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 Политика Украины
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Все про:ВСК (174) закон (2605) Зеленский (1982) импичмент (343) Парубий (1972)

 Зеленский просрочил ответ по закону о ВСК, который предусматривает импичмент, - Парубий

Голова Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что президент Владимир Зеленский должен был до 27 июня сообщить парламенту о своем решении относительно закона о временных следственных комиссиях, предусматривающего процедуру импичмента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV, об этом голова Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время заседания парламента.

"Информирую: президент Зеленский должен был до 27 июня дать ответ по поводу закона о ВСК. Согласно Конституции, прошло 15 дней. Должно быть или наложенное "вето", или объяснения и дополнения, или поддержка этого закона. Документ до сих пор не пришел в Верховную Раду", - заявил Парубий.

Голова Рады обратился в Офис Президенту с требованием передать документ в парламент.

"В СМИ появилась информация, что Зеленский наложил вето на этот закон. Если это действительно так, нам нужен этот законопроект, чтобы мы смогли преодолеть это вето или проголосовать за предложения. Это фундаментальный закон о защите украинского парламентаризма, который регламентирует парламентский контроль", - добавил Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подписание Зеленским закона о ВСК могло бы стать "добрым знаком" сотрудничества с ВР, - Парубий. ВИДЕО

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

12 июня Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3135402
 
   
 Топ комментарии
 
не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут в перед ногами из администрации президента!!! Зеленский просрочил ответ по закону о ВСК, который предусматривает импичмент, - Парубий - Цензор.НЕТ 9246
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Зеленский просрочил ответ по закону о ВСК, который предусматривает импичмент, - Парубий

Занят был - шаурму кушал, в фонтане скакал..
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Вся эта банда, прорвавшаяся к власти вопреки статье 9-й закона "О выборах Президента Украины" либо сбежит (если успеет), либо сядет за многочисленные нарушения Конституции и других законов Украины.
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Это я то ганблю твоего ПРЕЗИ-дэнта? ты на него ля начала глянь и розовые очки сними
Зеленський прострочив відповідь щодо закону про ТСК, який передбачає імпічмент, - Парубій - Цензор.НЕТ 894
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Порубій просрачив закон про вибори про недоторканість і нічого,добре себе почуває
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Есть такие законы, которая Свыня так и не подписала за годы своего правления. А за то, что его макали в это рылом, даже зело гневалась. Пример - изгнание Николая Томенко. Пагубий об этом ничего не хочет рассказать?
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парубий - праститутка политическая...
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Перший порушник законів це Парубій! Гидко дивитися на цю тупу наглу морду....
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Это не комментарии, это клондайк для практикующего психотерапевта. Кроме ольгинских работяг, всякое чмо считает своим долгом облить помоями людей, занимающихся делом. Градус ненависти повышается, повышается.... Мокшане не едят хлеб даром.
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а що ЗЕ дурний..щоб собі в ногу стріляти
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Шмаркля каломойського - пи...ун! 73% - лохи!
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Зеля уже сказал, что ничего никому не должен, тем более команде сбитых летчиков.
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В первую очередь он ничего не должен 73% дегенератов.
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Не морочте преЗЕденту дурницями голову. Він зараз думає як втиснути державу в смартфон.
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Два Правила Зеленского:
1. Всех старых уволить, всё старое отменить.
2. Никого до выборов не назначать и ничего нового не подписывать.
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"Никого до выборов не назначать" можно вычёркивать.
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***** ему, раз (и не один) нарушив Конституцию, и ему сошло с рук, можно положить болт на все законы!
Ведь если даже вето наложит, то вето могут преодолеть и теоретически объявить импичмент, а если подпишет, тоже самое только быстрее. А упадет на дурака и дождется нового ручного парламента.
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Ой, бл........ ь нашлись ЗАКОННИКИ Конституции, сейчас зарыдаю. Да ты включи Раду и увидишь, сколько там законников осталось, а голосуют, по закону. И так 5 лет.
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Не заважайте кєрувнику презелєденити. Відволікаєте шаурму жерти.
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Просто Беня ще не дав сигнал.
До речі, щось "білого вождя" ніде не видно, невже кредитна лінія після виборів обірвалася
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Согласно конституции Украины статья 94 часть 3 в случае невозвращения закона президентом в установленный срок этот закон считается одобренным и должен быть подписан и опубликован.
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І не підпише, бо ст. 111 вже зачекалась на презЕ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский просрочил ответ по закону о ВСК, который предусматривает импичмент, - Парубий
 
 
 
 
 
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