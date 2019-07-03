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 Политика Украины, За рубежом
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 "Прекрасная встреча. Четкая приверженность мира на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер положительно оценил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Канаде.

Об этом спецпредставитель США по вопросам Украины сообщил у себя в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Четкая приверженность мира на Донбассе, однако Россия в свою очередь должна выполнить свои обязательства", - отметил Волкер.

По его словам, на встрече Зеленский заверил в своей твердой приверженности по вопросам реформирования Украины, которую США "полностью поддерживает".

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. где у него состоялись встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. Также он принял участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша и США заинтересованы в сильной Украине, интегрированной в трансатлантическое сообщество, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3135389
 
 
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Волкер что забыл, что он профеССИональный актёр?
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ЗЕкоманде давно обьяснили, если что, то отрубят хвост по самую шею...
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Темний він Зєля. Все розповідає про мир, а от про капітулянські власні настрої мовчить. НЕ вірю я в мир з Пуйлом без капітуляції УКраїни.
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"західний світ" це повністю влаштує(
якщо пороха (при всьому моєму негативі до нього) вони все ж таки не змогли нагнути (ну не більше ніж на підписання "мінську"), то зеленського нагнуть "на раз-два"....
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Волкер, тримай руку на пульсі. Не дай термосу розслабитись і здати Україну.
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А я вот все время думаю.
Почему на Донбассе нет мира.
А оказывается это четкой приверженности украинского президента не хватает.

Однако.

Ну давай Волкер жги есчо.
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Овощ тоже ведь тоже был невыносимым "приверженцем" вступления в НАТО и прочие евросовки "Прекрасная встреча. Четкая приверженность мира на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским - Цензор.НЕТ 8630
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Вот именно, жуткое дежавю с овощем. До последнего момента и в ЕС шел, и против НАТО особо не протестовал. А потом бац - и все взад в один момент. Единственное отличие - овощ говорил и даже для виду что-то делал, пока не развернулся к кацапам окончательно, а этот уже говорит одно, а его компана тихо делает противоположное.
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А мы заслужили другое?
Высеры "квартала" о тупых хохлах это вместо обструкции, переросло в през. кресло. Я х.з., но говорил - если бы 5% эти товарищи набрали, то я бы сказал - пропащая страна. А тут - пожалуйста, прямо вна кресло преза подсадили. Это реально тупик. Да и Петко тоже "хорош" с "расследованиями". Такое впечатление что высеры о масонах - не лишены логики. И это уже не высеры, а вполне себе свершившийся факт. Они Рашку же одной левой могли придушить.
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Волкер явно подыгрывает кремлевской плесени: вот смотри Вова мы уже и президента поменяли по твоей просьбе,ну когда ты уже выполнишь то что обещал?

Сразу видно что человек чужд русской культуре и не знает сколько надо ждать обещанного....
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Волкер "Слугу народа" подивився і теж повівся на Зєліну х...ню.
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Волкер просто поступил как джентльмен . Не может же он открыто сказать всё что думает о Зе .. Всё же глава державы . .
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Потрібно ще далі відійти щоб сепарня не дістала артою.
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Ми шо, дурнІ? Вже одні обороняли Дніпро - наклали мільйон трупів совків і все-таки відступили до Альп.(там бургери підвозять вчасно)
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Да я за немцев говорил. А совки - да, по Волгу. Но потом вернули захваченное ранее и сделали из всех быдло.(обратно)
Что и видим сейчас. Походу это не вылечить уже. Эта худОба так и будет бойков-рабиновичей тащить в раду. А Пета могла это реально рассадить, но не смогла... ворон - ворону глаз не выклюет, а вот потрясти на бабло и закрыть дела - Луцык тут как раз и пригодился.)
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не зрада, просто Волкер видимо дал крепго ляща шмаркле и та в свою очередь обосралась и выразила чёткую приверженность
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более убедительных сказок методичка не подает ?
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Разговоры разговаривают дипломатическим способом. ЗЫ Фёдрыч, помнится, всегда говорил правильно, а делал как хотел.
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Поначалу овощ даже делал, что говорил, а у этого сразу слова с делами разошлись.
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Зеля теперь" в шкуре "Пороха . Пущай привыкает . "Прекрасная встреча. Четкая приверженность мира на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским - Цензор.НЕТ 9368 .
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...однако Россия в свою очередь должна выполнить свои обязательства...однако раха никогда не выполняет свои обязательства, поэтому санкции, санкции, санкции - другого пути нет. И ещё - чё там с Крымом?
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Волкер то агент Кремля, зебіл та Ольгінець!! Правдв, ПЕСики?
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Когда сказал, что Климкин сорвал попадание в "кремлевскую ловушку"... "Прекрасна зустріч. Чітке прагнення миру на Донбасі", - Волкер про переговори із Зеленським - Цензор.НЕТ 486
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Какой мир трамповская крыса,деоккупация нужна.
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Новий тренд: Деокупація, дематюкація та інші де.
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Поживем - увидим. Енакиевский завгар, помнится, до последнего "четко привергался" курса на эуропу...от так плив, плив, а на березі всравсь...
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Адекватні люди не вірили з самого початку що дамбаська гопота поведе Україну до Європи. Абсурд.
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Зеро хорошо выучил свою роль в преддверии выборов новой рады, где у зебилов будет большинство, а затем у него будет новая роль, полностью противоположная сегодняшней, втирающей доверие партнеров.
Если бы зеро перешел уже сейчас ко второй роли, то "слуги русского народа" растеряли бы большую часть голосов
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"Прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Четкая приверженность мира на Донбассе, однако Россия в свою очередь должна выполнить свои обязательства", - отметил Волкер. Источник: https://censor.net.ua/n3135389\\\\\\\\

