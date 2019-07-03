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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2692) Липтон Дэвид (4)

 Если вы хотите расти быстрее, чем 6%, то Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, - глава МВФ Липтон

Реформы позволят Украине ускорить экономический рост свыше 5-6% в год, полагает первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

"Если вы хотите расти быстрее, чем 5-6%, то вот как следует действовать. Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет - это капиталов и технологий. И последнее - должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменения", - сказал Липтон в ходе конференции в Торонто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что уверен в возможности Украины обеспечить при помощи ряда реформ ускоренный экономический рост. Однако если коррупция останется, если не произойдет реформа государственного сектора экономики, если останутся не реформированными институции, этого не произойдет, отметил он.

Поэтому Украине следует определиться с четким выбором, подчеркнул Липтон.

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"Именно сейчас настал момент выбора - с новой администрацией (президента. - Ред.), а вскоре - и с вашим парламентом. Для Украины вполне возможно благодаря ряду внятных и управляемых реформ... ускорить рост соотношения с уровнем жизни в Западной Европе", - добавил он.

Сравнивая ситуацию в Украине и Польше образца 2000-х, первый заместитель директора-распорядителя МВФ указал на то, что тогда в польскую экономику тоже сложно было привлечь инвесторов.

"Однако несколько четких шагов помогли изменить эту ситуацию, а именно - строительство инфраструктуры как дороги, хайвеи и порты, и установление правового поля, где "контракт - это контракт", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3135379
 
   
 Топ комментарии
 
"Если вы хотите расти быстрее, чем 5-6%, то вот как следует действовать. Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет - это капиталов и технологий. И последнее - должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменени Источник: https://censor.net.ua/n3135379

Это такой вывод о реформах Пети.
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Заля как раз для этого пришел. У него могзи не зашорены совковыми попредниками.
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...это вовод, что петины пять лет в топку, а он еще цепляется за кормушку, порохоботов на нас натравил.
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Ліптон, заспокоїв та збадьорив. Хоча сам не зрозумів, що сказав.
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Да, увеличить сбор металлолома и выручку от него больше чем на 6% при рыночных ценах на энергию будет трудновато, придется привлекать сборщиков стеклотары и макулатуры.
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Заля как раз для этого пришел. У него могзи не зашорены совковыми попредниками.
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Больше того, земля не знает, что такое офшор, и что такое уклонение от налогов путем искусственной убыточности своих фирм.
... Это была шутка
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🙌🙌🙌 Шорить нечего, и это Зеперемога!!!
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Про 6% я поняла, я не поняла, сколько денег дает дает МВФ Владимиру Александровичу и какого контретно числа приходит очередной транш.
А то получается, что МВФ обещает дать денег только после того, как Владиир Александрович с "**********" продемонстрируют рост экономики больше 6% в год.
Это как то очень жестоко по отношению в блазню, нет?
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По отношению к блазню жестоко всё, кроме апплодисментов...
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Ну, это вы не тому рассказываете. ********* не понял ни слова, а Беня откровенно поржал
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6%? 😁 это ж Вовина любимая цифра, он ее запомнил...
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шо він, цей Девід), каже у нас є гося - він як почне патруси) продавати по всьому світу)),
так там ріст буде 600)))))%)))), а на рекламних бордах і 1600% !!!
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Что в переводе означает, "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".
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"Если вы хотите расти быстрее, чем 5-6%, то вот как следует действовать. Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет - это капиталов и технологий. И последнее - должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменени Источник: https://censor.net.ua/n3135379

Это такой вывод о реформах Пети.
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...это вовод, что петины пять лет в топку, а он еще цепляется за кормушку, порохоботов на нас натравил.
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Так сколько денег Владимиру Александровичу дает МВФ и когда идет очередной транш?
А то по тексту что-то непонятно.
Какого числа деньги то в Украину приходят?
И какая сумма?
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Польща проводить такі реформи вже 30 років, а не 5. Напр. у 1993-му у них було зростання біля 3%, потім піднялося десь до 7-ми у 95-97-му, далі знову опустилося до 4% у 2000-му, потім аж до 1% у 2001-му, потім знову піднялося до 7% у 2007-му, а зараз - біля 3%. Тому тішитися вам зарано - подивимось, що покаже новий реформатор.
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когда страна выкрутиться, эти годы получат классическое название "пятилетка застоя" ))
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А Володі вже рости нікуди. Він досяг всього, чого міг! Тепер дорога лише вниз. Як у Кравчука, Кучми, Ющенка, Порошенка, і звичайно, януковоча. Ніколи б не хотів виграти президентські вибори. Особливо - коли ціллю є сам виграш, а не реалізація програми, для якої потрібен пост президента. Оскільки програма писалася на коліні через інтернет, то її у дядька просто не було. Це, як вийти на Говерлу: вгору лише до певного моменту. А далі - лише спуск. Який може бути і стрімким.
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перше потрібно перестати брехати один одному. брешуть майже всі. в країнах де меньше брехуть економіка краще працює.
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"Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого."

Уже можно сказать точно, что у Порошенко такого желания небыло. Он любил только бабки пилить по ночам у себя на заднем дворе Банковой.
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Ты такой осведомлённый, наверное ну другом конце пилы был))
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Хотим 50% и больше. Но здесь без бени не обойтись. Он знает, чего делать.
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Что же вы тогда мрази коррупционерам грошики перечисляли?
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Цытаты великих людей:
Потому что фоп, потому что 6% (с)
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МОЖЕТ КОМУ ТО НАДО ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ПАМЯТЬ - ВСЕ, ЧТО ВЫШЕ 3% ОТДАЕМ ВНЕШНИМ КРЕДИТОРАМ. ТАК ДОГОВОРИЛИСЬ ЯРЕСЬКО, ЯЦЕНЮК И ПОРОШЕНКО.ТАК ЧТО ГУБЫ ЗАКАТЫВАЕМ.НАМ ЭТИ 6 % ЛЕТ 20 НЕ ВИДЕТЬ.
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Как расти на 6% и более хорошо показывает Китай, там первым делом, как у нас, провели декоммунизацию и жизнь наладилась.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли вы хотите расти быстрее, чем 6%, то Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, - глава МВФ Липтон
 
 
 
 
 
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