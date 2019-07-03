 Налоговая милиция Черниговской области добилась возмещения в бюджет 3,2 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства было установлено, что директор предприятия - фигуранта в период с январь 2017-го по июнь 2018 года при начислении и выплате заработной платы, вместо уплаты в бюджет единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, направил эти средства на нужды предприятия, которые непосредственно не связаны с производственной деятельностью.

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Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, судом будет решен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.