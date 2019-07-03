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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1982) Клюев Андрей (874) Медведчук (897) Садовый (434) государственная измена (296) Онищенко Александр (554) Самопомич (904)

 Если не будет четкой позиции Зеленского по Медведчуку и соратникам Януковича, то я буду понимать, что это госизмена, - Садовый

Если президент Украины Владимир Зеленский не выскажет четкую позицию относительно кума Путина Виктора Медведчука, а также соратников Януковича Александра Онищенко и Андрея Клюева, то это можно расценивать как предательство интересов государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ua", так в эфире телеканала "24" лидер "Самопомочи" Андрей Садовый прокомментировал последние события по покупке соратником Медведчука очередного новостного телеканала и судебных решений, которые позволили баллотироваться в народные депутаты одиозным Онищенко и Клюеву.

"Всегда судебная ветвь власти четко держала ориентир на позицию президента. Если президент тихонько кивал "можно", они начинают делать то, что хотят. То же - СБУ. Это фактически действенный орган президента, который принимает непопулярные решения. А сегодня они стоят в стороне и наблюдают", - сказал политик.

По его убеждению, на эти вопросы немедленно должен дать четкие ответы президент.

"Такой запрос украинского общества сегодня. Если Россия напала на Украину, а мы российской агентуре позволяем нормально себя здесь чувствовать, покупать каналы и идти в парламент - это недопустимо! Это импотенция.

Поэтому новый президент должен показать свою силу - что он является президентом и останавливает это безобразие. Или если он молчит, то мы понимаем, что это согласованный план захвата Украины", - подчеркнул Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "минского"

Источник: https://censor.net.ua/n3135400
 
   
 Топ комментарии
 
Это пОЛИтика двойных стандартов. У Садового совершенно не было вопросов к Порошенко по Медведчуку и всем остальным. Ну вообще никаких вопросов не было! А тут , здрасте! Из комы вышел великий политик?
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вы же все спали и аплодировали молча - лишь бы не Порох - теперь кушайте и это только начало
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Я уже вижу четкую позицию Зеленского в том, что Медведчук по ночам не заезжает на Банковую и в жилище нового Президента.
А Садовый пусть ответит почему он сидел тихонько 5 лет.
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Поэтому новый президент должен показать свою силу ....Источник: https://censor.net.ua/n313540
аткнитесь , пан Садовый ..

Якщо не буде чіткої позиції Зеленського щодо Медведчука і соратників Януковича, то я буду розуміти, що це держзрада, - Садовий - Цензор.НЕТ 2598. .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли не будет четкой позиции Зеленского по Медведчуку и соратникам Януковича, то я буду понимать, что это госизмена, - Садовый
 
 
 
 
 
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