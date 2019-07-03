 Канада выделит Украине $45 млн помощи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада объявляет о выделении в течение 6 лет 25 млн долларов на поддержку демократических реформ, которые помогут улучшить качество жизни украинцев", - сказал Трюдо.

В министерстве иностранных дел Канады уточнили, что эти средства будут потрачены на "помощь во внедрении инклюзивных и гендерно ответственных реформ".

В ведомстве впоследствии объявили о выделении Украине еще 20 млн долл. помощи, однако не уточнили, на какие цели пойдут эти средства.

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