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 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2694) Швейцария (305) Коболев (329)

 В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о "вышках Бойко", - прокуратура

По делу о закупке бывшими чиновниками "Нафтогаза" буровых установок федеральная прокуратура Швейцарии подозревает в отмывании денег двух граждан Украины.

В банках Швейцарии заблокировали 60 млн франков, которые, вероятно, вывело из Украины прежнее руководство "Нафтогаза" по делу о "вышках Бойко". Об этом проинформировала федеральная прокуратура в Берне, сообщила 2 июля "Німецька хвиля", передает Цензор.НЕТ.

У прокуратуры Швейцарии есть двое подозреваемых, граждан Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго – в соучастии в отмывании.

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Глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что компания сотрудничает со швейцарскими следователями.

"Благодарим швейцарских правоохранителей и максимально содействуем расследованию – виновные в сделках должны быть наказаны, а деньги – возвращены украинским гражданам", – подчеркнул он. 

В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о вышках Бойко, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135369
 
   
 Топ комментарии
 
Так всё таки вышки Бойко?! А Луценко говорит что НЕА (ну не бесплатно же конечно) ....... В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о "вышках Бойко", - прокуратура - Цензор.НЕТ 8854
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и что..гениальный плокулол снимет арест.. В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о "вышках Бойко", - прокуратура - Цензор.НЕТ 1658
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"У прокуратуры Швейцарии есть двое подозреваемых, граждан Украины."

можно с этого места поподробней, или сами догадаемся!?
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Он должен выпить и посоветоваться с Бабой Ягой 3-го тысячелетия до Нашей Эры.
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Премию кобелев не забудь в пару млн. Деньги еще лет 10 будут заблокированы и в конце концов про них забудут, но премию надо обязательно себе выписать, кобелев!
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"У прокуратуры Швейцарии есть двое подозреваемых, граждан Украины."

можно с этого места поподробней, или сами догадаемся!?
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Бакуліну інкримінують заволодіння коштами "Нафтогазу Україна" у сумі 449 млн 963 тисячі гривень, замах на заволодіння коштами цього ПАТ у сумі 5 млрд 100 млн 36 тисяч гривень, а також у заволодінні майном і коштами "Чорноморнафтогазу" у сумі 404 млн 374 тисячі доларів при закупівлі нафтовидобувних вишок. Скандальну справу назвали на честь тогочасного міністра енергетики і давнього близького соратника Бакуліна Юрія Бойка.
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Игорь Д
Ну и быстро Вы на лету переобуваетесь !
Однако...У банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про "вишки Бойка", - прокуратура - Цензор.НЕТ 9855
У банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про "вишки Бойка", - прокуратура - Цензор.НЕТ 6109
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у тебя Порошенко везде , мабудь вже і в ночі сниться
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Так всё таки вышки Бойко?! А Луценко говорит что НЕА (ну не бесплатно же конечно) ....... В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о "вышках Бойко", - прокуратура - Цензор.НЕТ 8854
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Вот это да! Коболев, однако, честнейший человек! Надо же, как сказанул:"виновные в сделках должны быть наказаны, а деньги - возвращены украинским гражданам", - подчеркнул он.(с). Дело за малым...
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Єслі шо, то я буду другим в списку за тобою. У банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про "вишки Бойка", - прокуратура - Цензор.НЕТ 2467
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Главное не при Коболеве возвращать
А то деньги вернутся нкскольким очень конкретным украинским гражданам
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патамуша твоя зРада не дает убрать петиного дружбана с прокуратуры.
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Хрен тобі, бо є твій Труба. Тому поганому Слузі яйця заважають.
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Про вышки вора Бойко орут еще с времн Януковия, были все доказательства, что он купил их в три раза дороже в латвийском магазине, чем они стоят у производителя в Норвегии. Вся комнада порхоботов во главе с кортавым пгокугогом активно прятали концы вводу, таща Бойку в лидеры ********** жопаблока.
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Это такие "РАЗСЛЕДОВАТЕЛИ" (таких дел сотни), которые только могли кричать "Зрада" и пиариться на этом. Даже и не вспоминая Ефремова, который уже больше 2 лет находится в СИЗО, Штепу, Надю- пулеметчицу , когда одной рукой награждают Героем Украины, а ногой заталкивают за решетку , крича при этом "Зрада" и многое другое . Все это результат уже исторической власти Порошенко ( конституционный орган, исполнительный и судебный органы)
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В банках Швейцарии заблокировали 60 млн франков, которые, вероятно, вывело из Украины прежнее руководство "Нафтогаза" по делу о "вышках Бойко". Об этом проинформировала федеральная прокуратура в Берне Источник: https://censor.net.ua/n3135369

Федеральная прокуратура в Берне блокирует, а Юґик по-быстрому все разблокирует. Он Бойко по делу вышек Бойко перевел из статуса подозреваемых в свидетели.
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щас хрякоботы будут с пеной у рта доказывать что соевые 5 лет хотели посадить бойко и ко. хотя плокулол там состава преступления так и не нашёл.
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Эм предлагаю эти деньги сразу отправить мамке рыжого
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вот же гадские швейцарцы, мы закрываем дело,а они открывают, ну что ты будешь делать....
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Швейцария знает, что бойко - вор, генеральный кум - не верит. кто там в Европу хочет?
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"Благодарим швейцарских правоохранителей и максимально содействуем расследованию - виновные в сделках должны быть наказаны, а деньги - возвращены украинским гражданам", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net.ua/n3135369

..............

воно то добре, що блокують ці рахунки але з досвіду попередніх блокувань і потім через суди розблокування рахунків у різноманітних банках світу наприклад рахунків Клюєва, Овоча тощо... вважаю дещо зарано радіти і тим більше, виписувати собі премії. Не все так гладко і просто буде. Наприклад "скіфське золото" он вже скільки років знаходиться під арештом в Голандії і здавалося перемога, все просто - воно належало Україні, тож просто поверніть його в Україну і все...та ні, розпочинається тяжба на роки. Тож зарано радіти з подібних новин, дочекаємося фактичного стягнення на користь України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о "вышках Бойко", - прокуратура
 
 
 
 
 
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