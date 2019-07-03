 Зеленский просрочил ответ по закону о ВСК, который предусматривает импичмент, - Парубий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV, об этом голова Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время заседания парламента.

"Информирую: президент Зеленский должен был до 27 июня дать ответ по поводу закона о ВСК. Согласно Конституции, прошло 15 дней. Должно быть или наложенное "вето", или объяснения и дополнения, или поддержка этого закона. Документ до сих пор не пришел в Верховную Раду", - заявил Парубий.

Голова Рады обратился в Офис Президенту с требованием передать документ в парламент.

"В СМИ появилась информация, что Зеленский наложил вето на этот закон. Если это действительно так, нам нужен этот законопроект, чтобы мы смогли преодолеть это вето или проголосовать за предложения. Это фундаментальный закон о защите украинского парламентаризма, который регламентирует парламентский контроль", - добавил Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подписание Зеленским закона о ВСК могло бы стать "добрым знаком" сотрудничества с ВР, - Парубий. ВИДЕО

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

12 июня Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента.