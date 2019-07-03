 Надеюсь, что Клюева снимут с выборов, - Аваков направил в ЦИК письмо с разъяснениями относительно экс-главы АП Януковича. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Невероятные вещи происходят с баллотированием гражданина Клюева в нардепы. Нерешительность и пассивность ряда государственных институтов, парадоксальность принятых решений - откровенно удивляет!
После долгого рабочего дня работы украинской команды во главе с Президентом Зеленским в Торонто - хоть в Украине уже наступила ночь - провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации. По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева.
Демократия - это не хаос манипуляций несовершенными процедурами. Будем отстаивать закон и здравый смысл!", - написал Аваков.
23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
Напомним также, в декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.
В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 года Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.
а в том что он с 2011 года живет в Литве
и в Украине не появлялся
и есть этому доказательства
(то есть по Конституции не имеет права избираться)
но ВС все эти доказательства отбросил
Портнов и Богдан рулят
Думаю, що ця нова Рада теж дового не протримається. Треба вибори по відкритим спискам пропоціоналки.
мертв"ячук і інші риги), завдяки побудованій системі гарантовано пролазять в в.зраду) !
лишать ?
знімайте обох, бо знімуть вас всіх.
Где уголовные дела против них. Почему для отказа регистрации нужно искать формальные предлоги?
Почему за 5 лет порошенковской власти ни одно майданное дело и ни одно резонансное дело весны 2014 не было доведено до конца, а реальные обвинения были заменены фиктивными. Незаконное обогащение, отсутствие в стране, что за бред для людей из окружения януковича и явных изменников?
Порошенко там чего-то требует? А что он требовал прошедшие 5 лет?