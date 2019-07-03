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 Богомолец внесла в Раду законопроект о дематюкации языка

Народный депутат Ольга Богомолец (БПП) зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

Соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР 2 июля, передает Цензор.НЕТ.

Автором законопроекта выступила народный депутат Ольга Богомолец. Главным комитетом значится комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, который возглавляет Виктория Сюмар. Текста законопроекта на сайте Рады пока нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135373
 
   
 Топ комментарии
 
какой хренью они там занимаются. мрак.
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Когда же вы,мать вашу, примете законы по которым коррупционеров и воров в тюряги рассадите?
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такие как совокупление, сношение, акт, траханье и пр.... а как эти слова можно применить к КОРРУПЦИИ? Богомолець внесла в Раду законопроєкт про дематюкацію мови - Цензор.НЕТ 2752
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О как! Опять в Украине притесняют "великий расейский язык"!
Не поэтому ли поводу ряшка СБ ООН собирает?!
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Перепрошую, але як же спілкуватися з зембі та зеботами так, щоб вони розуміли, що звертаються до них? До того ж у виступах злих клоунів у будівлі з куполом дотепер "багатоповерхових конструкцій" не зустрічалося. Удатні на це організми відсіюються ще до виборів. Ну а щодо законопроекту - нехай, нічого. Ось ще й фото авторки з'явиться на сайтах і в газетах: красива жінка - запам'ятають, обиратимуть.
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Вот сразу видно, человек работу работает, а не куйней занимается. Пока еще можно материться )))
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Вообще то это имя кремлевского карлика, а на имена запреты не распространяются.
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мизулина покусала богомолец. Следующий закон от богомолец будет о запрете женщинам брить пихвы
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Ругательные слова и мат влияют на ДНК человека. Исследования учёных: волновая генетика.
Волновая генетика: влияние слов на ДНК (Гаряев)Как ни странно, но ученые дают на это однозначный ответ: ругательные слова «взрываются» в генетическом аппарате человека, вследствие чего происходят мутации, которые поколение за поколением ведут к вырождению. Исследователи разработали аппарат, который умеет переводить человеческие слова в электромагнитные колебания, которые оказывают влияние на молекулы наследственности ДНК. Если человек ругается, не переставая - его хромосомы рвутся и гнутся, а гены меняются местами. В итоге, ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы.

Таким образом, постепенно следующим поколениям передаётся программа самоуничтожения. Учёные отметили: матерные слова вызывают мутагенный эффект, схожий с тем, что делает радиоактивное облучение большой мощности. Эксперимент с облучением проводился несколько лет на семенах растения арабидопсис. Практически все эти растения погибли. А те, которым удалось выжить, стали генетическими мутантами. Эти измененные растения, перенеся множество болезней, передали их по наследству,
а спустя несколько поколений потомство полностью выродилось.

Интересно то, что мутагенный эффект не зависел от уровня громкости: матерные слова могли произноситься то громко, то шёпотом. На этом основании экспериментаторы сделали вывод, что определённые слова обладают энерго-информационным воздействием на ДНК человека.

Проведён был и прямо противоположный эксперимент. Учёные «благословляли» и отмаливали семена, убитые радиоактивным облучением в 10 тысяч рентген. В следствие этого, перемещенные гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК встали на свои места и срослись. Облученные семена сумели ожить.

Такая наука, как «волновая генетика», автором которой является Пётр Петрович Горяев, отмечает: ген - это не только одна лишь клетка. Программа человека зашифрована в, так называемой, «мусорной» части ДНК. И не только в химических составляющих, но и в физических полях, которые образуются вокруг хромосом и имеют голографическое строение. Вся информация о прошлом, настоящем и будущем организма содержится в свернутом виде в каждой точке волнового генома. Молекулы ДНК обмениваются этой информацией с помощью электромагнитных волн, в том числе акустических и световых. Сегодня учёные научились «накачивать» ДНК энергией света и звука. Запуская определённые генетические программы можно стимулировать резервные возможности организма. В результате фиксировались случаи выздоровления безнадёжно больных растений. Человек такие чудеса может вызвать с помощью молитв.

Исследователи пришли к невероятным заключениям: ДНК буквально воспринимает человеческую речь. «Уши» цепочки приспособлены к улавливанию звуковых колебаний. Пушкин когда-то писал своей жене: «Не марай душу чтением французских романов». В наше время люди разве что улыбнуться при такой фразе. Молекулы наследственности получают и акустическую, и световую информацию: даже чтение про себя доходит до клеточных ядер по электромагнитным каналам. Один текст способен оздоравливать наследственность, а другой её травмировать. Молитвы и мантры пробуждают резервные возможности генетического аппарата. Проклятия - разрушают волновые программы, а значит, нарушают нормальное развитие организма.

П. Гаряев считает, что с помощью словесных мыслеформ человек создает свой генетический аппарат. К примеру, ребёнок, взявший от родителей определённую программу, начинает вести себя соответствующим образом. Тем самым, он может разрушать и себя и свою среду - как социальную, так и психологическую. И передаются такие программы из поколения в поколение. Это ли не родовая карма и родовая нагрузка, о которой говорят и эзотерики и психологи?

