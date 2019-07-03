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 Политика Украины
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Все про:армия (7460) евроинтеграция (1894) Зеленский (1982) НАТО (6405) членство в НАТО (317) членство в ЕС (192)

 Украина продолжит путь в Европу, будет приближать страну и армию к НАТО и его стандартам, - Зеленский

Украина будет идти в Европу и стремиться к европейским стандартам, будет приближать себя и свою армию к НАТО и стандартам альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на Конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто во вторник.

"Украинцы устали ждать и они не требуют невозможного. Они хотят абсолютно земных вещей: не коррумпированной власти, независимого суда, удобного ведения бизнеса, сильной экономики, хорошей инфраструктуры, безопасности и комфорта. Это именно то, почему украинцы и выбрали путь в Европу. И мы продолжим этот путь, и это выбор я всегда буду защищать", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евроинтеграция - это основное стремление украинского народа, - Зеленский

Зеленский указал, что Украина продолжит сотрудничество с международными финансовыми организациями.

"И будем приближать украинскую армию к стандартам НАТО, а Украину – к НАТО", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук: вопросы НАТО и ЕС нужно выносить на референдум, когда общество признает, что мы можем претендовать на членство

Источник: https://censor.net.ua/n3135382
 
   
 Топ комментарии
 
Очередной раз скопировали текст Пороха... Украина продолжит путь в Европу, будет приближать страну и армию к НАТО и его стандартам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4588
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Клімкін недавно заявив, щов ЄС нас чекають в районі 2035 року. Тому потрібно розвиватися самим, думати за власних людей, а не піднімати акцизи на цигарки до європейського рівня із нашими зарплатами.
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а не піднімати акцизи на цигарки до європейського рівня із нашими зарплатами.
ну тут может и правильно--с нашими зарплатами вредные привычки должны стать непозволительной роскошью Украина продолжит путь в Европу, будет приближать страну и армию к НАТО и его стандартам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7102
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-- Мальчик, -- сказал Остап, -- разве плох? Типичный мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!(с)
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Клімкін може гарантувати, що ЄС буде існувати до 2035 року?
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Так так. Януковоч теж до останнього казав що буде за асоціацію з ЄС обома руками і ногами...
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Зебилы, Перемога !
ЗЕ подписал соглашение о совместном кинопроизводстве.
В новом сезоне "Сватов" будет сниматься Кена Ривз
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ты шо куришь? вообще не понятно что написал
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Обкурился Поpo газом,
Как дячёк еМПе бубнишь!
Пидро с Ху...лом-Пitорасы
-Сгиньте,нечисть,просто-кышь!
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Так посилання на оригінал можна ж зразу кинути..., а не свої бажання під малюнком дописувати
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Всі посилання будуть на мінстець - те місце звідкіля всі фейки і малюнки сої нині.
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г*споди.... надо срочно молиться, Тутмас нам поможет!111
слово иоанну и рабу его яхве и сотоне и притче о мелькарте иеровавилонском....
бл., опять Вельзевула вызвал, как его выгнать то?
Карикатура - отличная, хотелось бы автора обнять.... комбайном
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Карикатура класна, а підпис мінстець доробив, голандці Вовіка не згадували.
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Ничего, что карикатура 2016 года и то, что это "карикатура голландской газеты" утверждали только сепары и рашисты, которые ее и распространяли на своих говносайтах?
