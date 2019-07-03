EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, За рубежом
  132  1
Материалы по теме:
Все про:Канада (1270) Трюдо Джастин (104)

 Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, мы никогда не согласимся с аннексией Крыма, - Трюдо

Канада осуждает российскую агрессию против Украины, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канада всегда будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Сильная и независимая Украина – это очень важно и для Канады, и для всего мира. Необходимо сохранить правила международного правопорядка. И я хочу четко указать, что Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, мы никогда не согласимся с аннексией Крыма. Мы осуждаем российские агрессивные действия против Украины", – сказал он. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада в течение шести лет выделит Украине $25 млн как помощь в реализации реформ, - Трюдо

Источник: https://censor.net.ua/n3135367
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
московське ********** нагнуло еуропу, тільки Канада ше пручайєця, але вона далеко
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада всегда будет защищать суверенитет Украины, мы никогда не согласимся с аннексией Крыма, - Трюдо
 
 
 
 
 
 вверх