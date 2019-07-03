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Все про:армия (7460) Минобороны (5800) обыск (1299) Бронежилет (11) Молодан Игорь (1) ГБР (397)

 На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ

Не смотря на аргументы десантников, а так же совместную работу с разработчиками по улучшению изделия на базе харьковской модели, Главным управлением развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ весной этого года на сайте МОУ была выложена техническая документация подходившая только одному производителю - ТЕМП 3000.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по безопасности, экипировке и снаряжению, сотрудник Министерства обороны Игорь Молодан, передает Цензор.НЕТ.

"Предыстория событий, связанных с уголовными делами, обысками разработчиков МОУ и производителей. Осенью 2018 года на базе 95 бригады ВДВ завершились военно-исследовательские испытания трех разных моделей бронежилетов. В сравнительном тесте участвовали новые модели модульных бронежилетов от: 1. Темп-3000 2. Харківський завод засобів індивідуального захисту 3. МАТЕ и Балістика. Все модели по 25 комплектов испытывались последовательно в одном подразделении на протяжении 3 месяцев (1 месяц - 1 модель). Отмечу, что производители вложили колоссальное количество труда и денежных ресурсов", - отметил эксперт.

Также читайте: Пока нет пострадавших, ни о каком уголовном преследовании и речи быть не может. Можно было обойтись без "маски-шоу", - директор компании "Баллистика" Довгий об обысках в Минобороны

"Два альтернативных производителя, которые до этого не участвовали в поставках для ВСУ, поверили военным в лице руководителя ГУРСМО ВСУ. Поверил и я... поэтому подошел к вопросу испытаний предельно ответственно. Испытания проводились и завершились своевременно, военными были предоставлены все акты и протоколы испытаний. В конце было проведено анкетирование и опрос, который в полном объеме предоставлен на видео без коррекции (извините за качество звука. Мой голос за кадром). По словам самих военных и в их анкетах убедительную победу одержала харьковская модель модульного общевойскового бронежилета! На втором месте - МАТЕ и Баллистика. На третьем - Темп-3000", - напомнил Молодан.

"Не смотря на аргументы десантников, а так же совместную работу с разработчиками по улучшению изделия на базе харьковской модели, Главным управлением развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ весной этого года на сайте МОУ была выложена техническая документация подходившая только одному производителю - ТЕМП 3000. Предварительно, до публикации на сайте ТУ, начальник ГУРСМО ВСУ отстранил от работы всех фигурантов этих разработок!!! Пять ключевых руководителя вещевого управления были переведены в другие силовые структуры или уволены, двое - прекратили работу над технической документацией", - подчеркнул Молодан.

Смотрите также: Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ. ФОТОрепортаж

Мое интервью и публикации на Цензор.НЕТ относительно вещевого имущества ВСУ в хронологическом порядке.

22 01 2017 Проблемы вещевого обеспечения ВСУ. Интервью Игоря Молодана.

20.03.17 Как производители бронеплит играют жизнями бойцов.

26.03.17 Бронезащита без защиты или "русская рулетка" в украинских бронежилетах

02.04.2017 Испытания продукции, как необходимая процедура в развитии любого производителя

09.04.2017 Бизнес на крови за деньги налогоплательщиков и ничего личного.

29.06.2017 Рапорт Міністру оборони України щодо випробувань військового майна.

03.07.2017 Беспрецедентная экспедиция украинских военных в пустыню Сахара.

06.07.2017 Как и где испытывается отечественная продукция военного, туристического и медицинского назначения.

21.09.2017 Украинские военные тестируют полевую форму и обувь в тайге.

16.10.2017 Солдат будущего или почему мы оснащаем солдат прошлого.

07.02.2018 Резервисты ВСУ испытывают многослойный полевой зимний комплект ВСУ в условиях высокогорных Альп.

27.02.2018 Почему украинские силовики не довольны новым обмундированием и экипировкой, а разработчики продолжают "изобретать велосипед" за бюджетные деньги?

05.06.2019 Низкое качество вещевого имущества в армии - прямое следствие плохого планирования и не эффективных реформ.

На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ 01

26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.

