 Зеленский просрочил ответ по закону о ВСК, который предусматривает импичмент, - Парубий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV, об этом голова Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время заседания парламента.
"Информирую: президент Зеленский должен был до 27 июня дать ответ по поводу закона о ВСК. Согласно Конституции, прошло 15 дней. Должно быть или наложенное "вето", или объяснения и дополнения, или поддержка этого закона. Документ до сих пор не пришел в Верховную Раду", - заявил Парубий.
Голова Рады обратился в Офис Президенту с требованием передать документ в парламент.
"В СМИ появилась информация, что Зеленский наложил вето на этот закон. Если это действительно так, нам нужен этот законопроект, чтобы мы смогли преодолеть это вето или проголосовать за предложения. Это фундаментальный закон о защите украинского парламентаризма, который регламентирует парламентский контроль", - добавил Парубий.
Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.
12 июня Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента.
1. Всех старых уволить, всё старое отменить.
2. Никого до выборов не назначать и ничего нового не подписывать.
Ведь если даже вето наложит, то вето могут преодолеть и теоретически объявить импичмент, а если подпишет, тоже самое только быстрее. А упадет на дурака и дождется нового ручного парламента.
До речі, щось "білого вождя" ніде не видно, невже кредитна лінія після виборів обірвалася