Ээээ, а "Свифт" отключать не будете уже? "союзнички" ага
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свифт, как я понимаю, оставлен на самый худший сценарий, когда путин нападет по настоящему
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Это значит, что преЗЕдент не будет объявлять войну паРашке, вводить военное положение, визовый режим с паРашкой и наши войска не освободят оккупированные территории после наступления под руководством гениального полководца Хомчака?...акуеть... "Прекрасная встреча. Четкая приверженность мира на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским - Цензор.НЕТ 1939
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и это все тоже он обещал перед выборами? "Прекрасная встреча. Четкая приверженность мира на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским - Цензор.НЕТ 1445
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Вы хотите сказать, что Зеленский чётко идёт по пути Порошенко?
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это не "путь порошенко" а единственный возможный ход событий на Донбассе, или если вы все же про мародерство, то скорее нет
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А почему тогда Пороха попрекали, что он этого не сделал, а значит, был агентом Пукина?...ПреЗЕдент тоже агент Пукина и "мыролюбный"?... "Прекрасная встреча. Четкая приверженность мира на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским - Цензор.НЕТ 966
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Войну даже Порошенко не объявил. Кстати, почему? "Прекрасная встреча. Четкая приверженность мира на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским - Цензор.НЕТ 8014
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Кстати, почему Владимир Александрович тоже не объявил?..
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Балачки Зе_балакати, ще не діло робити!
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Тобто, пуцин помер? Чи кацапи війська вивели? А може, Володя під кацапські "хотєлки" погодився прогнутися?
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Всё прогрессивное порохоботство ждало от Волкера, что "Встреча была ху...вой", а он: "Прекрасная встреча". Эх Волкер...
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Всё зависит от того, за кого кто голосовал.
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Да, а что? Тебе это мешает надувать шарики?
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Как не странно, но надежда, что Украина будет существовать вне рюське мира не на президента Украины, а на Волкера и Ко.
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Да, именно такая у него задача. И непрекращающийся конфликт с РФ - тоже в планах США. Бизнес. Конкуренция. Украина - фигура на шахматной доске. Типа пешки.
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ПОДКОНТРОЛЬНАЯ ПОРОШЕНКО ЦВК зарегистрировала Шария+Клюева кандидатами в нар\депы
Судом НЕбыло учтено письмо ГПУ
Затем ПОП и Ко устроили ПорохоМайдан по этому поводу
ПОП становится крайне опасным-дальнейшие действия этого "демона"-НЕпредсказуемы
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Что это за птица Волкер, кому он поет, и кто ему сыпет корм, умняшки уже раскусили. "Надежды юношей питают".
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Птица Волкер - это ястреб, который методично рвёт вашего двуглавого кацапского мутанта. "Прекрасна зустріч. Чітке прагнення миру на Донбасі", - Волкер про переговори із Зеленським - Цензор.НЕТ 5636
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Порохоботы уже упоротую чушь несут ))))) Это ж нужно додуматься обвинять Зе в том что его действия по отношению к куйлостану очень похожи на действия рошенкина, ботва, раньше у вас же такая политика была эталоном божества, мне ваши сопли по экрану непонятны !!! И на всякий случай уточню рошенкина выперли не за Донбасс, а за ворвство, и еще одно уточнение, источник инфы про воровство Ген прок Украины Луценко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Прекрасная встреча. Четкая приверженность мира на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским
 
 
 
 
 
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