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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1270) помощь (3041) Трюдо Джастин (104)

 Канада выделит Украине $45 млн помощи

Канада дополнительно выделит 25 млн долларов на воплощение в Украине демократических реформ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада объявляет о выделении в течение 6 лет 25 млн долларов на поддержку демократических реформ, которые помогут улучшить качество жизни украинцев", - сказал Трюдо.

В министерстве иностранных дел Канады уточнили, что эти средства будут потрачены на "помощь во внедрении инклюзивных и гендерно ответственных реформ".

В ведомстве впоследствии объявили о выделении Украине еще 20 млн долл. помощи, однако не уточнили, на какие цели пойдут эти средства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135395
 
   
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По простому - по 10 центів на рік на кожного українця. Бодай не подавитися такою щедрістю.
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Ви єврей? - по долару ж!!
Ба навіть більше, нас же лише 42 мільйони, єднаймось!111)
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та то зеле на кортеж ... с миру по нитке ..если хватит
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Канада дополнительно выделит 25 млн долларов на воплощение в Украине демократических реформ. Источник: https://censor.net.ua/n3135395\\\\\\\\\\

Гей-парад тепер буде не тільки з геями, а ще з шаріями.
Демократуни бл. Канада выделит Украине $45 млн помощи - Цензор.НЕТ 3440
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Не надо подачек.Украина нормально зарабатывает
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ЗЕприЗЕдентпреЗЕрвативваЗЕлінович зможе офіс облаштувати!
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- Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни. (с)
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зеля на новую резиденцию почти насобирал...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада выделит Украине $45 млн помощи
 
 
 
 
 
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