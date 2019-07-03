 Украина продолжит путь в Европу, будет приближать страну и армию к НАТО и его стандартам, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на Конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто во вторник.
"Украинцы устали ждать и они не требуют невозможного. Они хотят абсолютно земных вещей: не коррумпированной власти, независимого суда, удобного ведения бизнеса, сильной экономики, хорошей инфраструктуры, безопасности и комфорта. Это именно то, почему украинцы и выбрали путь в Европу. И мы продолжим этот путь, и это выбор я всегда буду защищать", - сказал Зеленский.
Зеленский указал, что Украина продолжит сотрудничество с международными финансовыми организациями.
"И будем приближать украинскую армию к стандартам НАТО, а Украину – к НАТО", - подчеркнул он.
ну тут может и правильно--с нашими зарплатами вредные привычки должны стать непозволительной роскошью
ЗЕ подписал соглашение о совместном кинопроизводстве.
В новом сезоне "Сватов" будет сниматься Кена Ривз
Как дячёк еМПе бубнишь!
Пидро с Ху...лом-Пitорасы
-Сгиньте,нечисть,просто-кышь!
слово иоанну и рабу его яхве и сотоне и притче о мелькарте иеровавилонском....
бл., опять Вельзевула вызвал, как его выгнать то?
Карикатура - отличная, хотелось бы автора обнять.... комбайном
Или порохоботы настолько обезумели, что уже не брезгуют старыми вбросами и методичками рашистов? У вас, убогих, какой-то садомазохизм включился, чем хуже Украине, тем вам лучше, "логика" типа "пусть нас рашка завоюет, чтобы эти зедебилы поняли, что мы были правы".
Теперь главное, что оно заткнулось и не испортило впечатление отсебятиной.
Тільки на 3-ому...4-ому роках почали створювати антикорупційні органи, що рекомендував ЕС створити ще з 2014 року.... які так повністю на сьогодні і не запрацювали... та й обіцянки вступу в НАТО від "Пороха" тільки наприкінці 2024 року... поки за 4-и роки наступної каденції все не роздеребанять "любі друзі" з "бідним" "кондитером"... а потім в кінці ось вам нате "вступ"...а вступ в ЄС аж з 2035 року... може...
Скільки країни Прибалтики йшли в ЕС і НАТО?!!...
Счёт?Так ПАП брал кредиты МВФ и просто откладывал бОльшую часть в ЗВР то бишь в кубышку,где и лежали,на реальную экономику не работали. Сейчас просто приходится их тратить.
Привлекательность для инвесторов?Вы ждёте инвесторов,когда условный Пашинский внаглую отжимает условные Житомирские ласощи,а потом притворно удивляется почему нет инвесторов?
Нам хлеба не надо-погавкать давай!
Зебилы. к осени вы будете в гигантских минусах !
Но у ПутоПедров мантра одна:Виноват во всём Зеленский!Зрада!!!Да у вас эпидемия страшной болезни,фашня! Нужен карантин и изоляция!
После введения рынка энергии с 1 июля, бенины предприятия ферросплавов - это будущие банкроты, и потому Беня "коземанду" от кошелька своего отключил, сказав, "держитесь как нибудь"(С). А судя по инвест-форуму на хозяйство ЛДНР, намеченному на осень в Мариуполе, и тому, что Владимир Александрович требует у инвесторов денег на воостановление экономики Донбасса , воюющего с Украиной, делаем вывод, что гсподин Зеленский - Президент ЛДНР, а не Украины, и обязан деньгами (в самом прямо смысле слова, обязан отдать ЛДНР вот именно ту сумму, которую он требует у инвесторов), иначе его с "**********"(С) попросту свои же и убьют.
Источник: https://censor.net.ua/n3135382
Не дадут.
Я имею в виду, что денег не дадут.
На "построение рая" "коземанде"(С) денег не дадут, деньги дадут только конкретным людям под конкретные проекты.
Вы, Владимир Александрович, попробуйте крауд-фандинг для "коземанды"(С().
Запустите в фейсбучике флешмоб: "дай денег на Богдана", "проспонсируй Разумкова" - вот дела то и наладятся.
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якось вони звучить так дуже нейтрально "приближатися до стандартів ЄС, НАТО...", таке враження як ми взагалі непричому до цих інституцій. Як якась Біларусь, яка взагалі нічого ніколи не робила щодо поступу на Захід... це приблизно таке точно й Овоч казав, мовляв ЄС - це добре, надо наближатися та воліти ці стандарти, але ось тайожний собз і кацапи наш реальний варіант... Зєлємойський, з такою нейтрально-розмитою риторикою в ЄС та НАТО засумніваються в тому, чи Украна взагалі хоче до ЄС та НАТО.... куди ще "приближати"? Коли є угода про євроасоціацію, якщо мова про ЄС, і коли постійно приймаємо участь у засіданнях НАТО та проводимо спільні навчання. Не "приближати" треба, ми вже й так достатньо наблизилися, а ставити вже що перед ЄС, що перед НАТО питання про вступ до цих інстутицій, вимагати від них "дорожню карту", - що конкретно Україна повинна зробити для вступу в ЄС та НАТО і які орієнтовні терміни! Гупати їм у двері! Чому ЄС всерйоз розглядає вступ до них тієї ж Північної Македонії та навіть Албанії? Албанії, чорти вас побери! А Україні, яка має угоду про асоціацію з ЄС та протягом останніх п,яти років як тільки вже не прогиналася, щоб виконати все нові і нові вимоги ЄС, то треба лише "приближатися"?!
Но у ПутоПедров мантра одна:Виноват во всём Зеленский!Зрада!!!Да у вас эпидемия страшной болезни,фашня! Нужен карантин и изоляция!
Хотя, а что если он не верит в Яхве то?
Это как с "потопом" - кто не знал что он оказывается, утонул, - продолжил жить дальше и не догадываясь шо Яхве беснуется и терзает свой норот