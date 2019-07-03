 Суд блокирует расследование монопольной схемы пропуска в Одесский порт, позволяя частной фирме брать $17 с каждой фуры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

По ее словам, компания "Евротерминал" фактически имеет в собственности монопольный шлагбаум при въезде в Одесский порт – то есть, ни одно грузовое транспортное средство не может туда попасть, не уплатив за въезд в государственный порт 17 долларов частной компании.

"В результате решения Одесского горсовета транспортную схему организовали так, что заезд в порт другим способом будет нарушением правил дорожного движения, так как установлены знаки запрета на въезд грузовиков. При таких условиях "Евротерминал" получил монопольное право на пропуск грузовиков в Одесский порт через свою территорию и на тех условиях, которые он устанавливает и изменяет единолично", - отмечает Загребельская.

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В 2017 году, добавляет она, компанию признали монополистом, который злоупотребляет правом сбора платы за въезд – ее оштрафовали и обязали прекратить нарушение. Однако "Евротерминал" не стал выполнять постановление суда и АМКУ открыл новое дело.

"В 2019 году мы открыли новое дело против компании "Евротерминал", потому что нарушение не было прекращено, и компания продолжала взимать 17 долларов за въезд. Но ООО "Евротерминал" обжаловало в суде наше распоряжение об открытии дела – и суд фактически остановил наше расследование", - поясняет Загребельская.

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