В фильме «Живая матрица: Наука исцеления» об этом очень интересно рассказывается: медицина всегда считала, что гены отвечают за все наследственные болезни человека.
«Но гены не управляют нашей биологией! Если в семье есть наследственные заболевания, например рак. Мы отмечаем генеологию семьи и отмечаем рецепиентов искомого гена. И говорим: Вот смотрите, Генетика! Это наследственное заболевание, у них в каждом поколении были такие больные. Однако есть очень интересное подтверждение в исследовании. Когда приёмный ребенок живет в семье, генеология которой содержит ген раковых клеток, у приемного ребенка возникает рост раковых клеток точно также, как и у не приёмного, независимо от того, что приемный ребенок имеет совершенно иной набор генов!»

Нашему генетическому аппарату совсем небезразлично, о чём мы думаем, говорим и какие книги читаем. Всё впечатывается в волновой геном, то есть волновую генетическую программу, которая способна менять в ту или иную сторону наследственность каждой клетки.
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православие головного мозга? с утра попил зеленой мочи или помыл ею очи?
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Там все погано. Найголовніше - любов до грошей Це, здається, той поц, що з іншим виродком грабовим, обіцяв "матерям Беслану" воскресіння їх дітей... Тільки бабло...
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А вот хотелось бы пруф на официальный документ - само исследование, протокол исследований, экспертизу и заключение европейских специалистов. А то такое «исследование» я и сам наматерить могу!..
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а как же мы нашего *********** будем называть тогда?
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Это наступление на свободу слова! Теперь народ будет лишён возможности оценить работу зе.
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Богомолець це одна з кадрових помилок Порошенка, бо Оля трохи дурнувата.
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А сквернословить можно и без мата. Например, такие оскорбления, как: ах ты пыль чердачная, козёл безрогий , интеллигент, ты что, такой умный? (кстати, очень обидное ругательство!), и пр...
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Щас русские срочно совет безопасности в ООН соберёт по поводу ограничения прав русскоязычных меньшинств и их тотальной дискриминационной дематюкации в Украине.
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Хотелось бы услышать мнение на этот счёт Леся Подерв'янского.
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Митець скурвился. Пошел у Пепе шестерить за гроши....
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Тебе значит , шестерить у Зели мона , и без грошей ,, а ему значит , нельзя .? Богомолець внесла в Раду законопроєкт про дематюкацію мови - Цензор.НЕТ 9612 .
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Подпетенянский был Митець а стал просто мерзким сквернословом.
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Да успокойтесь. Можно подеревянскому шестерить, никто не запрещает.
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- Дочка, на тебя жалуются, что ты в школе матом ругаешься.
- 3.14здят, папа.
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я так понимаю, что этим законом дезавуируется возможный особый статус русского языка?
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Посадите первой в тюрьму Ольгу Богомолець, не верю что она в жизни никгда не матюкалась, а значит нарушает этот закон)))
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Тобто тепер ***** можна буде писать тільки на мові, бо на язику заборонять?
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Люди! Вилізьте зі своїх джипів і гаджетів, вийдіть з інтернету і походіть вулицями Києва, прислухайтесь, як говорять не 15-20-річні, а 7-10 річні діти! Ви жахнетесь, вони оволоділи лайкою не гірше, ніж вантажники пивзаводу. Такого не було навіть у 90-і роки. В моді рос.реп, переповнений матюччям і зеківською культурою, а вони переспівують ці пісеньки, цитують їх. Бо там є " тіпа отвєт на всьо в етой жизні", як сказав один підліток.
Тому суспільству треба боротись не тільки з корупцією чи непрофесійністю чиновників, а ще не забувати про реальний стан моралі і виховання дітей. За ускладненням освітніх вимог, ми просто втрачаємо молоде покоління. Вони живуть у своєму гібридному світі, у своїх смартфонах.
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я матом уже не говорю - но думать им не перестал.. Богомолець внесла в Раду законопроєкт про дематюкацію мови - Цензор.НЕТ 2797
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Бо коли Богомолець називає ціни в своїй клініці, у відповідь частенько чує тільки матюччя.
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це ж откровєннойє ущємлєнійє йєзика!!!
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Богомолец уважаю. Кто видел ее на Майдане, полностью окровавленную, то есть вся полностью в крови раненных, с глазами неспавшими несколько суток, тот не забудет этот силуэт в кровавом халате со смертельно уставшими но несломленными глазами
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В українській мові матюків немає. Це корупціонерка Богомолець щось наплутала.
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А я думал Украина свободная страна. А в ней даже нельзя выражать свои емоции. Может лучше пи***ров запретить водить по Киеву чтобы не пугали детей и не раздражали взрослых? А еще лучше запретить власть которая ни***я не делает а только грабит население.
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А як соєві це переживуть, в них це головний аргумент, бо те що вони прогнозували - все навпаки!А пар випустити потрібно...
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Ольго, як ви тоді зможете охарактеризувати Зебіла і його "слугів урода"? Я вже нічого не кажу про "жопоблоківців" і їхні новітні утворення.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБогомолец внесла в Раду законопроект о дематюкации языка
 
 
 
 
 
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