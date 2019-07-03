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Все про:налоги (2614) налоговая милиция (1710) Черниговщина (566)

 Налоговая милиция Черниговской области добилась возмещения в бюджет 3,2 млн грн неуплаченных налогов

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области под процессуальным руководством областной прокуратуры одно из местных производственных предприятий возместило в бюджет 3,2 млн грн неуплаченных налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства было установлено, что директор предприятия - фигуранта в период с январь 2017-го по июнь 2018 года при начислении и выплате заработной платы, вместо уплаты в бюджет единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, направил эти средства на нужды предприятия, которые непосредственно не связаны с производственной деятельностью.

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Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, судом будет решен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135385
 
 
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Решение суда есть о том что налоги не были уплачены,кто вынес такой приговор тем самым нарушив закон и подменив собой суд и судей?
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Налоговая милиция? При Порошенко такого не было!!!
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Вот и началось снова давление на бизнес, как при Януковиче!!!
теперь мелкий и средний бизнес душат, останется всё олигархам обратно..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНалоговая милиция Черниговской области добилась возмещения в бюджет 3,2 млн грн неуплаченных налогов
 
 
 
 
 
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