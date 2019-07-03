 Богомолец внесла в Раду законопроект о дематюкации языка

Соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР 2 июля, передает Цензор.НЕТ.

Автором законопроекта выступила народный депутат Ольга Богомолец. Главным комитетом значится комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, который возглавляет Виктория Сюмар. Текста законопроекта на сайте Рады пока нет.

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