 Канада выделит Украине $45 млн помощи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Канада объявляет о выделении в течение 6 лет 25 млн долларов на поддержку демократических реформ, которые помогут улучшить качество жизни украинцев", - сказал Трюдо.
В министерстве иностранных дел Канады уточнили, что эти средства будут потрачены на "помощь во внедрении инклюзивных и гендерно ответственных реформ".
В ведомстве впоследствии объявили о выделении Украине еще 20 млн долл. помощи, однако не уточнили, на какие цели пойдут эти средства.
Ба навіть більше, нас же лише 42 мільйони, єднаймось!111)
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Демократуни бл.