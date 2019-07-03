EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  228  7
Все про:МВФ (2692) НБУ (4457) Смолий (52)

 Украина ждет делегацию МВФ для достижения договоренностей по новой программе, - НБУ

Украина ждет делегацию Международного валютного фонда для достижения договоренностей по новой программе сотрудничества после формирования нового правительства.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы НБУ Якова Смолия с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном в ходе визита украинской делегации в Торонто (Канада), передает Цензор.НЕТ.

"Впереди - переговоры с МВФ уже по новой программе сотрудничества. Ждем делегацию МВФ в Киеве с целью достижения рабочей договоренности по новой программе - после формирования нового правительства", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если вы хотите расти быстрее, чем 6%, то Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, - глава МВФ Липтон

Также среди ключевых итогов встречи – заявление украинских властей о намерениях продолжать сотрудничество с МВФ и уже с новым парламентом воплощать структурные реформы, заложенные в текущую программу сотрудничества. В частности, реформы энергетической сферы и рынка земли.

"Залог устойчивого экономического развития страны - независимость и эффективность ее центрального банка. Во время встречи с МВФ президент Украины отметил, что гарантирует независимость Национального банка Украины", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования правительства, - Зеленский. ФОТО

Украина ждет делегацию МВФ для достижения договоренностей по новой программе, - НБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135390
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Договір з МВФ має підписувати новий прем'єр. Тімошенко нехай підписує.
 показать весь комментарий
 
Толкай умные речи, но продолжай без поддержки! Україна чекає делегацію МВФ для досягнення домовленостей за новою програмою, - НБУ - Цензор.НЕТ 6620
 показать весь комментарий
 
Не погодиться вона на прем"єра в цирку. Забудь.
 показать весь комментарий
 
то есть зебил берет со всех сторон в любом количестве как немецкая актриса ? и при этом у учителя зп еще не 4000 зелени ? )))
 показать весь комментарий
 
Тобто без кредитів ми і далі прожити не можем...
Розпил продовжується.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ждет делегацию МВФ для достижения договоренностей по новой программе, - НБУ
 
 
 
 
 
 вверх