Или порохоботы настолько обезумели, что уже не брезгуют старыми вбросами и методичками рашистов? У вас, убогих, какой-то садомазохизм включился, чем хуже Украине, тем вам лучше, "логика" типа "пусть нас рашка завоюет, чтобы эти зедебилы поняли, что мы были правы".
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короче они требуют РАЙ, а ты можешь его сделать?
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Похоже, что какой-то адекватный из ЗекоМанды случайно написал ему правильный текст.
Теперь главное, что оно заткнулось и не испортило впечатление отсебятиной.
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А "Порох" у кого скопіював, напевно у Віті Януковича, бо проходив "освіту" дерибану та "кідалово" під його чутким керівництвом?!!!...
Тільки на 3-ому...4-ому роках почали створювати антикорупційні органи, що рекомендував ЕС створити ще з 2014 року.... які так повністю на сьогодні і не запрацювали... та й обіцянки вступу в НАТО від "Пороха" тільки наприкінці 2024 року... поки за 4-и роки наступної каденції все не роздеребанять "любі друзі" з "бідним" "кондитером"... а потім в кінці ось вам нате "вступ"...а вступ в ЄС аж з 2035 року... може...
Скільки країни Прибалтики йшли в ЕС і НАТО?!!...
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такое ощущение, что этот текст уже звучал но с уст другого человека, правда некоторые слова переставлены местами а так все знакомо
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Аахахах, лучше дать заробитчанам возможность заработать на коммунальные услуги в Польше, вот это я понимаю заслуга!!!11
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Европе и НАТО тоже не очень нравилось пустопорожние декларативньіе требования о гарантиях членства . При колосящейся коррупции ...
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Любители сладкого снова недовольны по принципу Баба-Яга против)))
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Любители скользкого празднуют величайшую пабеду, по принципу обицянка-цяцянка-дураку радисть)))
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Когда человек не верит ни одному слову,то это называется паранойя. Вы ещё не слышите в голове голосов от Педро с призывами?
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странно токо мы вот почемуто идем за последний месяц в федерализации донбаса и ссср2.0 ... можно кричать про стандарты нато сколько угодно ...и кстате мы норм темпами шли к ним ... кто смотрел как тратиться сейчас казначейский счет??? ... кто смотрел на привлекательность Украины для инвесторов .. почему тогда слова красивые .. в которых прада нет и слова про рашку .. а рыги возвращаются .. инвесторы бегут .. позиции сдаются???
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Рынки возвращаются?А они вообще уходили?
Счёт?Так ПАП брал кредиты МВФ и просто откладывал бОльшую часть в ЗВР то бишь в кубышку,где и лежали,на реальную экономику не работали. Сейчас просто приходится их тратить.
Привлекательность для инвесторов?Вы ждёте инвесторов,когда условный Пашинский внаглую отжимает условные Житомирские ласощи,а потом притворно удивляется почему нет инвесторов?
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Нам солнца не надо-ПуПедро нам светит!
Нам хлеба не надо-погавкать давай!
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Погавкай, разрешаю. А что тебе еще осталось....
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хряк соевый закинул огромные деньги на желтуху и поливание зе. даже на цензоре админы однобоко без оглядывания зачищают почти все коменты против мародёров. барыжных ботов 5% в реале а на сайтах ихняя часть 95% ибо за бабло они и родину продают.
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зе и сам себя чудесно поливает, остатки мочи сбрасывает вам, 73%, в очи
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********!Чьи рехфармированные судьи вернули проспект Жукова,отменили проспект Бандеры?
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Рейтинг Слуги Урода падает стремительным домкратом - 3% в неделю, 12 % в месяц !

