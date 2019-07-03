 Для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.
"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более EUR10 млрд. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет достичь прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе только политико-дипломатическим путем.
считайся с маньяком, только приватно, и не позорься, а для всего мира - пукин х"йло и педофил,
а раша развалится, и ее поделят, жаль, что у нас такой говняный сосед..
но ты не переживай, учи китайский, в рашке, это скоро он будет государственным..
Если за счет "инвесторов", то да, но с одинаковыми условиями для всех, без всяких "преференций".
Ни копейки государственных денег не должно идти в эту клоаку. Что заработают "кармильцы Украины и ЭС, а также других нахлебников", то пусть на свой бамбас и тратят. Или мы должны снова скинуться на "бамбас", а он "руцкагаварящий, духовно-скрепный" снова будет топить "за расею". Всех старонников "руцкага" мира нужно лишить права голоса. За призывы "о расеюшке" давать от 5 лет. И не важен старый пердун или молодой дятел.
Всех проживающих там нужно СНАЧАЛА просеять через сито, посмотреть ходили ли на митинги "за расею". Если да - лишать права выбирать, особо буйным давать сроки.
что б загнать Украину в *опу?
Или лижешь язычком,
иль работаешь ты ртом,
чтобы ПЕС и За Життя
обирали бы тебя?
Что особенного мы можем предложить чего нет в другом месте?
Ну кроме добычи сланцевого газа америке?
легко покрасят по парочке ларьков...