Источник: https://censor.net.ua/n3135396
 
   
 Топ комментарии
 
А это классическая схема "честных тендеров", государство в лице Порошенко и его подчиненных специально выставляет такие условия, чтобы в тендере могла победить только одна прикормленная фирма. Дальше идет закупка по завышенным ценам, а разницу дерибанят себе в карман.
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При Порошенко такого бардака в армии не было!!!
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Это ж надо так ссаться Петра, что даже пресловутые 73% чувства уверенности не дают! На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 8749 Нужно срочно высосать неприлично сказать откуда "доказательства" "мардёрства". Фикус, фас! На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 5141
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Совет форумчанПравила форума
 
А это классическая схема "честных тендеров", государство в лице Порошенко и его подчиненных специально выставляет такие условия, чтобы в тендере могла победить только одна прикормленная фирма. Дальше идет закупка по завышенным ценам, а разницу дерибанят себе в карман.
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Фамилия Порошенко тут не ключевая - такая система была и до него, единственно что он с начала карьеры был частью этой системы.
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Я у його реформи не вірив і у 2014му, пам'ятаючи те, ким він є. Бджоли проти меду боротися не будуть.
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Пашол на базар. Купил гавно. Праклятый Порошенко!!!
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Дело в том, что закон Украины про державні закупівлі, является элементом гибридной войны. Он разработан не для борьбы с коррупцией, а для усложнения процесса закупок госпредприятиями, что делает их не конкурентноспособными по сравнению с частниками, которым не обязательно все закупать на тендерах, вынуждает светить всю свою деятельность, в т.ч. и имеющую комерческую тайну, позволяет коррупционным правоохранительным органам придираться по мелочам и качать с них деньги и т.д.
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Дело не в этом, а в том, что Темп-3000 делает плохие бронежилеты, но дает хорошие откаты.
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Ой как неудобно получилось:

Предварительно, до публикации на сайте ТУ, начальник ГУРСМО ВСУ отстранил от работы всех фигурантов этих разработок!!! Пять ключевых руководителя вещевого управления были переведены в другие силовые структуры или уволены, двое - прекратили работу над технической документацией", - подчеркнул Молодан.Источник: https://censor.net.ua/n3135396

Армия, мова, вира говорите.
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При Порошенко такого бардака в армии не было!!!
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Это ж надо так ссаться Петра, что даже пресловутые 73% чувства уверенности не дают! На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 8749 Нужно срочно высосать неприлично сказать откуда "доказательства" "мардёрства". Фикус, фас! На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 5141
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Ти геть сої пережер, лахто? Чи бот не читач, бот- дописувач?
Вільний!)))
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О мазохист за рюмкой стекломоя пришёл! На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 3585
Давно тебя мордой в говно не макал, "украинец" липовый?
Ща макну.

Покажи, что не кацап.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что? Не можешь! Ты можешь только вонять!
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Лахто, смердиш тут тільки ти з своїми казковими свідками секти 24 відсотків!
Ну й традиційно- поцілуй мене в плече!)))
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Настоящий мазохист! На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 4814

Ещё разок мордой в говно? Пожалуйста!

Что корреспондент сказала? А? Русскоязычное ухо не берёт?
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До лайна тільки твоя пика гарно підходить, лахто!
А іспити проводь серед своїх "рюзьгє" братів!
Вільний!)))
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Молдаван молодаван,ты чего туда лезешь:? В этом надо хоть ,что то соображать! А ты кепешник неудавшийся. Займись чем то другим а лучше в военкомат сходи.
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Аргументы по существу есть? Нет? Значит и не вякай.
Если военные эксперты поставили темп-3000 на последнее место - значит темп-3000 производит гавно, а тот, что прописал под темп-3000 ТУ должен быть немеленно уволен и посажен за коррупцию.
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Молдаван молодаван,ты чего туда лезешь:? В этом надо хоть ,что то соображать! А ты кепешник неудавшийся. Займись чем то другим а лучше в военкомат сходи.
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А кто в этом сомневался?Давно понятно стало.Еще со времен когда "Дозор" зарубили или военные грузовики КРАЗ.А вместо них начали закупать белорусские МАЗы под "личиной" "Богдан" и богдановские "Барсы".И не важно,что на производство "Дозоров" миллионы денег вбухали на Львовском бронетанковом и заводе им.Малышева.Не важно,что к белорусским грузовикам теперь запчасти будут нужны,поставку которых Лукашенко в любой момент обрубить может.Главное Петин бакшишь и мошна.
Давай те расследуйте дальше.Проверьте еще медицинские "Богданы" на китайском шасси,жестяные лоханки-бронекатера от Ленинской кузни.Рассекретьте документы тендеров в конце то концов.Будет много интересного.
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Опубликуйте владельцев этих производств и станет все ясно. ПЭТЮ -5 туда не суньте, СВЯТОША. Если это Дэржавни, то кто курировал, это установить проще простого, но себя, владу, трудно.
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Беня откат получил, Зе надавил, вот и результат.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ
 
 
 
 
 
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