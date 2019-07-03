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 Политика Украины
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 Надеюсь, что Клюева снимут с выборов, - Аваков направил в ЦИК письмо с разъяснениями относительно экс-главы АП Януковича. ДОКУМЕНТ

Глава МВД Украины Арсен Аваков провел совещание с подразделениями МВД, в результате чего направил в ЦИК письмо относительно снятия кандидатуры экс-главы АП Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева с внеочередных парламентских выборов 21 июля в Верховную Раду

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Невероятные вещи происходят с баллотированием гражданина Клюева в нардепы. Нерешительность и пассивность ряда государственных институтов, парадоксальность принятых решений - откровенно удивляет!

После долгого рабочего дня работы украинской команды во главе с Президентом Зеленским в Торонто - хоть в Украине уже наступила ночь - провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации. По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева.

Демократия - это не хаос манипуляций несовершенными процедурами. Будем отстаивать закон и здравый смысл!", - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий

Надеюсь, что Клюева снимут с выборов, - Аваков направил в ЦИК письмо с разъяснениями относительно экс-главы АП Януковича 01

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напомним также, в декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 года Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.

Надеюсь, что Клюева снимут с выборов, - Аваков направил в ЦИК письмо с разъяснениями относительно экс-главы АП Януковича 02

Источник: https://censor.net.ua/n3135362
 
   
 Топ комментарии
 
зачем весь этот цирк со шмарием и плюевым? в партии мертвячука, гарантированно проходящей в парламент, каждый первый точно такой шмарий и плюев. но никто писем не пишет и не снимает их с "выборов".
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Ну хоть Аваков шевелится. Прокуратура вообще не замечает ничего такого.
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А на шария ничего нет, даже драку в маке закрыли Надеюсь, что Клюева снимут с выборов, - Аваков направил в ЦИК письмо с разъяснениями относительно экс-главы АП Януковича - Цензор.НЕТ 2738
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дело не в драке
а в том что он с 2011 года живет в Литве
и в Украине не появлялся
и есть этому доказательства
(то есть по Конституции не имеет права избираться)
но ВС все эти доказательства отбросил
Портнов и Богдан рулят
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ПОДСТИЛКА аваков,а ЧЕГО ТЫ НЕ ПРЕДСТАВИЛ ДОКУМЕНТЫ РАНЬШЕ,А ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ ДУРАЧКОМ,ВАЛЯ ВСЕ НА ДРУГИЕ ИНСТИТУТЫ,ПРОС-КА !!!!!!!!
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а 5 последних лет не жил в Украине ?. хотя шария надо завлечь чем то в Украину и наказать.
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Судя по тому как в Фейсбуке зелеботы принялись топить за шария то не только не снимут, а помогут.
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Якщо придивитись, то там окрім Клюєва лайна поналізе. І по списку Зєлі включно.
Думаю, що ця нова Рада теж дового не протримається. Треба вибори по відкритим спискам пропоціоналки.
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Ви зробили це разом! Тепер кажете, що ця нова Рада теж дового не протримається... Вони вже вас злякались...
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Українців так нагодували Зрадою що на справжню зраду вони вже не звертають уваги.
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А что получается что Клюев передал бабло в кассационный суд при верховном суде чтобы его зарегистрировали напрасно? Как же так? Он же заплатил шоб стать депутатом
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Ну хоть Аваков шевелится. Прокуратура вообще не замечает ничего такого.
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ринат ахмедов--ТЫ ДАВНО С ПСИХУШКИ,иди лекарство принимай !!!!
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зачем весь этот цирк со шмарием и плюевым? в партии мертвячука, гарантированно проходящей в парламент, каждый первый точно такой шмарий и плюев. но никто писем не пишет и не снимает их с "выборов".
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Це питання до свинакрника який всі п"ять років тільки підтримував мертвечука і вів з ним спільний бізнес.
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а шарія залишать? тоді і єнакієвського запишіть він же у вас ні в чому не винен.
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ліксєїч пішов, система його залишилася, шо дивного?
мертв"ячук і інші риги), завдяки побудованій системі гарантовано пролазять в в.зраду) ! Надеюсь, что Клюева снимут с выборов, - Аваков направил в ЦИК письмо с разъяснениями относительно экс-главы АП Януковича - Цензор.НЕТ 1418
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Как не странно, письмо Авакова- цивилизованный путь решения ситуация (пока о результатах говорить рано- время покажет)- это вкорне отличается от тех "акций" протеста уходящей в историю власти Порошенко и Ко, где избивают журналистов..
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Я бы рекомендовал МВД, ГБР, НАБУ, СБУ, НАЗК, САП возбудить уголовные дела против Слипачук и членов ЦИК , а также судей Верх.суда за противозаконное принятие решений... Хватит уже сюсюкаться с ними. Терпение народа не безгранично !
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Так Верховний суд зобовязяв ЦВК зареєструвати їх .Напевно питання треба ставити до суду.
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а шаріка ?
лишать ?
знімайте обох, бо знімуть вас всіх.
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А медведчука хоть можно оставить? а то он столько наговорил
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Браво пане Арсене Борисовичу ! Взгалі вважаю тріумвірат Турчинов=Аваков=Яценюк самим вдалим та ефективним антикризовим Директоратом в 2014 р. в Україні.
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Портнов, шарий, клюев.
Где уголовные дела против них. Почему для отказа регистрации нужно искать формальные предлоги?
Почему за 5 лет порошенковской власти ни одно майданное дело и ни одно резонансное дело весны 2014 не было доведено до конца, а реальные обвинения были заменены фиктивными. Незаконное обогащение, отсутствие в стране, что за бред для людей из окружения януковича и явных изменников?
Порошенко там чего-то требует? А что он требовал прошедшие 5 лет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, что Клюева снимут с выборов, - Аваков направил в ЦИК письмо с разъяснениями относительно экс-главы АП Януковича. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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