 "Прекрасная встреча. Четкая приверженность мира на Донбассе", - Волкер о переговорах с Зеленским

Об этом спецпредставитель США по вопросам Украины сообщил у себя в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Четкая приверженность мира на Донбассе, однако Россия в свою очередь должна выполнить свои обязательства", - отметил Волкер.
По его словам, на встрече Зеленский заверил в своей твердой приверженности по вопросам реформирования Украины, которую США "полностью поддерживает".
Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. где у него состоялись встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. Также он принял участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора.
якщо пороха (при всьому моєму негативі до нього) вони все ж таки не змогли нагнути (ну не більше ніж на підписання "мінську"), то зеленського нагнуть "на раз-два"....
Почему на Донбассе нет мира.
А оказывается это четкой приверженности украинского президента не хватает.
Однако.
Ну давай Волкер жги есчо.
Высеры "квартала" о тупых хохлах это вместо обструкции, переросло в през. кресло. Я х.з., но говорил - если бы 5% эти товарищи набрали, то я бы сказал - пропащая страна. А тут - пожалуйста, прямо вна кресло преза подсадили. Это реально тупик. Да и Петко тоже "хорош" с "расследованиями". Такое впечатление что высеры о масонах - не лишены логики. И это уже не высеры, а вполне себе свершившийся факт. Они Рашку же одной левой могли придушить.
Сразу видно что человек чужд русской культуре и не знает сколько надо ждать обещанного....
Что и видим сейчас. Походу это не вылечить уже. Эта худОба так и будет бойков-рабиновичей тащить в раду. А Пета могла это реально рассадить, но не смогла... ворон - ворону глаз не выклюет, а вот потрясти на бабло и закрыть дела - Луцык тут как раз и пригодился.)
Если бы зеро перешел уже сейчас ко второй роли, то "слуги русского народа" растеряли бы большую часть голосов
Ээээ, а "Свифт" отключать не будете уже? "союзнички" ага
Судом НЕбыло учтено письмо ГПУ
Затем ПОП и Ко устроили ПорохоМайдан по этому поводу
ПОП становится крайне опасным-дальнейшие действия этого "демона"-НЕпредсказуемы