Зебилы. к осени вы будете в гигантских минусах !
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Кто 10 Мая 2019 согласился на равноправие с агрессором?Кто 4-го Апреля 2018 г.в Минске запретил стрелять в ответ и заставил народ искать альтернативу такой ссучено-продажной "власти"?
Но у ПутоПедров мантра одна:Виноват во всём Зеленский!Зрада!!!Да у вас эпидемия страшной болезни,фашня! Нужен карантин и изоляция!
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У барыги это называется - подставить плечо
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Зебилы - предатели Украины. Сталина на вас нету!!!
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не путай соя ольгинская. сралин и членин это ваши херои.
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О да, это был знатный "рехворматор". 73% наверное были бы в восторге от его "реформ", особенно судовых.
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зе сливает путлеру Украину. Но ты же будешь встречать русских на танке с цветами, ты же из секты 73% или ,прости господи, платформенщик за смерть или рыг...
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Кто из Пидровых в сЦИК отстранён,кто из 6-и назначенцев ПуПедро уволен из КС,какие ПутоПоро гИрки ,что выводят детей(как ИГИЛ)на уничтожние нового Президента Зеленского импичментом,обезчещены?
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не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут в перед ногами из администрации президента!!!
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Слушай, The Bil, я разрешал тебе немного погавкать, но будь человеком, гавкай шото внятное!
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********-Путлодроци!Кто из уродов -"путенвведи" по санитарным машинам "Огонь!"-,наказаны?
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убийцы Небесной Сотни , илловайск,дебальцево- наказаны? очем мы говорим! зе еще себя покажет однозначно, но только с какой стороны вот в чем вопрос.
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кацапью дали "фас" на Зе-судя по коментам,Опять шампанское не в то горло вылилось
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а вот и нет, он герой их страниц ,после утопленных, и кстати в положительном сценарии,а это значит знают, что с ним договорятся
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а он на украинском как и на английском публику насмешил...слушать нет желания, сразу же квартал с его спущенными брюками перед глазами и рояль...
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Ситуация то у "коземанды"(С) критическая, похоже.
После введения рынка энергии с 1 июля, бенины предприятия ферросплавов - это будущие банкроты, и потому Беня "коземанду" от кошелька своего отключил, сказав, "держитесь как нибудь"(С). А судя по инвест-форуму на хозяйство ЛДНР, намеченному на осень в Мариуполе, и тому, что Владимир Александрович требует у инвесторов денег на воостановление экономики Донбасса , воюющего с Украиной, делаем вывод, что гсподин Зеленский - Президент ЛДНР, а не Украины, и обязан деньгами (в самом прямо смысле слова, обязан отдать ЛДНР вот именно ту сумму, которую он требует у инвесторов), иначе его с "**********"(С) попросту свои же и убьют.
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Хватит уже болтать про то,что нельзя увидеть и проверить.Когда свинарчук и его крышеватель потрох сядут в тюрягу?отвечай на такой вопрос хитрунишка.
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"Украинцы устали ждать и они не требуют невозможного. Они хотят абсолютно земных вещей: не коррумпированной власти, независимого суда, удобного ведения бизнеса, сильной экономики, хорошей инфраструктуры, безопасности и комфорта. Это именно то, почему украинцы и выбрали путь в Европу. И мы продолжим этот путь, и это выбор я всегда буду защищать", - сказал Зеленский."
Источник: https://censor.net.ua/n3135382

Не дадут.
Я имею в виду, что денег не дадут.
На "построение рая" "коземанде"(С) денег не дадут, деньги дадут только конкретным людям под конкретные проекты.
Вы, Владимир Александрович, попробуйте крауд-фандинг для "коземанды"(С().
Запустите в фейсбучике флешмоб: "дай денег на Богдана", "проспонсируй Разумкова" - вот дела то и наладятся.
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Ты главное побольше с воров в законе типа Енакиевского, всё обвинения поснимай. И аж бегом в Европу!
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Зеля...ты украинец?или еврейский служащий? Как по мне, то ни бе ни мэ
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Красиво ти зрівняв українців та євреїв... "Бе" та "ме"... Патріот, бл
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Патриотизм- эт навоз для негодяев и слабоумных...я на дереве сижу....
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Заявление вовочки не вяжутся с делами ,возвращения в Украину любителей русского мира,воришек-оригархов,решения судов в ущерб Украины,реванш команды Януковича.Говорить ,не мешки ворчать.
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йому треба на всіх електоральних полях на виборах до Верховної Ради попастися, кругом голоси позбирати. Тому він одну неділю сєпарам та колобаронтам обнадійливі тези зачитує, а іншу неділю проукраїнський електорат начебто незмінністю курсу до ЄС та НАТО намагається заспокоїти. Як той Труфальдіно із Бергамо.
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Тобто продажні суди понатворив Порошенко, а винуватий Вовік?
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Украина продолжит путь в Европу, будет приближать страну и армию к НАТО и его стандартам, - Зеленский

