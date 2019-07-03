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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1961) Крым (21590) Донбасс (18848)

 Возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский

Невозможно говорить о развитии Украины, не касаясь темы Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом во время конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Возвращение наших территорий, пленных, наступление мира - это самое главное. Это первое, что должно обеспечить государство, ориентированное на гражданина ", - сказал он.

"И здесь нам не обойтись без вашей поддержки", - подчеркнул Президент, обращаясь к участникам конференции.

По его словам, перед Украиной стоят еще два крупных вызовы. Первый - экономический. По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро.

"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сообщил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может достичь прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе только политико-дипломатическим путем, - Зеленский

Второй вызов - информационный. Президент акцентировал внимание на том, что Украина возвращать не только свои территории, но и своих людей.

"Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно. Они имеют украинский паспорт, им дают "паспорта" "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются сбить с толку в вопросе "Кто мы?" Они - украинцы. На каком бы языке они не общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения. Очевидно, что это сложный вопрос, который встал перед Украиной. Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым - это Украина ", - подчеркнул Президент.

По словам Зеленского, то, что Донбасс и Крым - Украина, должно наконец услышать и понять руководство России.

"Целый мир должен говорить это во весь голос. Не уставая. Это нужно не только Украины, это нужно и вам. Потому возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", - сказал Глава государства, обращаясь к участникам конференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3135364
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля навмисне не бажає помічати того, що всі країни нарощують озброєння і готуються до війни ? Ніякого миру не буде. Забудьте це слово.
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пока жива раха- никто не сможет спать спокойно.
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Да Крым и Донбасс - это Украина. Как бы тут ни вбрасывали годами про «отрезать и забыть»
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Добрі слова Президента України.. Чи й тут петіні прихильники здіймуть гвалт?
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Нє, все добре. Для відновлення Донбасу потрібні інвестори. Будемо відбудовувати.
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Главноє- нє бєжєнєц. Как работа, Ла-ла? Возвращатца собіраєшся?
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Да и фиг бы с ними
Меньше обращать на них внимания, быстрее успокоятся

Как с гей-парадом
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Ті, що брали участь в гей-параді, не вбивають. Паралель взагалі незрозуміла.
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Я тоже думаю что участники гей-парадов лучше соевых ботов
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Ні, все добре - терористи вбивають наших громадян, а ми за наші податки будемо будувати терористам інфраструктуру. Що тут поганого?
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Із ЗВР за місяць лишилося 13 мільярдів євро. 12 мільярдів уже просрали.
Браво, Зєля!
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За экономику отвечает кабмин.Как там к другану петиному вопросов как всегда нету)))
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Дивно. А ще до 20 травня за все відповідав Порошенко.
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Ну так колалиция его и премьер его.Конечно спрос с него)))
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і хто є відповідальним за ЗВР в країні? часом не призначений Мародьором голова НБУ? Возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8386
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Прокинься. Уже півтора місяці як править Зєля. Чи він зайнятий біганиною по фонтанам та пожиранням шаурми?
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то хто все ж таки призначав гєніального голову? кого першого в буцигарню? Возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2084
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А хто не зняв призначенця Порошенка? Чому Зєля не призначив на голову НБУ когось із Кварталу-95? Його все влаштовує?
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кацахол
"Із ЗВР за місяць лишилося 13 мільярдів євро. 12 мільярдів уже просрали.
Браво, Зєля!"

Золотовалютные резервы Украины. Последнее обновление 21.06.2019
30.04.2019 - 20524,72 млн.$;
31.05.2019 - 19402,08 млн.$. Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Других данных у минфина пока нет. Поделитесь, будь ласка, своим источником для сравнения.
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Все окончательно зеля сдал Украину.Да порохня.При Пете такого точно не было)))
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Зеля навмисне не бажає помічати того, що всі країни нарощують озброєння і готуються до війни ? Ніякого миру не буде. Забудьте це слово.
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Другие страні наращивают, а в украине "греются" на контрактах в оборонпроме.
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пока жива раха- никто не сможет спать спокойно.
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Да Крым и Донбасс - это Украина. Как бы тут ни вбрасывали годами про «отрезать и забыть»
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опять по текстам пороха шпарит тупой клоун. и опять с бумажки.

может опять диверсия и ему подсунули материалы с прошлых выступлений пороха?
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Так порохоботи ж скрізь. От і підставляють молодого презедента...
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Що скажуть прихильники Пепи? Зрада чи перемога?
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шо вони скажуть.. те шо українців залишилось в Україні лише 25%.. решта агенти Кремля і зебіли Возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3288
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Для полноценной международной поддержки нужны реальные политические и экономические реформы. Жаль, пять лет хряк у Украины украл.
Владимир - не будь как хряк...
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Віктар, а кто развязал войну на Донбассе?
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РФ - сутками на форуме, а элементарных вещей не знаешь
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він ще не знає чий Крим.. постійно перепитує Возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3970
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О, нічого. А ти задоволений політикою Лукашенка і російською мовою?
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Хороший вопрос. Думаю, что ответа не будет или, в лучшем случае, проблеет про повстанцев))
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Ты мне так и не ответил, порохоботина(вернее ответил кнопкой спам) - так ты готов лично пойти в атаку на путиноидов?
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То что сделал ЗЕ за 40 дней своего президентства поистине вдохновляет..ВСУ открыли настоящий сезон охоты на сепаров!С приходом Хомчака за месяц их нащёлкали стока,что Гиркин и Пушилин взвыли!Охота на дорогущую технику и сепаров будет продолжаться вне зоны отвода!Метод кнута и пряника .
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у них там уже свой мир -непонятный для нас -лапти водка балайка .чебурашка искандеры .... вырыть канал от Очакова до Бердянска и построить забор с колючки и под напряжением как в парке Юрского периода и пусть наслаждаются своим миром и не шастают к нам
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Дебил, *****!
Какое восстановление Донбасса?
Какой форум и инвесторы?
Что за капитулятивная риторика?
Почему бы не сказать - ***** рано или поздно за все заплатит. Помогайте нам освободить Украину от *****, давайте нам правовую поддержку в международных судах - и ***** и его ********* будет вечным инвестором для Донбасса?
Где хоть слово про ответственность ***** за эти руины???
Люди...оно говорит по бумажке. Эту бумажку написали дебилы и враги Украины. Вроде бы звучит лучше, чем "давайте проведем референдум по дружбе с *****м или отменим заком о языке" - правда? Но ***** они не обвиняют и ничего с него не требуют!!!
Не верьте этим коллаборантам!
Они работают на *****!!!
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Перестань курить это дерьмо, ты убиваешь себя.
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А вот выше порохоботня скавчить, что Клован шпарит по текстам, украденным у вашей миролюбной Свинюки. Вы бы определились как-то одно гавкать
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Зєлі треба обіцяти не лише русскій ізиг та мільярдні інвестиції та відбудову, а ще й легалізацію бурятів та інших росіян.
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Порохоботам не угодишь, и так плохо и эдак...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский
 
 
 
 
 
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