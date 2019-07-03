 На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по безопасности, экипировке и снаряжению, сотрудник Министерства обороны Игорь Молодан, передает Цензор.НЕТ.

"Предыстория событий, связанных с уголовными делами, обысками разработчиков МОУ и производителей. Осенью 2018 года на базе 95 бригады ВДВ завершились военно-исследовательские испытания трех разных моделей бронежилетов. В сравнительном тесте участвовали новые модели модульных бронежилетов от: 1. Темп-3000 2. Харківський завод засобів індивідуального захисту 3. МАТЕ и Балістика. Все модели по 25 комплектов испытывались последовательно в одном подразделении на протяжении 3 месяцев (1 месяц - 1 модель). Отмечу, что производители вложили колоссальное количество труда и денежных ресурсов", - отметил эксперт.

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"Два альтернативных производителя, которые до этого не участвовали в поставках для ВСУ, поверили военным в лице руководителя ГУРСМО ВСУ. Поверил и я... поэтому подошел к вопросу испытаний предельно ответственно. Испытания проводились и завершились своевременно, военными были предоставлены все акты и протоколы испытаний. В конце было проведено анкетирование и опрос, который в полном объеме предоставлен на видео без коррекции (извините за качество звука. Мой голос за кадром). По словам самих военных и в их анкетах убедительную победу одержала харьковская модель модульного общевойскового бронежилета! На втором месте - МАТЕ и Баллистика. На третьем - Темп-3000", - напомнил Молодан.

"Не смотря на аргументы десантников, а так же совместную работу с разработчиками по улучшению изделия на базе харьковской модели, Главным управлением развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ весной этого года на сайте МОУ была выложена техническая документация подходившая только одному производителю - ТЕМП 3000. Предварительно, до публикации на сайте ТУ, начальник ГУРСМО ВСУ отстранил от работы всех фигурантов этих разработок!!! Пять ключевых руководителя вещевого управления были переведены в другие силовые структуры или уволены, двое - прекратили работу над технической документацией", - подчеркнул Молодан.

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Мое интервью и публикации на Цензор.НЕТ относительно вещевого имущества ВСУ в хронологическом порядке.

22 01 2017 Проблемы вещевого обеспечения ВСУ. Интервью Игоря Молодана.

20.03.17 Как производители бронеплит играют жизнями бойцов.

26.03.17 Бронезащита без защиты или "русская рулетка" в украинских бронежилетах.

02.04.2017 Испытания продукции, как необходимая процедура в развитии любого производителя.

09.04.2017 Бизнес на крови за деньги налогоплательщиков и ничего личного.

29.06.2017 Рапорт Міністру оборони України щодо випробувань військового майна.

03.07.2017 Беспрецедентная экспедиция украинских военных в пустыню Сахара.

06.07.2017 Как и где испытывается отечественная продукция военного, туристического и медицинского назначения.

21.09.2017 Украинские военные тестируют полевую форму и обувь в тайге.

16.10.2017 Солдат будущего или почему мы оснащаем солдат прошлого.

07.02.2018 Резервисты ВСУ испытывают многослойный полевой зимний комплект ВСУ в условиях высокогорных Альп.

27.02.2018 Почему украинские силовики не довольны новым обмундированием и экипировкой, а разработчики продолжают "изобретать велосипед" за бюджетные деньги?

05.06.2019 Низкое качество вещевого имущества в армии - прямое следствие плохого планирования и не эффективных реформ.

26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.