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якось вони звучить так дуже нейтрально "приближатися до стандартів ЄС, НАТО...", таке враження як ми взагалі непричому до цих інституцій. Як якась Біларусь, яка взагалі нічого ніколи не робила щодо поступу на Захід... це приблизно таке точно й Овоч казав, мовляв ЄС - це добре, надо наближатися та воліти ці стандарти, але ось тайожний собз і кацапи наш реальний варіант... Зєлємойський, з такою нейтрально-розмитою риторикою в ЄС та НАТО засумніваються в тому, чи Украна взагалі хоче до ЄС та НАТО.... куди ще "приближати"? Коли є угода про євроасоціацію, якщо мова про ЄС, і коли постійно приймаємо участь у засіданнях НАТО та проводимо спільні навчання. Не "приближати" треба, ми вже й так достатньо наблизилися, а ставити вже що перед ЄС, що перед НАТО питання про вступ до цих інстутицій, вимагати від них "дорожню карту", - що конкретно Україна повинна зробити для вступу в ЄС та НАТО і які орієнтовні терміни! Гупати їм у двері! Чому ЄС всерйоз розглядає вступ до них тієї ж Північної Македонії та навіть Албанії? Албанії, чорти вас побери! А Україні, яка має угоду про асоціацію з ЄС та протягом останніх п,яти років як тільки вже не прогиналася, щоб виконати все нові і нові вимоги ЄС, то треба лише "приближатися"?!
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********-Путлодроци!Чьи рехфармированные судьи вернули проспект Жукова,отменили проспект Бандеры?Кто 10 Мая 2019 согласился на равноправие с агрессором?Кто 4-го Апреля 2018 г.в Минске запретил стрелять в ответ и заставил народ искать альтернативу такой ссучено-продажной "власти"?Кто из Пидровых в сЦИК отстранён,кто из 6-и назначенцев ПуПедро уволен из КС,какие ПутоПоро гИрки ,что выводят детей(как ИГИЛ)на уничтожние нового Президента Зеленского импичментом,обезчещены?Кто из уродов -"путенвведи" по санитарным машинам "Огонь!"-,наказаны?Теперь таких козлов в Парламент Украины?
Но у ПутоПедров мантра одна:Виноват во всём Зеленский!Зрада!!!Да у вас эпидемия страшной болезни,фашня! Нужен карантин и изоляция!
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Навіщо ізоляція? Навпаки. Тролі мародера - примусові в автодорі. Свіже повітря, фізична праця, здорове харчування...
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писать научись зебил,хотя елехторат Клована туп, от них ничего большего не стоит ожидать
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Не думаю что Зеля злой... Чтобы лгать этим всем, куда мы мол идем, нужно иметь бессовестность, или не иметь совести. А поскольку у нас есть Тутмас, а Яхве иудейский бох, то с Зели будет спрос вдвойне. Будет "гореть вечно" два раза(!), если лжет Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5419
Хотя, а что если он не верит в Яхве то? Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1167
Это как с "потопом" - кто не знал что он оказывается, утонул, - продолжил жить дальше и не догадываясь шо Яхве беснуется и терзает свой норот Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8896
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Коли тобою керує Коломойський, а твій Портнов пропонує фільтраційні табори і твої зеботи вимагають репресій опонентів, то це шлях до росії. Європа таких дій не розуміє і вважатиме цю владу тоталітарною.
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Сади Вовік мародера Порошенка і це буде перший крок до євроінтеграції.
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ну тоді і юлю, гепу, допу, мураєва, ой та багато ще кого треба на дибу!!
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А Юлю за що садити? Юлю треба в прем'єри.
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Дивись як він 100 разів вже посадив
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Поки вгодовані кабанчики дерибанять владу та фінансові потоки, Президентика послали у кругосвітню еротичну подорож, щоб не плутався під ногами.
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про суддів ну дуже сильна промова)))) як там шарій та клюєв, копита гострють щоб в Україну прийти??
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Совравший однажды соврет и в следующий раз
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Тада. Клюев, Портнов, Медведчук - известные проводники в Европу.
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А Юра Єнакієвський взагалі європеєць🤗
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Рад что в этот раз украинцы не ошиблись в своем выборе и Украину ждет реальный прогрес, экономический, технологический, социальный! Но чтоб это закрепить безповоротно нужно паковать тюрьмы и Первый должен быть Петя.
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Для ффсех, "чувак","крассивым" быть не выйдет, пора уже опредеяться.( НАРАБОТКИ,не для тебя, для страны имеют свой порог терпения, хамелионистый ты наш.
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