 Возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом во время конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Возвращение наших территорий, пленных, наступление мира - это самое главное. Это первое, что должно обеспечить государство, ориентированное на гражданина ", - сказал он.

"И здесь нам не обойтись без вашей поддержки", - подчеркнул Президент, обращаясь к участникам конференции.

По его словам, перед Украиной стоят еще два крупных вызовы. Первый - экономический. По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро.

"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сообщил глава государства.

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Второй вызов - информационный. Президент акцентировал внимание на том, что Украина возвращать не только свои территории, но и своих людей.

"Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно. Они имеют украинский паспорт, им дают "паспорта" "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются сбить с толку в вопросе "Кто мы?" Они - украинцы. На каком бы языке они не общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения. Очевидно, что это сложный вопрос, который встал перед Украиной. Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым - это Украина ", - подчеркнул Президент.

По словам Зеленского, то, что Донбасс и Крым - Украина, должно наконец услышать и понять руководство России.

"Целый мир должен говорить это во весь голос. Не уставая. Это нужно не только Украины, это нужно и вам. Потому возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", - сказал Глава государства, обращаясь к участникам конференции.