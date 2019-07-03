 Непогода в Украине: 525 населенных пунктов в 13 областях Украины обесточены, более 2 тыс. абонентов остались без газа, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 3 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 525 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Днепропетровская - 163, Черниговская - 110, Винницкая - 57, Николаевская - 41, Черновицкая - 38, Кировоградская - 35, Донецкая - 26, Луганская - 14 Запорожская - 12 Житомирская - 11, Сумская - 9, Черкасская - 6, Киевская - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что 2 июля в Черновицкой области в результате падения деревьев пострадало 2 человека. В 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов частично повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.

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В Винницкой области в 7 населенных пунктах Томашпольского, Тульчинского и Черновицкого районов произошло свержение деревьев. Частично повреждены крыши жилых домов (количество уточняется) и 9 объектов социальной сферы. Жертв и пострадавших нет.

В г. Днепр в результате падения дерева на остановку пострадали 2 человека. В результате повреждения газопроводов прекращено газоснабжение в с. Новопилля (2200 абонентов), с. Желтое (86 абонентов) и в г. Кривой Рог (19 абонентов). В г. Кривой Рог частично повреждены крыши 36 жилых домов и дома культуры.

Подразделениями ГСЧС предоставлялась помощь в расчистке автодорог и территорий от поваленных деревьев.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.