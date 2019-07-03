 Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир, - посол Украины Кизим

Об этом заявил 2 июля БЕЛТА посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает Цензор.НЕТ.
"Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации", – сказал Кизим.
Он уточнил, что Зеленский направил официальное приглашение Лукашенко. "Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств", – отметил посол.
Кизим добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, и сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения форума.
и пивзавод там неплохое пиво делает
таких теперь в Украине по пальуам одной руки можно пересчитать
псы. крепость там починили? никто не в курсе?
В Европку ему низзя, казахи узбеки и все чучмеки - те же кацапы, так шо остаётся только Житомир.
Упссс... из-гой ... задумался....
Не сказал бы шо я в восхищении.
Де-то как Кривой Рог, токо люди трошки добрее.
Це Не Місто Не Село,
Куди Нас нафіг Занесло...
...
В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
У меня всё.
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