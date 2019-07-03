 Возвращение Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом во время конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Возвращение наших территорий, пленных, наступление мира - это самое главное. Это первое, что должно обеспечить государство, ориентированное на гражданина ", - сказал он.
"И здесь нам не обойтись без вашей поддержки", - подчеркнул Президент, обращаясь к участникам конференции.
По его словам, перед Украиной стоят еще два крупных вызовы. Первый - экономический. По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро.
"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сообщил глава государства.
Второй вызов - информационный. Президент акцентировал внимание на том, что Украина возвращать не только свои территории, но и своих людей.
"Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно. Они имеют украинский паспорт, им дают "паспорта" "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются сбить с толку в вопросе "Кто мы?" Они - украинцы. На каком бы языке они не общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения. Очевидно, что это сложный вопрос, который встал перед Украиной. Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым - это Украина ", - подчеркнул Президент.
По словам Зеленского, то, что Донбасс и Крым - Украина, должно наконец услышать и понять руководство России.
"Целый мир должен говорить это во весь голос. Не уставая. Это нужно не только Украины, это нужно и вам. Потому возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", - сказал Глава государства, обращаясь к участникам конференции.
Папригай на бутилкє. Займісь дєлом.
Меньше обращать на них внимания, быстрее успокоятся
Как с гей-парадом
Речь о восстановлении неоккупированных территорий
Украина восстанавливает свои территории причём за счёт инвесторов в том числе и иностранных
Украина на территории Украины наводит порядок
Спокойная ночь.
Те, кому нечего ждать, садятся в седло,
Их не догнать, уже не догнать.
Браво, Зєля!
"Із ЗВР за місяць лишилося 13 мільярдів євро. 12 мільярдів уже просрали.
Браво, Зєля!"
Золотовалютные резервы Украины. Последнее обновление 21.06.2019
30.04.2019 - 20524,72 млн.$;
31.05.2019 - 19402,08 млн.$. Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Других данных у минфина пока нет. Поделитесь, будь ласка, своим источником для сравнения.
Дамбаз - это как Кенигсберг для Германии,как Курилы для Японии..
"Он есть,где-то там,в мрачном кацапском далеке..но придёт день,и он снова станет нашим !"
может опять диверсия и ему подсунули материалы с прошлых выступлений пороха?
Владимир - не будь как хряк...
Бачыш - я цябе прымусiу нават мовай пiсаць
Ты мусiць спужауся што фарумчане зараз цябе абвiнавацяць у кацапiзме.
вчера вдохновленные уже шины на Майдане тестировали..
Какое восстановление Донбасса?
Какой форум и инвесторы?
Что за капитулятивная риторика?
Почему бы не сказать - ***** рано или поздно за все заплатит. Помогайте нам освободить Украину от *****, давайте нам правовую поддержку в международных судах - и ***** и его ********* будет вечным инвестором для Донбасса?
Где хоть слово про ответственность ***** за эти руины???
Люди...оно говорит по бумажке. Эту бумажку написали дебилы и враги Украины. Вроде бы звучит лучше, чем "давайте проведем референдум по дружбе с *****м или отменим заком о языке" - правда? Но ***** они не обвиняют и ничего с него не требуют!!!
Не верьте этим коллаборантам!
Они работают на *****!!!
Картоплю краще посапуй іди.