт можно только через один единственный въезд, контролируемый частной фирмой.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ  госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

По ее словам, компания "Евротерминал" фактически имеет в собственности монопольный шлагбаум при въезде в Одесский порт – то есть, ни одно грузовое транспортное средство не может туда попасть, не уплатив за въезд в государственный порт 17 долларов частной компании.

"В результате решения Одесского горсовета транспортную схему организовали так, что заезд в порт другим способом будет нарушением правил дорожного движения, так как установлены знаки запрета на въезд грузовиков. При таких условиях "Евротерминал" получил монопольное право на пропуск грузовиков в Одесский порт через свою территорию и на тех условиях, которые он устанавливает и изменяет единолично", - отмечает Загребельская.

Читайте также: Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП

В 2017 году, добавляет она, компанию признали монополистом, который злоупотребляет правом сбора платы за въезд – ее оштрафовали и обязали прекратить нарушение. Однако "Евротерминал" не стал выполнять постановление суда и АМКУ открыл новое дело.

"В 2019 году мы открыли новое дело против компании "Евротерминал", потому что нарушение не было прекращено, и компания продолжала взимать 17 долларов за въезд. Но ООО "Евротерминал" обжаловало в суде наше распоряжение об открытии дела – и суд фактически остановил наше расследование", - поясняет Загребельская.

Полный текст интервью с Агией Загребельской читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3135404
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
П...ЖИТИ ПО НОВОМУ -2 !......ПРодовжується ! Суд блокирует расследование монопольной схемы пропуска в Одесский порт, позволяя частной фирме брать $17 с каждой фуры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 3951
 показать весь комментарий
 
 
Этой махинации уже несколько лет. Еще в 2018м АМКУ предписание этой рекетерской фирмочке Трухи выносил.
 показать весь комментарий
 
 
Дякуємо Петру Олексійовичу за потужну реформу!!!
 показать весь комментарий
 
 
да здравствует наш суд... и далее по тексту..., но как по мне их давно пора отстреливать...
 показать весь комментарий
 
 
Пришел Зе и затормозил дело....

Бабки зебилам то, нужны!!!!
 показать весь комментарий
 
Я когда то долго объяснял полякам почему фура из Одессы в Киев стоит 600 баксов, а из порта 1000, и где теряются ещё 400.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд блокирует расследование монопольной схемы пропуска в Одесский порт, позволяя частной фирме брать $17 с каждой фуры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская
 
 
 
 
 
 вверх