EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, За рубежом
  3008  104
Все про:визит (2276) Зеленский (1982) Канада (1270) Волкер Курт (452)

 "Прекрасная встреча. Четкая приверженность миру на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер положительно оценил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Канаде.

Об этом спецпредставитель США по вопросам Украины сообщил у себя в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Четкая приверженность миру на Донбассе, однако Россия в свою очередь должна выполнить свои обязательства", - отметил Волкер.

По его словам, на встрече Зеленский заверил в своей твердой приверженности по вопросам реформирования Украины, которую США "полностью поддерживает".

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. где у него состоялись встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. Также он принял участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша и США заинтересованы в сильной Украине, интегрированной в трансатлантическое сообщество, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3135389
 
 
 Топ комментарии
 
Волкер, тримай руку на пульсі. Не дай термосу розслабитись і здати Україну.
 показать весь комментарий
 
Темний він Зєля. Все розповідає про мир, а от про капітулянські власні настрої мовчить. НЕ вірю я в мир з Пуйлом без капітуляції УКраїни.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Молодец Зеленский. Все пока идет нужным народу Украины путем, даже если это не нравится соевым подсвинкам и лахтинцам - любителям коррупции, уголовщины и бездарного командования войском.
 показать весь комментарий
 
 
Вот жеж порохостань упоротая уже засрали весь твиттер Волкера своим бредом. Всегда говорил и говорю, у них вавка в голове))))
 показать весь комментарий
 
В детских садах когда-то считалочка была Трактор в поли дыр-дыр-дыр мы за мыр мы за мыр Будем мы с зелей все пять лет дыркать про мыр А в перерывах бойцов наших хоронить
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Прекрасная встреча. Четкая приверженность миру на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским
 
 
 
 
 
 вверх