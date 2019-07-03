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 Политика Украины
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Все про:Житомир (454) Зеленский (1982) Лукашенко (1695) Кизим Игорь (7)

 Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир, - посол Украины Кизим

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко на II Форум регионов в Житомире.

Об этом заявил 2 июля БЕЛТА посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает Цензор.НЕТ.

"Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации", – сказал Кизим.

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Он уточнил, что Зеленский направил официальное приглашение Лукашенко. "Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств", – отметил посол.

Кизим добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, и сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения форума. 

Источник: https://censor.net.ua/n3135381
 
   
 Топ комментарии
 
Может лучше сразу в Бердичев??? К чему эти предварительные ласки???
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Нах. нам в Украине етот старый пи***р который во всех международных инстанциях голосует против Украины?
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мне тоже Бердичев больше чем житомир нравится
и пивзавод там неплохое пиво делает
таких теперь в Украине по пальуам одной руки можно пересчитать
псы. крепость там починили? никто не в курсе?
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А я то думаю, чего эти гандоны кинулись на центральных дорогах ямки латать...
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І навіщо те бульбаче диктаторське мурло здалося в Україні?
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Шоб было куда тикать когда кацапы аншлюс сделают.
В Европку ему низзя, казахи узбеки и все чучмеки - те же кацапы, так шо остаётся только Житомир.
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Задаюсь тем же вопросом...у тракториста кацапские службы украинцев вкрадают, а этому - добро пожаловать...нвхера, скажите, с изгоями якшаться???
Упссс... из-гой ... задумался....
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мародьор 5 років з цим ізгоєм лобизался і нічо. Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 7148
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Может лучше сразу в Бердичев??? К чему эти предварительные ласки???
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Хочет лукаша как посредника использовать?
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Мабуть, в Житомирі якраз доріг немає
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Был я там.
Не сказал бы шо я в восхищении.
Де-то как Кривой Рог, токо люди трошки добрее.
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Ооо Житомир,

Це Не Місто Не Село,

Куди Нас нафіг Занесло...
...
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Вова...вовчик, вованище...какой Житомир...в Талаковку батьку...зашкварься по полной
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Сцить приїхати до Київа Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир, - посол Украины Кизим - Цензор.НЕТ 7904. В Житомирі свій в доску глава ОДА
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Ну и нах нужны такие встречи - поболтают и разойдутся без последствий,только будет повод попиариться для тупого быдла.Зелька - ты давай работай,дело делай,болтовни нам в предыдущие пять лет хватило.
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Нах. нам в Украине етот старый пи***р который во всех международных инстанциях голосует против Украины?
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-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…
В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
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Понемногу закидывают "русский мир".Потом ещё кто-то из рф .Так и будем опыт перенимать. Сухомлин будет прогибаться ...какая честь.
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))) сам же лукашенко, по сути открыто признал, шо страна не способна сама себя защитить и в вопросе своей защиты может положиться или на нато, или на рашку. но и туда и туда сказал "сам нэ хачу!" )) довыпендривался. вроде щас это уже не "шесть областей рашки".
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Пригласил не Макрона, не Далю а Лукашенко. Когда последний раз он посещал Украину, 10-20 лет назад?
У меня всё.
Вы это сделали вместе. Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 3783
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вот я гуглил не нашел.. можно ссылку плиз.
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А шо, в Житомире теж с коровами негаразд? Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 3615
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Опять наверное путин денег не дает, вилять начал...
Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 9821

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Нашел кого приглашать, диктатора с 25 летним стажем
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский пригласил Лукашенко в Житомир, - посол Украины Кизим
 
 
 
 
 
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