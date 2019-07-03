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 Политика Украины, Экономика
  2024  126
Все про:Зеленский (1982) инвестиции (876) Канада (1270) Донбасс (18848)

 Для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает зарубежных инвесторов осенью на форум в Мариуполе, где будут обсуждаться вопросы восстановления Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.

"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более EUR10 млрд. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет достичь прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе только политико-дипломатическим путем.

Источник: https://censor.net.ua/n3135375
 
 
 Топ комментарии
 
Це мені нагадує "Золоте теля" Не дослівно:
- Шура, скільки вам потрібно для повного щастя - спитав Остап Балаганова.
Балаганова довго ворушив губами і накінець сказав:
- Триста п'ятдесят вісім рублів двадцять три копійки.
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инвестировать надо только в западный донбасс, чтобы восточный о нём мечтал, как ГДР о ФРГ.
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Он маньяк и большой маньяк, пусть и маленького роста. И не считаться с этим - симптом идиотизма. Не развалится Россия, не рассчитывай. По крайней мере пока там есть газ и нефть. Время вспомнить поговорку: пока толстый похудеет, худой сдохнет. Запомни ее, ущербное.
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ущербное, это твоя подпись? так теперь и подписывайся..
считайся с маньяком, только приватно, и не позорься, а для всего мира - пукин х"йло и педофил,
а раша развалится, и ее поделят, жаль, что у нас такой говняный сосед..
но ты не переживай, учи китайский, в рашке, это скоро он будет государственным..
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Круто же тебя ущемило при рождении. Ну ладно, расти большой. И умней, пока не поздно.
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это из твоего медицинского анамнеза? а сам почему не вырос и не поумнел?
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Запустить квартал в Россию, пущай отрабатывают.
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Какое восстановление "бамбаса"???
Если за счет "инвесторов", то да, но с одинаковыми условиями для всех, без всяких "преференций".
Ни копейки государственных денег не должно идти в эту клоаку. Что заработают "кармильцы Украины и ЭС, а также других нахлебников", то пусть на свой бамбас и тратят. Или мы должны снова скинуться на "бамбас", а он "руцкагаварящий, духовно-скрепный" снова будет топить "за расею". Всех старонников "руцкага" мира нужно лишить права голоса. За призывы "о расеюшке" давать от 5 лет. И не важен старый пердун или молодой дятел.
Всех проживающих там нужно СНАЧАЛА просеять через сито, посмотреть ходили ли на митинги "за расею". Если да - лишать права выбирать, особо буйным давать сроки.
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В **** мне твой дамбас. Восстановы лучше Украину. А дамбас пускай восстанавливают окупанты. Тем более что дамбаситы сами хотели рузьгого мира и живут как заслуживают.
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Сначала кричали "Путин введи!!!", теперь пусть кричат "Путин выведи!!!" и приступают к восстановлению.
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Чем с утра ты мажешь ПОПу,
что б загнать Украину в *опу?
Или лижешь язычком,
иль работаешь ты ртом,
чтобы ПЕС и За Життя
обирали бы тебя?
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Референдум так референдум. Нужно провести референдум по етому поводу. 1Хотят ли украинцы за свой счет восстанавливать дамбас. 2. Пускай Расия восстанавливает дамбас за свой счет.
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пусть инвесторы построят на бамбасе стену с высоковольтным напряжением, которая изолирует общество от этой скотобазы, которая звала в Украину рашизм и войну..
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Может лучше очистить территорию Украины от тех кто звал в Украину рашизм и войну?
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До окончания войны и возврата всех наших территорий в том числе крыма о каких либо восстановлениях и вкладывании огромных денег в окупированные земли вообще разговора не должно быть. Наведи сначала порядок в Украине чтобы наша страна стала образцом где хотелось бы жить. А не вбухивать кучу денег в прифронтовые территории
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Зеля прав. Как только там окажутся деньги Запада, ***** станет проблематично там ураганить
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как только деньги Запада придут, они будут разворованы клоуном и беней.
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почему разворованы?? Зеля, это вам не клептоман поросенко..
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Зачем деньгам идти туда где ураганят?
Что особенного мы можем предложить чего нет в другом месте?
Ну кроме добычи сланцевого газа америке?
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Так это не проблема Коломойша с Ахметкой
легко покрасят по парочке ларьков...
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Что бы продать что то ненужное, нужно сначала купить что то ненужное Для відновлення Донбасу необхідно понад 10 млрд євро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7952
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И мы даже знаем, кто эти деньги будет осваивать.
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так ты эти 10 лярдов у своих избирателей безмозглых собери, они с радостью тебе помогут Для відновлення Донбасу необхідно понад 10 млрд євро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5632
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намечается неплохой гешефт для некоторых....
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Бесполезно, эти люди всю свою историю живут ненавистью к Украине, хотя богачами их делай, будут смотреть на кормильца с востока
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Для восстановления Донбасса необходимо восстановить границу с запоребриком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро, - Зеленский
 
 
 
 
 
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