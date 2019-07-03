 В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о "вышках Бойко", - прокуратура

В банках Швейцарии заблокировали 60 млн франков, которые, вероятно, вывело из Украины прежнее руководство "Нафтогаза" по делу о "вышках Бойко". Об этом проинформировала федеральная прокуратура в Берне, сообщила 2 июля "Німецька хвиля", передает Цензор.НЕТ.
У прокуратуры Швейцарии есть двое подозреваемых, граждан Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго – в соучастии в отмывании.
Глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что компания сотрудничает со швейцарскими следователями.
"Благодарим швейцарских правоохранителей и максимально содействуем расследованию – виновные в сделках должны быть наказаны, а деньги – возвращены украинским гражданам", – подчеркнул он.
можно с этого места поподробней, или сами догадаемся!?
Ну и быстро Вы на лету переобуваетесь !
Однако...
А то деньги вернутся нкскольким очень конкретным украинским гражданам
Федеральная прокуратура в Берне блокирует, а Юґик по-быстрому все разблокирует. Он Бойко по делу вышек Бойко перевел из статуса подозреваемых в свидетели.
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воно то добре, що блокують ці рахунки але з досвіду попередніх блокувань і потім через суди розблокування рахунків у різноманітних банках світу наприклад рахунків Клюєва, Овоча тощо... вважаю дещо зарано радіти і тим більше, виписувати собі премії. Не все так гладко і просто буде. Наприклад "скіфське золото" он вже скільки років знаходиться під арештом в Голандії і здавалося перемога, все просто - воно належало Україні, тож просто поверніть його в Україну і все...та ні, розпочинається тяжба на роки. Тож зарано радіти з подібних новин, дочекаємося фактичного стягнення на користь України.