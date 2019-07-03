 "Прекрасная встреча. Четкая приверженность мира на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским

Об этом спецпредставитель США по вопросам Украины сообщил у себя в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Четкая приверженность мира на Донбассе, однако Россия в свою очередь должна выполнить свои обязательства", - отметил Волкер.

По его словам, на встрече Зеленский заверил в своей твердой приверженности по вопросам реформирования Украины, которую США "полностью поддерживает".

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. где у него состоялись встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. Также он принял участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора.

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